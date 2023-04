Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Mai 2023

Une expo de peinture à Miami ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Un opéra à Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Mai 2023 !

– Le mois du Drapeau haïtien

– La marche des tortues de mer sur les plages

Du 15 avril au 3 juin :

Marlon Portales: Poems of Nature

Exposition solo de nouvelles peintures de Marlon Portales pour une expérience picturale ouverte, hospitalière et imprévisible, qui vise à échapper au format bidimensionnel en proposant au public une autre manière d’aborder l’objet d’art pictural. La mise en scène s’inspire du voyage et des migrations de l’auteur, de ses rêves, cauchemars, relations intimes… Ses paysages deviennent des espaces sensoriels mentaux, physiques et métaphysiques. Portales invite les spectateurs à se plonger dans son univers poétique, qui comprend une fresque in situ.

Pan American Art Projects

274 NE 67th Street – Miami, FL, US

www.panamericanart. com/exhibitions/36-marlon- portales-poems-of-nature/ works/

Jusqu’au 7 mai :

Love Stories from the National Portrait Gallery, London

Tous les jours de 10h à 16h (sauf le lundi) vous pouvez voir cette belle exposition affirmant que les idées d’amour et de désir ont été essentielles au développement du portrait du XVIe siècle jusqu’à nos jours. Les artistes en vedette sont entre autres Sir Joshua Reynolds, Angelica Kauffman, Man Ray, Lee Miller, David Hockney et d’autres.

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd – Naples, FL 34108

Du 7 avril au 31 août :

Summer by the Sea By Jacqueline Gopie

Expo solo de la peintre née à la Jamaïque et résidente de Coral Gables : elle peint entre autres des enfants heureux dans un environnement pauvre, entre abstraction et réalisme, avec les belles couleurs et lumières de la Caraïbe.

Biscayne Nature Center

6767 Crandon Blvd., Key Biscayne, FL 33149

www. biscaynenaturecenter.org

Du 29 avril au 20 mai :

Le Barbier de Séville par Florida Grand Opera

En mai l’opéra comique de Rossini sera joué sur deux sites :

– Du 29 avril au 2 mai au Arsht Center de Miami.

– Du 18 au 20 mai à Au-Rene Theate de Fort Lauderdale

www.fgo.org

En mai :

Films gratuits à Miami Beach

Ils sont projetés chaque mercredi à 20h en plein air :

– 3 mai : Minari - 10 mai : Yesterday - 17 mai : Yellow Rose - 24 mai : Turning Red - 31 mai : Ant-Man And The Wasp

Sur le mur du New World Center :

500 17th Street – Miami Beach, FL

www.nws.edu/events- tickets/wallcast-concerts-and- park-events/

Le 3 mai :

Live on the Plaza : Cortadito

Jose Elias et son traditionnel ensemble de Cuban Son « Cortadito » jouera sa musique cubaine du début du XXe siècle (proche de Buena Vista Social Club) à 19h30 au :

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/live-on-the- plaza/cortadito/

Du 2 au 7 mai :

Mean Girls – The Musical

Une nouvelle comédie musicale férocement drôle écrite pas une équipe chevronnée dans ce domaine ! « Cady Heron a peut-être grandi dans une savane africaine, mais rien ne l’a préparée aux manières sauvages et vicieuses de son étrange nouvelle maison : la banlieue de l’Illinois. Comment cette naïve débutante se hissera-t-elle au sommet de la hiérarchie des popularités ? En affrontant The Plastics, un trio d’ennemies féroces dirigées par la charmante mais impitoyable Regina George. Mais lorsque Cady conçoit un plan pour mettre fin au règne de Regina, elle apprend à ses dépens qu’on ne peut pas croiser une reine des abeilles sans se faire piquer !

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/mean-girls-2023

Le 3 mai :

MDOU MOCTAR

Le guitariste, auteur-compositeur touareg Mdou Moctar en concert gratuit (sur réservations) avec son énergique groupe sur la scène du :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/mdou-moctar/

Du 4 au 28 mai :

Create Dangerously

Première mondiale de cette pièce basée sur le livre d’Edwidge Danticat, adapté à la scène. Il s’agit d’un voyage exploratoire dans l’esprit d’un artiste. La pièce oscille entre mémoire et fiction, souvenir et contemplation, joie et désespoir, en suivant une femme se réconciliant avec ce que signifie être artiste dans un pays en crise. Voyageant entre les montagnes d’Haïti, les plages de Miami et les horizons de New York, le protagoniste se débat avec le chaos du monde et les souvenirs de ce que d’autres artistes ont fait au milieu des troubles politiques.

