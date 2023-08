Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Septembre 2023

Une expo à Miami ? Une fête Miccosukee dans les Everglades ? Un festival de la bière à Key West ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Septembre 2023.

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Septembre nos articles sur ces événements majeurs :

– Founders Day à St Augustine

Jusqu’au 7 septembre :

Expo : Minimal?!

Et il s’agit d’une expo du duo de photographes espagnols Anna Devis et Daniel Rueda que vous pouvez voir à :

THINK + feel Contemporary Art Gallery

5440 La Gorce Dr, Miami Beach, FL 33140

www.thinkfeelart.com/ devis-rueda

Jusqu’au 5 octobre :

Expo : Hijack

Hijack est l’alter ego d’un jeune artiste de rue né en 1992, il est un prodige à part entière et l’un des artistes très en vue et les plus prometteurs de la scène artistique contemporaine d’aujourd’hui.

Elena Bulatova Fine Art

919 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

www. elenabulatovafineart.com/ artist/hijack

Du 31 août au 4 sept :

Key West BrewFest

Une grande fête de la bière (plus de 150 différentes), sur la plage du célèbre :

Southernmost Beach Cafe

1405 Duval Street Key West FL 33040

www.keywestbrewfest.com

Du 19 août au 23 septembre :

Fiesta Flamenca

Soirées avec menu espagnol trois plats + performances de flamenco au :

Bellmont Spanish Restaurant

339 Miracle Mile – Coral Gables, FL 33134

www. bellmontrestaurant.com/events/ fiesta-flamenca-a-sensational- summer-of-spanish-rhythms-and- cuisine/

Le 1er septembre :

Boyz II Men

Le trio R&B se réunit pour un soir au :

LIV at Fontainebleau

4441 Collins Ave. Miami Beach, FL 33140

www.bleaulive.com/boyz-ii- men-2023/

Du 1er au 30 septembre :

Flavor Palm Beach

Comme chaque année, sur le même principe que « Spice » etc… Dans tout le comté de Palm Beach vous pouvez retrouver des menus fixes à petit prix dans plus de 50 restaurants participant.

www.flavorpb.com

Du 1er au 30 septembre :

Downtown Delray Beach Restaurant Month

Delray fait à peu près la même chose… mais de son côté !

www. downtowndelraybeach.com/ restaurantmonth2023

Du 1er au 3 septembre :

Urban Film Festival

Des talents urbains prometteurs pour cette 8ème édition qui comprend projections, discussions, ateliers… Ca se passe au :

BLACK ARCHIVES

819 NW 2nd Ave -Miami, FL 33136

www.urbanfilmfestivals.com

Le 1er septembre :

DJ SNAKE

Le DJ Français est au programme (entre autre) de ce Labor Day Weekend à :

E11EVEN MIAMI

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/dj-snake-74556

Le 1er septembre :

Sunshine Jazz Organization: Oriente!

Une soirée de jazz afro-cubain avec le guitariste et compositeur Eddy Balzola qui se produit avec son groupe Oriente à 19h30 sur la scène du :

Sandrell Rivers Theater

6103 NW 7th Avenue -Miami, FL 33127

www.tickets.ftfshows.com/ TheatreManager/1/online? performance=3333

Du 1er au 10 septembre :

Miami International Auto Show

Des centaines de milliers de personnes se pressent pour l’un des plus grands salons de la planète, créé en 1971 ! Impossible de citer tous les événements liés à l’Auto Show, mais mentionnons qu’il y aura une Bentley peinte par le plus célèbre des peintres de Miami : Romero Britto ! Ca se passe au :

Convention Center

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.miamiautoshows.com

Du 1er au 3 septembre :

South Beach Weekend

Ce sera la deuxième fois que ce « South Beach Weekend » est programmé durant la fin de semaine du Labor Day, avec au programme cinq fêtes épiques dans différents endroits de :

South Beach / Miami Beach

www.eventbrite.com/e/ labor-day-weekend-miami-5- events-1-price-featuring- yacht-party-pool-party- tickets-686567159857

Le 2 septembre :

Maestro Marley Cup

Fidèle à l’héritage du grand Bob, cet événement cumule musique (avec entre autres les frères Marley) et tournoi de football !

