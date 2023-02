Carnaval Miami 2023 : c’est parti pour un mois de fêtes latines !

C’est parti pour le grand carnaval de Miami ! « Miss Carnaval » est élue le 11 février, puis durant tout le mois de mars vont se tenir les grandes fêtes colorées (et gratuites) de ce grand événement à Miami. Pour ceux qui ne connaissent pas, rappelons que la plus grande fête est le Calle Ocho Festival. Tout est gratuit et dans une ambiance familiale. Il ne s’agit pas d’un « carnaval » classiques (avec chars, plumes et parades), mais d’une série d’événements d’autres genres.

Carnaval on the Mile

Les festivités débuteront comme chaque année avec le Carnaval on the Mile, sur Miracle Mile à Coral Gables, les 4 et 5 mars (de 10h à 19h), avec plus de 150 artistes qui exposeront dans ce quartier magnifique de Miami, et des dizaines de groupes musicaux qui animeront le weekend : musique latine, caribéenne, funk…

En 2016 c’est le comédien Andy Garcia qui était le roi de CarnavalMiami !

Calle Ocho Music Festival

Ensuite, le 12 mars, il y aura le Calle Ocho Music Festival, qui est le principal événement de CarnavalMiami, que tout le monde appelle tout simplement du nom de la rue où ça se déroule : « Calle Ocho ». Il s’agit de la 46ème édition et c’est toujours la plus grande fête de l’année à Miami, sur l’artère principale de Little Havana, le quartier cubain de la ville. Et ce sont eux, les Cubains, qui donneront encore une fois le rythme de cette grande fête latine colorée ! « Calle Ocho 2023 » se déroule toute la journée au son de la salsa et autres musiques plus contemporaines, avec une dizaine de scènes de musique live (tout en accès gratuit) de 10h à 19h sur 15 blocs de la SW 8th Street (entre la 8th et la 27th Ave), avec plus de 400 stands diverses, mais surtout de la cuisine des Amériques et Caraïbes !

Si vous n’avez jamais plongé dans l’ambiance latine de Miami, n’hésitez pas, ce jour-là c’est le meilleur de l’année pour essayer : les meilleurs groupes latinos de la ville (et certains des meilleurs groupes cubains du monde) sont là devant vous gratuitement ! Pour sélectionner les groupes (et leur emplacement), allez consulter le site internet, car mieux vaut garer son véhicule près de l’endroit de votre choix (15 blocs de rues ça fait beaucoup !!).

Vous pourrez aussi dans le même cadre aller voir le concours de dominos au « Domino Park » de Little Havana le du 6 au 8 mars de 9h à 16h (ambiance un peu plus calme, même si c’est en plein centre du quartier cubain qui lui ne l’est pas du tout) ! Domino Park: 801 SW 15th Ave, 33135 Miami, Fl.

Notre Galerie photo de Calle Ocho :