COLONY THEATRE / MIAMI NEW DRAMA

1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

www.miaminewdrama.org

Le 4 mai :

DJ SNAKE @ E11EVEN MIAMI

Immense soirée en perspective avec le DJ Snake au :

E11EVEL

29 NE 11th St., Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/dj-snake-66404

Du 5 au 7 mai :

Grand prix de Formule 1 de Miami

C’est un événement qui ne se limite pas à la course en elle même – qui sera le 7 mai avec la présence des meilleurs pilotes comme Max Verstappen, Lando Norris ou Lewis Hamilton – mais aussi de très nombreuses attractions sur le site de la course et en dehors. Nouveauté cette année : les équipes auront chacune leur quartier générale dans un village au sein du stade, et les spectateurs pourront voir cette ruche s’agiter depuis les tribunes.

En revanche, il n’y a pas de limite au ridicule, après avoir dû débaptiser en urgence sa « FTX Arena » (où joue le Miami Heat), le Grand Prix est baptisé… « Crypto.com » !

HARD ROCK STADIUM

347 Don Shula Drive – Miami Gardens, Florida 33056

www.f1miamigp.com

Le 6 mai :

Rain – A Tribute to The Beatles

Le groupe interprète des chansons d’Abbey Road & the Rooftop Concert et donc tous vos tubes préférés du groupe Britannique.

Broward Center for the Performing Arts

707 NE 8TH STREET – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/ events/detail/rain-a-tribute- to-the-beatles

Les 6 et 7 mai :

La Fille Mal Gardée

Le Cuban Classical Ballet of Miami interprète La Fille Mal Gardée, ballet célébrant la vie dans la France du XVIIIe siècle – où l’amour a triomphé de la richesse. L’histoire est celle de la mère d’une fille précoce nommée Lise qui la garde à la maison dans l’espoir qu’elle épouse le fils d’un riche homme d’affaires. L’obstinée Lise est cependant amoureuse de Colas, un garçon avec très peu de moyens.

Chorégraphié par Jean Dauberval, le ballet a été créé au Grand Théâtre de Bordeaux en 1789 – deux semaines avant la Révolution française. C’est un point de repère du répertoire de ballet moderne, ayant vécu de nombreuses reprises, des changements de titre et six partitions.

Miami-Dade County Auditorium

2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/la-fille-mal-garde-2023/ all/

Le 7 mai :

La pianiste Maria João Pires

Elle vient clôturer la saison du MISO (Miami Symphony Orchestra) et elle rejoint l’orchestre d’Eduardo Marturet pour jouer (entre autres) Mozart.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/miami- symphony-orchestra/grand- season-finale/

Le 7 mai :

Key Largo Triathlon

Cet événement comprendra un triathlon et un duathlon de distance olympique et sprint, ainsi qu’une course d’aquabike de distance olympique. Nagez, faites du vélo et courez au paradis ! La baignade a lieu dans les magnifiques eaux claires du parc d’État John Pennekamp Coral Reef, au kilomètre 102,5 ; le vélo fera l’aller-retour sur Overseas Highway/Card Sound Road. La course de 10 km/5 km vous emmène dans un charmant quartier décontracté des Florida Keys. Il s’agit du premier des deux triathlons Key Largo en 2023.

www.runsignup.com/Race/FL/ KeyLargo/ GameOnKeyLargoTriathlonSpring

Le 7 mai :

ALMA FLAMENCA

C’est une production du Ballet Flamenco La Rosa avec ses musiciens espagnols qui arrive à 19h sur la scène du Bandshell :

Miami Beach Bandshell

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/alma-flamenca/

Du 9 au 14 mai :

AIN’T TOO PROUD

Sous-titré « The Life and Times of The Temptations » cette comédie musicale est bien évidemment un hommage qui vous emmènera à Détroit sur les traces du célèbre groupe !

ADRIENNE ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/broadway-in- miami/aint-too-proud–the- life-and-times-of-the- temptations/

Le 10 mai :

SHAYNA STEELE

La vocalise passe dans le cadre des Faena Jazz Séries dans le cadre glamour du :

FAENA THEATER

3201 Collins Ave., Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/faena-jazz-series- concert-with-shayna-steele

Le 11 mai :

Aplauso by Jose Negroni

Profitez d’une soirée de romance avec le pianiste, son ensemble et ses invités qui joueront au :

Miami-Dade County Auditorium

2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/aplauso-by-jose-negroni- 2023/

Le 11 mai :

Broadway Highlights avec Maylu et invités

Plus de 10 comédies musicales de Broadway en un seul spectacle : c’est ce que vous propose Maylu Hernandez, ses chanteurs, danseurs et acteurs…. Et c’est gratuit (sur réservation) !

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/broadway-highlights- with-maylu-and-her-guests/

Le 12 mai :

LULU SANTOS

Le chanteur brésilien (30 albums et un nombre considérable de succès) vient sur la scène du :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139

www.miamibeachbandshell. com/event/lulu-santos/

Le 13 mai :

Concert de la Fête des Mères au Deering Estate

Susana Behar et son ensemble de musiciens joueront leur world music à partir de 20h :

16701 SW 72 Ave., Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/mothers-day-concert/

Le 14 mai :

FINAL SING

Le FGO (Florida Grand Opera) propose une soirée éclectique pour sa performance finale de l’année !

