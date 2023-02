24 choses qu’on ne peut faire QUE en Floride

La Floride est connue pour ses beaux paysages, son agriculture (dont les agrumes) et ses excentricités. Vous y trouverez donc quelques petites choses plutôt rares à l’extérieur du Sunshine State !

Les chiffres devant les titres ci-dessous servent à se repérer sur la carte ci-dessous.

1 – Visiter la prison de Geronimo



C’est aussi une manière pour nous de vous parler des merveilleuses plages de sable blanc de la Panhandle (nord-ouest). Celles de Sarasota sont bien, mais celles de la Panhandle sont les plus belles. Et à Pensacola elles sont à couper le souffle, avec ce beau Fort Pickens pour surveiller l’estuaire. Geronimo y a été prisonnier avec certains de ses guerriers en 1886-87.

Attention, ne confondez pas Geronimo avec Jérôme Hinault qui, lui, est probablement un coureur cycliste.

– Voir notre article sur la prison de Geronimo

2 – Visiter une maison à l’envers

Bon ce n’est pas si unique, il y en a plusieurs aux USA, dont deux en Floride (Panama City Beach et Orlando : c’est une attraction nommée WonderWorks, avec des animations de type scientifique à l’intérieur ! En tout cas quand on marche à côté ça fait bizarre !

www.wonderworksonline.com

3 – Nager dans une source vortex

Bon le plus important à savoir, c’est la généralité : il y a dans toute la moitié nord de la Floride de magnifiques sources bleues et fraiches, dont les plus belles sont Blue Spring, Silver Spring ou Rainbow Spring, mais il y en a vraiment une vingtaine de très belles, et avec des expériences différentes : kayak ou tyrolienne au milieu des gators, bateaux à fond de verre, et puis certaines ont des cavernes où il est possible de plonger. C’est le cas de Vortex Spring : à 18 mètres de profondeur vous pouvez nager dans une caverne de près de 500 mètres ! Et il est permis de plonger jusqu’à 35 mètres de fond ! C’est limité car au début des années 1990 il y a eu 13 morts parmi les plongeurs, donc une stricte réglementation et limitation est alors venue régler le problème.

www.vortexspring.com

– Voir notre article sur les belles sources de Floride

4 – Mettre le doigt dans une plante carnivore

Sur toute la Panhandle (nord-ouest de Floride) vous trouvez un grand nombre de plantes carnivores en forme de long tube avec un petit chapeau qui sert à doser le niveau d’eau de pluie nécessaire à concocter le nectar anesthésiant qui se trouve au fond du tube. Les insouciants sont attirés par l’odeur, et quand il sont au fond de la plante, ils sont endormis puis des poils se referment alors sur eux et les précipitent alors à l’intérieur du nectar qui va également servir à les… digérer !

On en trouve un grand nombre dans la forêt d’Apalachicola.

– Voir notre article sur Apalachicola

Plantes carnivores dans la forêt d’Apalachicola Plantes carnivores dans la forêt d’Apalachicola

5 – Nager avec les lamantins

C’est un classique en Floride : les lamantins viennent se réchauffer dans les rivières entre la mi-novembre et la fin du mois de mars. Il est possible de venir nager avec eux dans certaines sources, mais le must ce sont les eaux cristallines de Crystal River où plusieurs compagnies vous emmènent en bateau dans les plus beaux endroits où les animaux se trouvent. Bien évidemment, en Floride vous pouvez aussi trouver des parcs aquatiques où vous pourrez nager avec les dauphins, les requins (nourrices) etc…

– Voir notre article sur les endroits où nager avec les lamantins

6 – Se sentir le plus jeune à The Villages

Vous avez 50 ans et vous en avez marre de vous sentir vieux ? Allez à The Villages (près d’Orlando) : vous serez comme un bébé au milieu des 130 000 « 55+ » qui y résident. Attention en traversant la rue aux voiturettes de golf customisées… surtout la nuit, certains sont bien chargés !

www.thevillages.com

7 – Voir des sirènes

Ca c’est aussi un grand classique de la Floride ! A Fort Lauderdale se trouve le Wreck bar où vous pouvez boire un verre pendant que les sirènes nagent autour de vous. Sur la merveilleuse rivière à Weeki Wachee vous trouvez toujours une salle de spectacle où vous pouvez voir tous les jours depuis 1947 (!!!) un spectacles de sirènes qui nagent dans la rivière. C’est un monument historique (et sympathique) qui rappelle les premières heures du tourisme de masse en Floride.

https://www.facebook.com/thewreckbarfortlauderdale/

Et :

