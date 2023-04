Les sorties cinéma du mois de mai 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en Mai 2023.

Le 1er mai :

Nuclear Now

Alors que les combustibles fossiles épuisent la planète, le monde est enfin contraint de faire face à une vaste campagne de désinformation sur la source d’énergie la plus propre, la plus sûre et la plus rapide de l’humanité : l’énergie nucléaire. Sous nos pieds, les atomes d’uranium de la croûte terrestre renferment une énergie incroyablement concentrée. La science a découvert cette énergie au milieu du 20e siècle, d’abord pour fabriquer des bombes, puis pour alimenter des sous-marins….

Un documentaire d’Oliver Stone.

Le 2 mai :

I’ll Be Watching

Après le départ de son mari, génie de la technologie, pour un voyage d’affaires, Julie qui pleure encore la perte de sa sœur, se retrouve piégée dans leur nouvelle maison isolée, et doit lutter contre ses propres peurs pour rester en vie.

Un film d’Erik Bernard avec Eliza Taylor, Bob Morley, Seth Michaels.

Le 5 mai :

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Encore sous le choc de la perte de Gamora, Peter Quill rassemble son équipe pour défendre l’univers et l’un des leurs, une mission qui pourrait signifier la fin des Gardiens si elle n’est pas couronnée de succès.

Un film de James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.

Le 5 mai :

What’s Love Got to Do with It?

À Londres, une réalisatrice primée documente le parcours de son meilleur ami dans le cadre d’un mariage assisté conforme à l’héritage pakistanais de sa famille. Ce faisant, elle remet en question sa propre attitude à l’égard des relations.

Un film de Shekhar Kapur avec Mim Shaikh, Iman Boujelouah, Lily James.

Le 5 mai :

Love Again

Une jeune femme tente de soulager la douleur de la mort de son fiancé en envoyant des messages romantiques à son ancien numéro de téléphone portable, et tisse un lien avec l’homme à qui le numéro a été réattribué.

Un film de Jim Strouse avec Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Russell Tovey.

Le 5 mai :

This Is Us

Une jeune femme rompt avec son petit ami mais découvre que l’univers a d’autres projets. Désireuse de tourner la page, elle est obligée de revivre littéralement les souvenirs qu’ils ont partagés ensemble. Elle tente de réécrire leur histoire commune dans l’espoir de retrouver l’homme dont elle est tombée amoureuse la première fois.

Un film de Jerry J. White III avec Amelia Brantley, Raymond Creamer, Ceasar Romero Evans Jr.

Le 5 mai :

Zombie Traveler

Une tueuse de zombies voyage à travers l’espace et le temps pour sauver l’homme qu’elle aime.

Un film de Lacey Franks et Addison Dawn Perry-Franks avec Addison Dawn Perry-Franks, Lacey Franks, Jessie Everrett.

Le 5 mai :

Anxious Nation

Au cours des trois dernières décennies, les plus grandes menaces pour la santé publique des adolescents aux États-Unis provenaient de la consommation excessive d’alcool, de la conduite en état d’ivresse, des grossesses chez les adolescentes et du tabagisme. Aujourd’hui, ces menaces ont été remplacées par la montée en flèche des troubles mentaux, en particulier de l’anxiété. Dans un rare avis public publié au début de l’année 2022, le chirurgien général des États-Unis a mis en garde contre les effets dévastateurs des troubles mentaux sur la santé…

Un documentaire de Laura Morton et Vanessa Roth avec Jonah Burns, Meredith Burns, Nicole Cochrane.

Le 5 mai :

Slava Ukraini

Un documentaire de Bernard-Henri Lévy avec Gilles Hertzog et Bernard-Henri Lévy.

Le 5 mai :

Big Fun

Alors qu’ils s’introduisent en cachette dans une maison huppée de Los Angeles, une jeune femme et son petit ami sont contraints de fréquenter l’étrange propriétaire des lieux.

Un film de Jon Walkup avec Cheyann Dillon, Rachel Rambaldi, Jon Walkup.

Le 12 mai :

Hypnotic

Un détective enquête sur un mystère impliquant sa fille disparue et un programme gouvernemental secret.

Un film de Robert Rodriguez avec Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga.

Le 12 mai :

Knights of the Zodiac

Lorsqu’une déesse de la guerre se réincarne dans le corps d’une jeune fille, l’orphelin Seiya découvre qu’il est destiné à la protéger et à sauver le monde. Mais seulement s’il peut faire face à son propre passé et devenir un Chevalier du Zodiaque.

Un film de Tomasz Baginski avec Famke Janssen, Mark Dacascos, Madison Isema.

Le 12 mai :

Still: A Michael J. Fox Movie

Un film suit la vie de l’acteur Michael J. Fox, explorant ses triomphes et ses difficultés personnelles et professionnelles, et ce qui se passe lorsqu’un optimiste incurable est confronté à une maladie incurable.

Un film de Davis Guggenheim avec Michael J. Fox, Tracy Pollan, Andrew Barber.

Le 12 mai :

BlackBerry

L’histoire de l’ascension fulgurante et de la disparition catastrophique du premier smartphone au monde.

Un film de Matt Johnson avec Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson.

Le 12 mai :

Fool’s Paradise

Un fou d’amour devient une célébrité accidentellement et perd tout.