ACTORS’ PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE

280 Miracle Mile, Coral Gables, FL 33134

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2257

Du 18 au 19 mai :

Voyages musicaux de l’indépendance cubaine

Pour célébrer le jour de l’indépendance cubaine (20 mai), Dranoff 2 Piano présente deux nuits de rythmes, de musique et d’écritures cubains à l’auditorium du comté de Miami-Dade les jeudi 18 et vendredi 19 mai. La performance présente une liste des meilleurs Des artistes cubains tels que Martin Bejerano, Kemuel Roig, Ignacio Berroa, Roxana Amed, Ludwig Alfonso et Edward Perez avec la première mondiale de la nouvelle musique de Chucho Valdes. En plus de la musique live, la vitrine comprend également des rythmes et des écritures inspirés de l’indépendance cubaine de José Marti à aujourd’hui.

Auditorium du comté de Miami-Dade

2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/dranoff-2-piano- foundation-presents-musical- journeys-of-cuban- independence/all/

Le 19 mai :

Jazz Is Dead live in concert

Il s’agit d’un groupe réinterprétant de manière jazz des morceaux de Grateful Dead.

Revolution Live

100 SW 3RD AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.jointherevolution. net/concerts/jazz-is-dead/

Le 19 mai :

“SCENE: STUDIO 54 REINVENTED”

Revivez la magie musicale éblouissante et envoûtante de l’emblématique discothèque Studio 54 à l’apogée des années 1970 et 1980 ! Présentée par le Seminole Hard Rock en soutien au FLITE Center, cette expérience immersive de voyage dans le temps avec une touche moderne aura lieu de 18h à 22h à la discothèque DAER. Les invités danseront sur des tubes intemporels et profiteront de divertissements, de bouchées décadentes et de libations créatives. Des imitateurs de célébrités spéciaux, dont Cher, Liza Minnelli et Andy Warhol, ajouteront au plaisir et à l’excitation de la soirée.

Hard Rock Live :

1 Lucky Street Davie, FL 33314

www.flite-center. networkforgood.com/events/ 52000-scene-studio-54

Du 19 au 21 mai :

Redland International Orchid Show

Plongez dans le monde des orchidées durant avec plus de 50 stands d’expositions éducatives et d’orchidées au :

FRUIT & SPICE PARK

24801 SW 187th Ave., Miami, FL 33031

www.redlandorchidfestival. com

Le 20 mai :

LAS MIGAS LIBRES

Las Migas montera sur la scène de l’auditorium pour présenter son dernier ouvrage « Libres », lauréat d’un Latin Grammy du meilleur album de flamenco en 2022. Il y a dix-huit ans, cet ensemble de quatre femmes s’unissait et talents pour créer Las Migas – un groupe qui trouvera alors son chemin vers le sommet de la scène musicale flamenco internationale.

MDCA Mid-Stage Theatre

2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/las-migas-libres- presented-by-centro-cultural- espanol-miami-ccem/

Le 21 mai :

Chopin For All : Kate Liu

C’est la conclusion de la saison pour la Chopin Foundation qui présente l’incomparable pianiste américaine Kate Liu.

Granada Church

950 University Drive, Coral Gables, FL 33134

www.eventbrite.com/e/ chopin-for-all-featuring-kate- liu-registration-415611795067

Les 27 et 28 mai :

Hyundai Air & Sea Show

C’est un peu curieux de donner à un spectacle aérien et maritime un nom de marque de… voiture, mais bon c’est comme ça, et ça n’en fait pas moins l’un des plus grands du genre en Floride. F-15 Eagles, F-16 Fighting Falcons, F-35 Lightning IIs, bombardiers B-1 et B-2, B-52, les paras de l’Army’s Black Golden Knights parachute team, celle des British Red Devils et des U.S. Navy Leapfrogs, mais aussi des démonstrations de motos etc… à :

Lummus Park

1300 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139

www.usasalute.com

Du 30 mai au 4 juin :

MIAMI FASHION WEEK

La 23e édition de #MIAFW comprendra des spectacles se déroulant dans toute la ville dans des lieux tels que le musée et les jardins de Vizcaya, Seaspice et le centre d’art Gary Nader.

www.miamifashionweek. com

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Les 2 et 3 mai :

Shen Yun 2023 – China Before Communism



Du 12 au 14 mai :

Miami City Ballet Presents Entradas



Le 15 mai :

Maria João Pires, Hailstorck, and Franck



Du 16 au 21 mai :

Legally Blonde The Musical



Le 27 mai :

Paris Ballet presents Swan Lake Suite, Paquita…