– Voir notre article sur Weeki Wachee

8 – S’immerger dans une ville scientologue

« L’Eglise de Scientologie » a acquis une bonne partie du centre ville de Clearwater, qu’il convient donc de distinguer de « Clearwater Beach », avec sa belle plage. Clearwater c’est de l’autre côté du pont. C’est pas moche comme endroit, mais la Scientologie semble apparemment vouloir en faire une sorte de ville exemplaire, autour de son immense quartier général en forme de chateau bunker. On est passé plusieurs fois en voiture à côté et, ce qui nous a marqué, c’est qu’il y a autour des personnes bien habillées qui parlent où marchent avec de grands sourires sur le visage, comme si elles étaient plus heureuses que vous. Ca doit être une coincidence.

www.scientology-fso.org

– Voir notre article sur l’expansion de la Scientologie à Clearwater

9 – Marcher sur des tonnes de coquillages à Cayo Costa

Vous pouvez aller en bateau à Cayo Costa. L’île est au nord de Captiva (côte ouest) d’où partent des navettes. La plage nord est constituée de tonnes de coquillages empilés. Dans la mer vous en trouvez toute la journée, et bien évidemment un peu plus le matin avant que tous les touristes se soient servis. Par delà les coquillages, l’endroit est tout simplement merveilleux ! Et il est assez difficile d’y aller sans voir des dauphins…

– Voir notre article sur Cayo Costa

10 – Zigzaguer en voiture entre les gators

La « loop road » est assez unique en son genre, entre Miami et Naples : vous pouvez la pratiquer (gratuitement) durant plus d’une heure. Attention, les alligators ne se demandent pas si c’est vous où eux qui ont la priorité !

– Voir notre article sur cette partie des Everglades

11 – Voir un spectacle de mini-félins à Key West

Heuu, oui, « mini-félins » on exagère un peu et d’ailleurs le dicton dit bien qu’il faut toujours appeler un chat… un chat. Dominique « Catman » Lefort a beau être français, il est l’une des plus importantes personnalités de Key West grace à ses spectacles (gratuits) de chats voltigeurs au coucher du soleil près de Mallory Square. Il a dû les interrompre avec la covid, et tout le monde espère qu’il puisse les reprendre bientôt. Il laisse planer le mystère… et assure depuis un an qu’il va recommencer « dans deux semaines ». Ses fans s’impatientent !

On n’exagère pas sur du tout sur l’immense popularité de Dominique (vérifiez sur Facebook vous serez surpris : c’est le Français le plus connu de Floride !).

– Voir notre article sur Cat Man

12 – Se promener tout nu dans les rues de Key West

S’il est bien quelques chose d’interdit aux Etats-Unis… Néanmoins, durant la Fantasy Fest d’octobre, un grand nombre de participants ne portent qu’un peu de peinture sur le corps pour tout habit !

Début juillet il y a aussi un concours de lâcher de tartes au citron vert attachées à des parachutes, depuis le haut du phare. La tarte la moins cassée est la gagnante. Il y a aussi une course de gens habillés en vaches, une autre de vampires à vélo etc etc… et le 31 décembre la nouvelle année est matérialisée par une drag queen descendant du ciel dans un escarpin géant.

– Voir nos articles sur la Fantasy Fest

13 – Donner des pizzas à des cerfs nains

Pas certain que ce soit le truc le plus écologique du monde, néanmoins à Big Pine Key les cerfs nains de Floride (c’est d’ailleurs le seul endroit où il y en a) vous suivent dans les rues pour en avoir, donc la plupart des touristes craquent. A vot’ bon cœur ma bonne dame ! Il y a des choses moins toxiques pour eux que de la pizza, mais de toute façon il est interdit de les toucher et de les nourrir.

Accessoirement, des pizzas sont vendues aux humains au « No Name Pub » (encore une institution à ne pas manquer !) (pour les humains !).

– Voir notre article sur Big Pine Key et ses cerfs

14 – Naviguer dans un chenal de sièges de toilettes à Islamorada

Les îles Keys de Floride sont ainsi célèbres pour leurs excentricités, et elles sont même réputées pour cela. A Islamorada, au milieu du XXe siècle un dénommé Vernon Lamp avait défriché de la mangrove afin de pouvoir aller plus vite à son Yacht Club. Il avait planté un poteau pour repérer où était son « cut » (raccourci). Mais après l’ouragan Dona, il retrouva un siège de toilette accroché à son poteau. Depuis lors, il y a des dizaines de poteaux surmontés de sièges de toilettes à y avoir été plantés, et ça s’appelle « Toilet Seat Cut ». Bien entendu c’est un endroit pour les selfies (accessible seulement par la mer : ça se mérite !).



– Voir notre article sur Toilet Seat Cut

15 – Faire un selfie sous-marin avec le Christ

La statue de 9 tonnes du Christ des Abysses est dans le parc sous-marin John Pennekamp, à une dizaine de kilomètres de l’île de Key Largo : il y a des navettes depuis le parc ou bien privées.