Un film de Charlie Day avec Charlie Day, Jason Bateman, Jason Sudeikis.

Le 12 mai :

Book Club: The Next Chapter

Le nouveau voyage de quatre meilleures amies qui emmènent leur club de lecture en Italie pour un voyage de filles qu’elles n’ont jamais eu.

Un film de Bill Holderman Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen.

Le 12 mai :

Rally Road Racers

Des coureurs s’affrontent dans un rallye aux enjeux élevés le long de la célèbre route commerciale de la soie.

Un film de Ross Venokur avec J.K. Simmons, Sharon Horgan, Chloe Bennet.

Le 12 mai :

Wild Beauty: Mustang Spirit of the West

Un voyage immersif dans le monde des chevaux sauvages qui met en lumière à la fois la beauté profonde, et la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent actuellement dans l’ouest des États-Unis. Le réalisateur Ashley Avis et son équipe partent pour une expédition de plusieurs années afin de découvrir la vérité avant que les chevaux sauvages ne disparaissent à jamais.

Un documentaire de Ashley Avis avec Ashley Avis.

Le 19 mai :

Fast X

Dom Toretto et sa famille sont pris pour cible par le fils vengeur du baron de la drogue Hernan Reyes.

Un film de Louis Leterrier avec Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson.

Le 19 mai :

Master Gardener

L’histoire d’un horticulteur méticuleux qui se consacre à l’entretien d’un beau domaine et à la satisfaction de son employeur, la riche douairière.

Un film de Paul Schrader avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell.

Le 19 mai :

It’s Quieter in the Twilight

Dans un bureau banal, un groupe d’ingénieurs vieillissants se retrouve à la pointe de la découverte. Luttant contre une technologie dépassée et le temps, l’équipe de vol de Voyager poursuit la plus grande exploration de l’humanité. (Première mondiale)

Un documentaire de Billy Miossi avec Andrea Angrum, Todd Barber, Suzanne Dodd.

Le 19 mai :

On Our Way

Un jeune cinéaste troublé lutte contre une voix sombre dans sa tête. Une muse mystérieuse peut-elle l’aider à s’en sortir ?

Un film de Sophie Lane Curtis avec Franco Nero, Jordana Brewster, Vanessa Redgrave.

Le 23 mai :

Victim/Suspect

Des jeunes femmes disent à la police qu’elles ont été agressées sexuellement, mais au lieu d’obtenir justice, elles sont accusées d’avoir fait une fausse déclaration, arrêtées et même emprisonnées par le système qu’elles croyaient capable de les protéger.

Un documentaire de Nancy Schwartzman avec Rachel de Leon, Amanda Pike.

Le 26 mai :

The Little Mermaid

Une jeune sirène passe un accord avec une sorcière des mers pour échanger sa belle voix contre des jambes humaines afin de découvrir le monde au-dessus de l’eau et d’impressionner un prince.

Un film de Rob Marshall avec Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy.

Le 26 mai :

The Machine

Le passé alcoolique de Bert le rattrape 20 ans plus tard, lorsque lui et son père sont kidnappés par ceux que Bert a lésés il y a 20 ans, alors qu’il était ivre lors d’un semestre d’études en Russie.

Un film de Peter Atencio avec Mark Hamill, Stephanie Kurtzuba, Jess Gabor.

Le 26 mai :

Kandahar

Un agent de la CIA et son traducteur fuient les forces spéciales en Afghanistan après avoir révélé une mission secrète.

Un film de Ric Roman Waugh avec Gerard Butler, Ali Fazal, Bahador Foladi.

Le 26 mai :

About My Father

Lorsque Sebastian annonce à Salvo, son père immigré italien de la vieille école, qu’il va demander en mariage sa petite amie américaine, Salvo insiste pour s’incruster dans un week-end chez les parents de cette dernière.

Un film de Laura Terruso avec Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb.

Le 26 mai :

You Hurt My Feelings

Le mariage d’une romancière est soudainement bouleversé lorsqu’elle surprend son mari en train de réagir honnêtement à son dernier livre.

Un film de Nicole Holofcener avec Julia Louis-Dreyfus, Tobias Menzies, Michaela Watkins.

Le 26 mai :

By Invitation Only

Un groupe de personnes se rend à une fête mystérieuse et a la possibilité de participer à des jeux afin de gagner une récompense. Chaque personnage a sa propre motivation pour être présent, et aucun d’entre eux ne sait exactement ce qui les relie tous.

Un film de LaMarr Allen et Alex Jante avec Angel Fabián Rivera, Roy Bercier, LaMarr Allen.

Le 26 mai :

Being Mary Tyler Moore

La carrière avant-gardiste de Mary qui, en tant qu’actrice, interprète et militante, a révolutionné la représentation des femmes dans les médias, redéfini leur rôle dans le show-business et inspiré des générations à rêver grand et à réussir par leurs propres moyens.

Un film de James Adolphus avec Mary Tyler Moore, James L. Brooks, Rob Reine.

Le 30 mai :

Mojave Diamonds

Un ancien combattant de MMA et ses frères doivent sauver leur famille kidnappée d’un dangereux syndicat du crime après le vol de 50 millions de dollars de diamants illégaux.

Un film d’Asif Akbar avec William McNamara, Weston Cage, Donald Cerrone.

