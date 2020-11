Donald Trump gagne facilement la Floride : le plus important « swing state »

Non seulement Donald Trump gagne la Floride, mais il remporte son « home state » (il habite à Palm Beach) avec une marge plus importante qu’en 2016. Il avait alors un point d’avance sur Hillary Clinton. Cette fois il aurait 3,5 points d’avance : 51,3% pour Trump et 47,8% pour Biden.

Apparemment la communauté cubaine de Miami s’est beaucoup plus mobilisée en faveur du président sortant qu’il y a quatre ans. En 2016, il y avait ceux qui ne l’aimaient pas, ceux qui ne se sentaient pas concernés, mais l’effet « anticommuniste » avait moins fonctionné. Il semblerait qu’il y ait ainsi un retour au source. Ca ne donne toutefois pas une majorité républicaine à Miami, puisque le comté resterait démocrate, mais avec une marge beaucoup plus serrée.

La Floride était certainement le « swing state » le plus important pour Donald Trump qui ne pouvait pas le perdre. Les autres « battleground » (champs de batailles) ont l’air assez serrés ce soir.

