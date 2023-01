Les réunions francophones à Miami et en Floride durant le mois de Février 2023

Nous avons six articles sur des événements francophones qui se déroulent ce mois-ci en Floride (ci-dessous) plus les annonces des événements qui ont été portés à notre connaissance que vous trouverez juste après.

De manière générale, vous retrouverez tout notre calendrier des événements locaux sur notre page Floride

Les six articles :

– Mercredi des Cendres et Temps de Carême 2023 à Dania Beach (en français)

– Miami : Dîner des assos françaises en l’honneur du Consul de France et de son épouse

– Deerfield Beach : l’UFE et Miami Accueil vous invitent à une soirée chandeleur (gratuite)

– Hallandale : cocktail de la mission commerciale de la Chambre de Commerce Canada-Floride en février

– Floride : Le tournoi de golf annuel de Natbank est de retour en février !

– Le Club Canadien-Français de Lake Worth a repris ses activités !

Etats-Unis

La Fédération des Alliances Françaises aux USA organise le 21 février à 16h une conversation (en ligne) entre l’écrivain Eve-Alice Roustang, spécialiste de Françoise Sagan qui a écrit deux livres sur elle, et Patricia Boca et Isabelle Leroux. C’est gratuit pour les membres des AF et 10$ pour les autres. Inscriptions ici :

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejjqh3gka20c4ac1&oseq=&c=&ch=

MIAMI

Ce sera la 80e édition des Belgian Mondays qui se déroulera mercredi 1er février à 18h, au restaurant « Call Me Gaby » (22 Washington Ave – Miami Beach, FL 33139). Le valet parking est à 15$ si vous mentionnez que vous venez pour les Belgian Mondays.

belgianmondays.mia@gmail.com

www.belgianmondaysmiami.org

PEMBROKE PARK

Les piques-niques musicaux du Club Richelieu se poursuivent les mercredis à Broward (près de Hallandale), avec pour le mois de février :

– 01 février Steeve Matthews et Mika

– 08 février Caroline Jomphe

– 15 février Dominique Savard et Gaston Fortin

– 22 février Don Boudria

Vous pouvez aussi, si vous avez un peu de temps à consacrer aux autres, devenir bénévole au Club Richelieu !

(954)925-0090.

Le parc est ici pour les piques-niques est ici : 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023

www.facebook.com/clubrichelieufloridedusud/

TAMARAC

Salon de l’immobilier Desjardins le mercredi 23 février à 13h30. Entrée gratuite mais places limitées Colony West Golf Club : 6800 NW 88th Ave – Tamarac, FI 33321

Inscription par courriel : salon@desjardinsbank.com

Vous pouvez voir ici les photos de l’an passé :

WEST PALM BEACH

En plus de sa mission commerciale (avec un cocktail à Hallandale, voir par ailleurs), la Chambre de Commerce Canada-Floride organise en février une soirée « Golf & Network » le 22 février de 18h à 20h au Drive Shack : 1710 Belvedere Rd, West Palm Beach, FL 33406

www.canadafloridachamber.com/events/#!event/2023/2/22/golf-networking

NAPLES

« La Causerie & Luncheon », organisé le 25 février par l’Alliance Française de Naples au Brio Italian Grill, à North Naples.

www.afnaples.org

ST PETERSBURG

L’UFE et la FACC organisent une soirée chandeleur le 3 février à 18h à The Wooden Rooster, 104 2nd Ave N St, S Pete, FL 33701

https://www.facebook.com/framco.org

MIAMI

En plus des deux réunions conjointes avec l’UFE dont nous parlons par ailleurs, ce mois-ci Miami-Accueil vous invite à venir visiter Little Havana en compagnie de « José, artiste cubain vivant à Miami, qui guidera nos pas et éveillera votre curiosité par ses connaissances sur l’histoire de la Calle Ocho! ».

Quand: Samedi 11 Février de 9:30 AM à 12:00 PM (voire plus)

Où: Rendez-vous devant le restaurant Versailles (3555 SW 8th ST, Miami, FL 33135). Parking gratuit

Participation: 10$ à prévoir pour le guide. Café offert de la part de Miami Accueil

Inscription : sylvie.blanc74@orange.fr

www.miami-accueil.org/events/sortie-culturelle-avec-degustation-le-coeur-cubain-de-miami-316/

LAKE WORTH

En plus du spectacle mentionné par ailleurs dans l’article, l’exécutif du CCFLW « vous invite à participer à une excursion au Harrah’s Pompano Beach casino le lundi 27 février 2023. Le coût de cet activité est de $30.00 qui inclus le transport aller/retour par autobus ainsi que $20.00 de freeplay

Contactez Denis Villeneuve avant le 10 février ici villenpa@hotmail.com ou ici : 561-304-845

Films Français au ciné à Palm Beach

Cœurs vaillants

Un film (2022) de Mona Achache avec Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick d’Assumçao.

En août 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, six enfants juifs fuient le régime nazi et partent trouver refuge à Chambord, où sont entreposées les oeuvres du Louvre.

WEST PALM BEACH – February 7 at 7:00pm – FAU Jupiter – Honors College

Lourdes

Documentaire (2019) d’Alban Teurlai.

A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. Les réalisateurs sont allés à la rencontre de ces pèlerins, qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans, militaires ou prostitués. Ils ont écouté leurs prières murmurées et leurs vies abimées par l’épreuve. Bien au-delà de la foi, ils ont filmé Lourdes comme un grand théâtre anthropologique où se croisent des histoires bouleversantes.

DELRAY BEACH 8-9 février – Movies of Delray

LAKE WORTH – 8-9 février – Movies of Lake Worth