ARTS PARK AT YOUNG CIRCLE – HOLLYWOOD, FL 33020

www.maestromarleycup. com

Le 3 septembre :

Gispy Nation south of France

Gipsy Nation a la Gipsy Kings avec Gyorgy Lakatos & The Music of Santana : les guitares vont chauffer au :

Gulfstream Park inside Sport of Kings

901 S FEDERAL HWY – HALLANDALE BEACH, FL 33009

www.seasidemusicmgmt.com/ tickets/

Le 3 septembre :

Deadmau5

Le DJ Canadien jouera dans la nuit à :

E11EVEN

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/deadmau5-74558

Du 6 au 10 sept :

Womenfest Key West

Fête LGBT.

www.gaykeywestfl.com/ womenfest/

Du 7 au 17 septembre :

Disney on Ice

Et ils viennent présenter leur spectacle « Magic in the Stars », revisitant les plus grandes productions de Disney !

– Du 7 au 10 à Coral Gables

– Du 14 ai 17 à Sunrise (Broward)

www.disneyonice.com/ magic-in-the-stars

Le 7 septembre :

The Music of Abba

C’est un « tribut band » nommé « Arrival » qui vient vous faire danser à :

The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.themusicofabba.com

Les 8 et 9 septembre :

Franchise Expo South

Besoin d’idées pour votre franchise ou votre future franchise ? Ce salon est pour vous !

Ft. Lauderdale Convention Center

1950 EISENHOWER BLVD, HALL B – FORT LAUDERDALE, FL 33316

www.franchisedirect. com/calendar/franchise-expo- south-2023

Le 8 septembre :

Tangerine Dream

Pas évident que tous les plus jeunes connaissent ce groupe pionnier de la musique électronique allemande, fondé en 1967. Un chiffre parle : près de 30 millions d’albums de vendus ! Ils viennent jouer au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/tangerine-dream/

Le 9 septembre :

Tango and Beyond by Alexandra Marie

« Tango and Beyond » d’Alexandra Marie apportera une saveur classique au style de tango argentin et sa connexion à d’autres genres. Des maîtres du tango comme Carlos Gardel et les favoris de Le Pera « El Dia que me Quieras », « Mi Buenos Aires Querido » à l’âge d’or du tango, au Nuevo Tango de Piazzolla avec des œuvres comme « Maria de Buenos Aires ». Depuis que Messi habite Lauderdale, c’est comme ça que ça se passe ici !

NSU ART MUSEUM :

1 E LAS OLAS BLVD. – FORT LAUDERDALE, FL 33301

www.eventbrite.com/e/ tango-and-beyond-concert-and- argentine-post-party-tickets- 676877989287?aff=oddtdtcreator

Le 9 septembre :

Dessert Wars Miami

Préparez-vous à entrer au paradis des desserts ! Pour 45$ vous recevez 30 tickets de dégustations plus une boîte pour vous permettre d’en emporter !

Miami Fairgrounds :

10901 SW 24th St. – Miami, FL 33165

www.dessert-wars.com/ miami.html

Les 9 et 10 septembre :

The Equivalent of Sensation

Une pièce d’Arianna Rose qui raconte l’histoire des sœurs Etta et Claribel Cone, qui, des décennies après leur mort, se retrouvent avec un jour de vie sur Terre. Elles le passent dans une galerie où est exposée leur collection d’art, dans une aile qui porte leur nom.

Sandrell Rivers Theater

6103 NW 7th Ave. – Miami, FL 33127

www.tickets.ftfshows.com/ TheatreManager/1/tmEvent/ tmEvent1015.html

Du 13 au 18 septembre :

Big Gay Key West

Fête LGBT.

www.biggaykeywest.org

Du 15 au 17 septembre :

Siempre Flamenco’s Festival de Cante

Découvrez la haute énergie et l’expressivité du flamenco authentique accompagné de musique live lors de la 17e édition du festival. La Lupi fera sa première à Miami; et au programme vous trouverez aussi les célèbres chanteurs espagnols Paco Del Pozo, Mari Peña et David El Galli ; et les guitaristes exceptionnels Curro de Maria et Antonio Moya.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. -Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/arsht- center-presents/siempre- flamencos-festival-de-cante- miami/

Le 15 septembre :

Tango Dreams

Pour son épisode du vendredi 15 septembre, Miami Beach OnStage! en partenariat avec Global Arts Project, lance le Mois du patrimoine hispanique avec une présentation de Tango Dreams d’Anibal Berraute. Dirigée par le talentueux pianiste et compositeur cette expérience passionnante de fusion de tango vous gardera sur le bord de votre siège.