– Voir notre article sur le Pennekamp Park

16 – Dormir sous la mer

Vous pouvez le faire à Jules Undersea Lodge. Et si ça s’appelle « Jules », c’est en l’honneur de l’auteur de « 20 000 lieues sous les mers ». Ca existe depuis 1986 et l’entrée étant à 6,4 mètres de profondeur, il faut être plongeur certifié pour pouvoir y accéder. On peut l’obtenir sur place.

www.jul.com

A noter que, bien évidemment, vous pouvez aussi en Floride dormir dans un Teepee (Westgate Ranch) ou dans une cabane des Everglades (chez Clyde Butcher) etc…

17 – Participer à un concours de Twerk à Miami Beach

Ca existait depuis des années le long d’Ocean Drive, mais alors au début de la pandémie de Covid, la Floride a été identifiée partout aux USA comme l’endroit où il était possible de faire la fête alors que toutes les grandes villes du nord étaient confinées. Résultat : depuis lors ça twerke, ça retwerke et ça supertwerke sur la plage, dans l’eau, devant les hôtels art décos d’Ocean Drive, sur les bateaux qui sillonnent entre les îles… Shake your booty baby ! Bon allez on arrête avec ça sinon on va perdre des lecteurs. Mais bon « pas de Miami sans twerk »…

www.eventbrite.com/d/fl–miami-beach/twerk-party/

18 – Une guitare-hôtel chez les Indiens

Ce n’est pas le moins connu des monuments de Floride depuis son inauguration en 2019 au quartier général des Hard Rock Cafés, dans la réserve seminole de Hollywood. Les touristes ne doivent toutefois pas trop compter y voir des autochtones : hormis le jour du pow-wow ils ne passent pas forcément toutes leurs journées sur ce site qui est surtout celui d’un casino et d’une salle de concerts. Mais les restaurants avec les piscines juste devant la guitare sont quand même appréciables le soir venu, quand la guitare commence à scintiller au coucher du soleil.

– Voir notre article sur la guitare hotel de Hollywood

19 – Visiter l’abri anti-nucléaire de JFK

La guerre nucléaire a bien failli avoir lieu durant la « Crise des missiles » de 1962. Sur la petite île de Peanut Island, dans la baie de Palm Beach, un abri sous-terrain a été construit pour abriter en cas de nécessité la famille Kennedy qui vivait à quelques centaines de mètres de l’île.

A marée haute le lagon de peanut island permet aux enfants de voir de nombreux poissons (avec masque et tuba) en toute sécurité.

– Voir notre article sur Peanut Island et cet abri

20 – Voir un lancement de fusée

Alors, certes, avec la multiplication des vols spatiaux privés, Cape Canaveral a un peu perdu de sa spécificité. Mais d’une part c’est quand même ici que la grande histoire de la conquête spatiale a été écrite – et ce n’est pas rien – mais en plus c’est très facile de pouvoir y assister à un lancement. Attention, quand même, ils sont facilement reportés et reprogrammés.

– Voir notre article sur Cape Canaveral

21 – Faire du canoë au milieu des phénomènes bioluminescents

Et il y en a de deux catégories différentes où vous pouvez aller pagayer dans un canoë translucide près de Canaveral : entre mai et novembre, vous pouvez ainsi aller dans le lagon de la Space Coast de Floride voir ce phénomène naturel par lequel les eaux sombres scintillent de bleu à chaque coup de pagaie, au passage d’un kayak ou dans le sillage des poissons et dauphins.

Durant l’autre partie de l’année, entre novembre et mai, il est possible de faire la même chose dans l’Indian River où ce sont les cténophores (ça ressemble à des méduses et en anglais on dit « comb jelly ») qui en illuminent certaines parties : on peut attraper dans des épuisettes.

www.bkadventure.com

Ou :

www.florida-adventurer.com

22 – Embarquer à bord du Millenium Falcon

Vous pouvez poursuivre Dark Vador, mais aussi visiter Poudlard où prendre un selfie avec Shrek, bien entendu dans les parcs d’attractions d’Orlando !

– Voir notre article sur les parcs d’attractions d’Orlando

23 – S’ouvrir aux spiritualités à Cassadaga

Cassadaga Spiritualist Camp existe depuis 1875, année où s’est fondé ici, près d’Orlando, une communauté pour des personnes désirant échanger des pratiques spirituelles, et les visiteurs profiter de l’ambiance (et des pratiques, en fonction des croyances). Depuis, l’endroit est surnommé « Capitale psychique du monde » mais bon c’est quand même pas Jérusalem, sauf si vous consommez beaucoup de champignons.

www.cassadaga.org

24 – Voir les arbres d’amour de St Augustine

La Floride n’a pas gagné son nom par hasard : ici la nature a créé bien des surprises. Ceci dit, à St Augustine, on parle de « love trees » dès que deux arbres s’approchent un peu trop l’un de l’autre. Alors imaginez quand ils commencent à tourbillonner l’un autour de l’autre !

www.visitstaugustine.com/thing-to-do/love-tree-cottage

