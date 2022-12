Spring Break 2023 aux USA : un mois de fêtes et de dance music à Miami (Floride) et ailleurs !

Depuis de nombreuses années maintenant, le mois de mars est traditionnellement celui de Spring Break aux Etats-Unis. La période Spring Break s’étale en réalité de fin février à fin avril, mais pour la plupart des étudiants cela se déroule en mars. Durant ces vacances, des millions d’étudiants prennent alors la route du sud pour participer à des fêtes gigantesques sous le soleil. La Floride, et tout particulièrement Miami et Fort Lauderdale, sont des destinations privilégiées, et les festivités de 2023 s’annoncent une fois encore explosives !

Spring Break en dehors des USA…

La célèbre station balnéaire de Cancun au Mexique est une destination réputée pour Spring Break, mais il y a aussi Freeport (malheureusement touché par un ouragan en 2018) et Nassau aux Bahamas, ou encore Punta Cana en République Dominicaine.

Néanmoins, la plupart des étudiants américains restent « au pays ». Ils sont nombreux à la Nouvelle-Orléans bien entendu, qui ne manque pas une occasion de faire la fête, mais… qui n’a pas de plage ! Il y a aussi la South Padre Island au Texas, près de la frontière mexicaine, où il y a beaucoup d’ambiance…

Ou encore l’Arizona au Lake Havasu… www.golakehavasu.com

Mais la Floride reste tout de même la destination numéro 1, il faut bien l’avouer !

Spring Break aux USA…

La Floride, capitale du Spring Break

Ces exodes « estudiantins » ont débuté dans les années 1930 à Fort Lauderdale… qui a fini par interdire l’alcool sur la plage à cause des débordements ! Les étudiants américains sont alors allés se poser ailleurs dans le « Sunshine State », même si Fort Lauderdale accueille encore une forte concentration durant le Spring Break, et que personne ne semble se rappeler que l’alcool est interdit !

Deux grands sites sont investis durant ces fêtes : Miami pour les festivals de musique électronique, et la région de la Panhandle au nord-ouest de la Floride, pour les gigantesques fêtes sur la plage, dans des villes comme Destin ou Panama City Beach, mais aussi Pensacola, une destination pour sa part un peu plus calme. www.pcbeachspringbreak.com

Précision : si Miami Beach et Fort Lauderdale tentent régulièrement de calmer le jeu (et les débordements), ces deux villes restent toutefois les sites préférés des spring breakers.

– Voir notre dossier sur l’histoire de Spring Break en Floride

Beach Bash Music Fests

C’est l’une des animations de Spring Break, qui amène des soirées musicales sur les plages de Panama City Beach, South Padre Island, Daytona Beach, Destin et Freeport (Bahamas). Pour plus d’informations sur les évènements : www.beachbashmusicfest.com

Attention si vos enfants prennent la route (ou l’avion), à ne les laisser partir qu’en étant certain qu’ils respecteront les mesures de sécurité élémentaires. Les jeunes Américains savent ce qu’il ne faut pas faire, où il ne faut pas aller et qui il ne faut pas fréquenter. Ce n’est pas forcément le cas des jeunes européens ou canadiens. Accidents de voitures, bagarres parfois mortelles, overdoses de drogues et d’alcool, et mauvaises rencontres arrivent régulièrement.

Une semaine de folie à Miami !

A Miami plusieurs festivals se déroulent durant le mois de mars, le plus connu est évidement Ultra. L’épicentre de ce Spring Break est la Miami Music Week à la fin du mois de mars. C’est tellement énorme, que ne pouvons pas mettre ici toute la liste des « pool parties » dans les piscines des hôtels de Miami Beach !

Vous pouvez voir la liste complète des événements (dates à venir) sur www.miamimusicweek.com

Ultra Music Festival

Créé en 1999 sur le sable de Miami Beach par Russell Faibisch, Ultra est devenu un véritable phénomène. Aujourd’hui présent sur 5 continents, à travers 26 événements dans 17 pays, cette « marque » a acquis une notoriété sans précédent, mais Miami a su rester au centre de la stratégie des organisateurs. La session 2018 pour le 20e anniversaire avait accueilli près de 170 000 festivaliers qui ont célébré la grande messe de la musique électronique.

Ultra Music Festival 2023

Cette année le festival Ultra se déroulera du 24 au 26 mars. Pour rappel, il était revenu l’année dernière de Virginia Key, pour se réinstaller sur les quais du centre ville de Miami, entre les gratte-ciels de Bayfront Park !

Selon les connaisseurs, Ultra va sortir l’artillerie lourde en 2023 avec une centaine d’artistes de Bass Music, Hip-hop, Trance, Electro-pop, House ou Techno au programme. Parmi les têtes d’affiche, il y aura Alesso, Carl Cox, Camelphat, Charlotte de Witte, Claude Vonstroke, Hardwell, HI-LO B2B, K5, Martin Garrix, Oliver Heldens, Rezz, Subtronics, Tale of Us, Tchami, Testpilot, The Cove Stage,Vintage Culture, Zedd, le duo formé par Kaskade et deadmau5, ou encore les légendes Armin Van Buuren et Tiësto. Il faut aussi noter une belle présence d’artistes français comme évidemment David Guetta, mais aussi Cédric Gervais et Malaa, DJ CloZee (qui se produira pour la première fois à l’Ultra Miami). Le britannique Joel Corry et sa compatriote, l’artiste électro Becky Hill, seront aussi de la partie. D’autres poids lourds du milieu son également annoncés comme la Swedish House Mafia, un évènement dans l’évènement selon certains….

Vous trouverez tout le programme sur le site officiel du festival Ultra

Ultra Music Festival

Bayfront Park

301 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

www.ultramusicfestival.com

Festival Ultra Miami (Crédit photo : ultramusicfestival.com)

Winter Music Conference

L’édition 2023 se déroulera en mars. Elle est en cours de programmation.

C’est la grande conférence de musique électronique qui se déroule tous les ans à Miami (sauf période de pandémie !) et qui invite de nombreux artistes à se produire. La programmation s’adresse aux professionnels et aux consommateurs de musique qui souhaitent en savoir plus sur ce secteur d’activité. Elle propose en général plusieurs centaines d’événements, fêtes, séminaires et ateliers, et surtout de nombreuses conférences, sans oublier les « Dance Music Awards ». Affaire à suivre…

Winter Music Conference

Miami Beach

www.wintermusicconference.com

Winter Party Festival

Après l’annulation de l’édition 2022, le festival est de retour pour son 30e anniversaire en 2023 et se déroulera du 1er au 7 mars. Il s’agit d’un évènement « gays & Lesbians » qui rassemble chaque année plus de 10 000 personnes, auto proclamant le statut de « sexiest beach party on the planet » de South Beach ! Comme chaque année, le programme est plutôt « hot », et comprend de la danse et de la musique dans différents lieux (sales de spectacles, hôtels, clubs de Miami et de la Beach), des fêtes directement sur la plage et de nombreux DJ.

Winter Party Festival

Miami Beach

www.winterparty.com



9 Mile Music Festival

Ce festival consacré aux musiques Roots, Reggae, Dance hall et Hip-hop devrait de nouveau avoir lieu en mars 2023 (dates à confirmer). Il se déroule historiquement au Virginia Key Beach Park.

9 Mile Music Festival

4020 Virginia Beach Drive, Miami

www.9milemusicfestival.com

