Les Festivals à Miami et en Floride en mars 2023

Pour les amateurs de films, d’arts, de fêtes médiévales, de musiques, de motos ou de fraises, voici la liste des festivals à Miami et en Floride durant le mois de mars 2023 !

Les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma) sont dans notre rubrique agenda

– Jusqu’au 2 avril à Wellington (Palm Beach) : Winter Equestrian Festival. www.pbiec.com

– Du 2 au 5 mars à Okeechobee : Okeechobee Music & Arts Festival. Le plus grand festival musical de Floride. www.okeechobeefest.com

– Du 2 au 12 mars à Plant City : Florida Strawberry Festival. Immense festival communautaire, agricole et musical près de Tampa. www.flstrawberryfestival.com

– Les 3 et 4 mars à Dunedin : Annual Music & Craft Beer Festival. www.dunedinfestivals.com

– Les 3 et 4 mars à Fort Lauderdale : Scottish Festival and Highland Games. www.sassf.org

– Du 3 au 5 mars à Sarasota : Downtown Sarasota Blues Festival. Festival de Jazz. www.paragonfestivals.com

– Du 3 au 5 mars à Lake Worth : Midnight Sun Festival (finlandais). www.midnightsunfest.org

– Du 3 au 12 mars à Miami : Miami Film Festival. Festival du film. www.miamifilmfestival.com

– Du 3 au 12 mars à Boca Raton : Festival of the Arts BOCA. www.festivalboca.org

– Du 3 au 12 mars à Daytona Beach : Daytona Bike Week. Festival de motos. www.officialbikeweek.com

– Le 4 mars à Miami Garden : Miami Gardens Youth Music Festival. Festival de musique destiné aux jeunes musiciens et chanteurs. www.musicaccess.miami

– Le 4 mars à Naples : Naples Craft and Beer festival. www.naplescraftbeerfest.com

– Les 4 et 5 mars à Miami : Carnaval on the Mile. Carnaval sur Miracle Mile dans le quartier de Coral Gables. www.carnavalmiami.com

– Les 4 et 5 mars à Homestead : The Rotary Club of Homestead Stone Crab and Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.homesteadseafoodfestival.com

– Du 6 au 12 mars à Miami : Virginia Key GrassRoots Festival of Music & Dance. Festival de musique. www.virginiakeygrassroots.org

– Les 11 et 12 mars à Sarasota : Sarasota Fine Art Show. www.zapplication.org

– Les 11 et 12 mars à Miami Gardens : Jazz in the Gardens Music Festival. www.jazzinthegardens.com

– Les 11 et 12 mars à Marathon : Original Marathon Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.marathonseafoodfestival.com

– Les 11 et 12 mars à Miami : Orchids in Bloom. Festival de l’orchidées au Fairchild Gardens à Pinecrest. www.fairchildgarden.org

– Le 12 mars à Miami : Calle Ocho Music Festival. Festival de musique latina dans Little Havana. www.carnavalmiami.com

– Du 13 au 18 mars à Sarasota : Sarasota Jazz Festival. www.jazzclubsarasota.org/sarasota-jazz-festival

– Du 16 au 19 mars à St Petersburg : Reggae Rise Up. Festival de reggae. www.reggaeriseupflorida.com

– Du 16 mars au 9 avril à Miami : Miami Dade County Fair & Expo. Foire expo et fête foraine. www.thefair.me

– Autour du 17 mars à Miami et en Floride : Saint-Patrick’s Day. De nombreux événements en Floride, notamment à Coral Gables (le 11 mars), à Fort Lauderdale (le 11 mars), à Hollywood sur Hollywood Boulevard (le 12 mars), à Delray Beach (le 12 mars), avec parade, activités et musique.

– Du 17 au 19 mars à Winter Park : The Winter Park Sidewalk Art Festival. Festival près d’Orlando.

www.wpsaf.org

– Le 18 mars à Clewiston : Sugar Festival. Festival du sucre, avec musique rock et généralement de bons groupes (gratuit). www.clewistonsugarfestival.com

– Les 18 et 19 mars à Tampa : Innings Festival. Festival de musique avec des artistes rocks, pops et alternatifs, et apparitions de légendes du baseball. www.inningsfestival.com

– Les 18 et 19 mars à Palm Beach : Royal Palm Beach Seafood Festival. www.pottcevents.com

– Du 19 mars au 2 avril à Miami Gardens : Miami Open. Tournoi de Tennis international. www.miamiopen.com

– Du 23 au 26 mars à Tampa : Gasparilla International Film Festival. www.gasparillafilmfestival.com

– Du 24 au 26 mars à Miami : Ultra Music Festival. Festival de musique électronique. www.ultramusicfestival.com

– Le 25 mars à Tampa : Tampa Pride. Festival de la diversité avec parade. www.tampapride.org

– Les 25 et 26 mars à Wellington : Wellington Bacon & Bourbon Fest. Festival de musique et de cuisine. www.baconbourbonfest.com

– Jusqu’au 26 mars à Deerfield Beach : The Florida Renaissance Festival. Festival médiéval durant les week-ends. www.ren-fest.com

