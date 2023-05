Dernièrement, dans les pages de ce journal, la rédaction du Courrier des Amériques a exprimé de l’incrédulité quant aux conditions d’octroi du visa O-1, en citant l’exemple d’un footballeur qui a joué la finale comme remplaçant sans rentrer sur le terrain et s’est vu octroyer ce visa.

Oui, il existe une catégorie de visa non-immigrant aux USA pour les personnes dites « aux capacités extraordinaires » dans les sciences, l’éducation, les affaires, les arts et dans le sport. Les comédiens de cinéma et de télévision sont compris dans la rubrique des « arts ». D’emblée, précisons que ce visa ne s’applique pas à tout le monde, sinon a un petit pourcentage de la population. Cette catégorie de visa est désignée par la lettre O, et bien sûr il y a des sous-catégories. Le visa O-1A est disponible pour les individus ayant une capacité extraordinaire dans les domaines des sciences, de l’éducation, du monde des affaires, ou dans le sport. Ce serait le cas du joueur de foot ou de rugby comme mentionné plus haut.

Une autre sous-catégorie, le visa O-1B, est réservée aux artistes, dont les personnalités du cinéma et de la télévision. Ce n’est pas uniquement pour les acteurs ou les comédiens : cela peut comprendre un metteur en scène, voire un producteur de films ou de séries télévisées.

En parallèle, il y a le visa O-2 pour les gens qui vont accompagner la personne ayant reçu le visa O-1 afin de l’assister ou participer dans un évènement ou performance artistique. Dans cette sous-catégorie on peut compter les danseurs, les musiciens, ou, par exemple, l’entraineur d’un sportif.

Enfin, il y a un visa désigné pour le conjoint ou les enfants de la personne dotée d’un visa O-1 ou O-2.

Pour revenir au cas du footballeur, ce n’est peut-être pas le meilleur objet de critique des critères pour le visa O-1A. En fait, si le joueur était une vedette du football européen, par exemple, quelqu’un qui a gagné et mérité sa renommée parmi les admirateurs enthousiastes du zénith de sa gloire et de sa carrière, cela suffit déjà pour satisfaire le critère de base du visa. En toute probabilité, il aura les preuves nécessaires afin d’étayer la thèse de sa « capacité extraordinaire ».

Or, il n’est pas forcément bizarre qu’un tel joueur vienne jouer aux USA à la fin de sa carrière, parmi les équipes de la Major League Soccer (MLS), la plus grande ligue professionnelle du football aux USA, mais dont la plupart des joueurs et des équipes sont moins compétitives que dans le football européen. En revanche, les joueurs américains de basket sont souvent parmi les meilleurs mondialement, et souvent passent leurs dernières saisons actives en Europe, en Turquie ou ailleurs. De plus, le joueur peut aussi se reconvertir en d’entraineur afin de justifier d’un visa O-1A

Dernièrement, le service d’immigration aux USA, le USCIS, a publié une circulaire avec des éclaircissements concernant les preuves suffisantes pour justifier du visa O-1B, qui sont, rappelez-vous, réservés aux personnes distinguées dans les domaines des arts, notamment le cinéma et la télévision. Toutefois, ils ne sont pas suffisamment significatifs pour qu’il soit vraiment intéressant de les détailler aux lecteurs de cette chronique. La rédaction du Courrier des Amériques a posé la question : « les visa O-1 sont-ils accessibles pour tout le monde ? » Vu le critère de base – qu’il faut justifier de posséder des capacités extraordinaires dans les domaines indiqués, présentes ou passées – visiblement ce genre de visa n’est pas pour tout le monde. Mais si vous avez des questions sur les visas O-1 et la manière de satisfaire les critères de capacités extraordinaires (ou n’importe quel autre visa aux USA), Maitre David S. WILLIG reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Appelez sont cabinet à Miami au 305-860-1881.

