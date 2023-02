40e Festival du Film de Miami : 6 films français, québécois et belges seront au programme début mars

Plus de 140 longs ou courts métrages, documentaires et événements : l’édition 2023 du festival international du film de Miami s’annonce passionnante ! Nous donnons les horaires des projections mais il y a aussi des possibilités pour voir les films sur internet. Le festival ouvrira par le film Somewhere in Queens (de Ray Romano) et clôturera avec The Lost King (de Stephen Frears), et il y aura bien évidemment des vedettes présentes pour différentes projections de leurs films.

Dates du festival : Du 3 au 12 mars 2023

Programme complet sur : www.miamifilmfestival.com

LES 6 FILMS FRANCOPHONES :

Driving Madeleine

« Une belle course » est un film de Christian Carion (2022) avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour la conduire à la maison de retraite où elle va vivre. Charles, chauffeur désabusé au cœur tendre, accepte de passer par les lieux qui ont marqué la vie de Madeleine. A travers les rues de Paris, son passé extraordinaire se révèle. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont se lier d’amitié au cours de ce trajet qui changera leur vie à jamais.

– Le 11 mars à 12h45 au Silverspot Cinema 11.

Falcon Lake

Un film (2022) franco-canadien de Charlotte Le Bon avec Joseph Engel et Sara Montpetit

Un adolescent timide en vacances d’été éprouve la joie et la douleur du jeune âge adulte lorsqu’il forge un lien improbable avec une fille plus âgée.

– Le 8 mars à 18h45 au Silverspot Cinema 16.

Full Time

Le titre en français est « A Temps Plein » (2022) d’Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich.

Julie, mère célibataire, a besoin d’un transport en commun fiable pour se rendre au travail – car le sien a soudainement été interrompu lors de la dernière grève… En désespoir de cause, Julie se tourne vers ses voisins et sa propre ingéniosité courageuse pour rester à flot dans une société impitoyable alors que ses responsabilités s’accumulent. Ce film est une course contre la montre impossible et un thriller cinétique sur l’insécurité de la vie moderne.

The Gravity

Un film français (2022) de Cédric Ido avec Max Gomis, Jean-Baptiste Anoumon, Steve Tientcheu

Un mystérieux événement cosmique bouleverse la gravité de la Terre et crée le chaos dans une banlieue parisienne futuriste.

– Le 5 mars à 12h30 au Silverspot Cinema 16.

Tori and Lokita

Un film franco-belge de Jean-Pierre and Luc Dardenne.

En Belgique de nos jours, un jeune garçon et une adolescente qui ont voyagé seuls depuis l’Afrique opposent leur invincible amitié aux conditions difficiles de leur exil.

– Le 3 mars à 19h15 au Coral Gables Art Cinema

– Le 9 mars à 21h au Bill Cosford Cinema.

Two Tickets to Greece

Un film français (2022) de Marc Fitoussi (titre français : Les Cyclades) avec Laure Calamy, Olivia Côte.

Des amis d’enfance perdus de vue se réunissent provisoirement pour un voyage dans les îles grecques. Récemment divorcée et regardant impuissante son fils unique quitter la maison, Blandine a du mal à retrouver sa place. Son ancienne meilleure amie Magalie, bruyante et intrépide, refait soudainement surface, elle s’autorise la spontanéité pour changer…

– Le 4 et le 11 mars à 12H15 (les deux fois) au Silverspot Cinema 16