Cette performance gratuite aura lieu à 19h au :

Normandy Fountain Plaza

7802 Rue Vendome – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachfl.gov/ event/tango-dreams/

Le 15 septembre :

BAILA POMPANO

Salsa, bachata, et autres danses latines au programme pour ce cours qui va plaire aussi bien aux débutants qu’aux pros ! ALI CULTURAL ARTS

353 DR MARTIN LUTHER KING BLVD – POMPANO BEACH, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/baila-pompano

Le 16 septembre :

International Coastal Cleanup (ICC)

On préférerait que ce soit tous les jours le jour du nettoyage de la côte, mais en tout cas celui-ci est l’occasion de se mobiliers au moins une fois pour réparer la nature abimée durant l’été par les pollutions que nous y déversons tous. Au moment d’écrire cet article il y avait en Floride 26 endroits où il était prévu d’aller nettoyer la côte.

www.oceanconservancy.org/trash-free-seas/international-coastal-cleanup/map/

Le 16 septembre :

Miami Beach Salsa Fest

Dans le cadre du Hispanic Heritage Month cette fête de la salsa revient avec Melina Almodóvar, son orchestre et ses danseurs, à 18h au :

Miami Beach Bandshell

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/miami-beach-salsa- fest/

Du 18 au 20 septembre :

Smart City Expo Miami

Cette exposition innovante – quatrième du genre – promeut des initiatives qui s’efforcent d’offrir un avenir meilleur aux citoyens, aux communautés et aux villes. Les sujets d’innovation urbaine qui seront abordés lors de l’exposition comprennent la croissance durable, l’action climatique, les infrastructures résilientes, la destination intelligente, les villes inclusives/partageuses et la qualité de vie.

Wolfson Campus Auditorium – Miami-Dade College

300 NE 2nd Ave. – Miami, FL 33132

www.smartcityexpomiami. com/SmartCityExpoMiami/Home. html

Les 20 et 21 septembre :

Independent Hotel Show Miami

Quelle que soit la catégorie d’hôtels pour laquelle vous travaillez, vous trouverez un intérêt dans ce grand salon qui se déroule au :

Miami Beach Convention Center

1901 Convention Center Drive

Miami Beach, FL 33139

www.independenthotelshow. us/welcome

Le 21 septembre

South Florida Space Day

C’est la seconde édition de ce rendez-vous annuel qui abordera les tendances, défis et opportunités, mais aussi les stratégies entrepreuneriales du secteur spatial.

Ca se passe au :

NSU Broward Center of Innovation

3100 Ray Ferrero Junior Boulevard – Fort Lauderdale, FL 33314

www. levancenterspaceday.com

Le 22 septembre :

Albita & Chucho Valdés

Les légendes de la musique cubaine se produiront sur la scène du :

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/masters-of-our-roots- albita-y-chucho-valdes-en- concierto/

Les 23 et 24 septembre :

American Indian Day

La tribu Miccosukee comme les autres célèbrent leurs cultures et traditions, et vous permettent d’en profiter avec des performances de musique et danse, tours d’airboat etc… le tout étant gratuit.

Miccosukee Casino & Resort

500 SW 177th Ave. – Miami, FL 33194

www.miccosukee.com/news/ american-indian-day-2023/

Le 24 septembre :

The Original Wailers featuring Al Anderson

Et le groupe historique de Bob Marley se produira à 18h sur la scène du :

Miami Beach Bandshell

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/the-original- wailers-ft-al-anderson/#7154

Le 30 septembre :

Swimming Hall of Fame Induction

Le temple de la natation organise sa 58e cérémonie, à laquelle participera le plus décoré champion de toute l’histoire, Michael Phelps, avec 13 récipiendaires de 8 nationalités différentes, dont le Français Stéphane Lecat (photo).

707 NE 8TH ST, FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.ishof.org/ishof- honoree-induction-ceremony- tickets-september-30-2023-now- available-via-our-beautiful- new-venue-the-parker- playhouse/

Le 30 septembre :

USA Today Wine & Food Experience

En partenariat avec Publix, il s’agit d’une fête de la cuisine locale, avec expos, démonstrations et dégustations !

Paradise Coast Sports Complex

3940 City Gate Blvd. N. – Naples (Collier), FL 34117

www.wineandfood.usatoday.com/naples/

