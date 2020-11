Résultats de l’élection présidentielle américaine 2020 : soirée électorale live

Bienvenue sur notre live consacré aux résultats de l’élection présidentielle américaine qui se déroule ce 3 novembre. La plupart des résultats vont tomber ce soir, même s’il n’est pas encore certain qu’un vainqueur soit immédiatement déclaré.

Hier, plus de 100 millions de personnes avaient déjà voté fin de désigner leur président, et ce scrutin s’annonce donc historique avec une participation record.

Les Swing States bien sûr (voir plus bas pour la liste), à commencer par ceux de l’Est : Pennsylvanie, Caroline du Nord, la Géorgie et surtout la Floride. Regardez surtout la Floride et la Pennsylvanie. Si Donald Trump l’emporte sur ces Etats, alors il devra aussi aller en gagner plusieurs autres, comme le Wisconsin et/ou le Michigan.

La campagne aura été assez vigoureuse, avec de nombreux coups bas entre les candidats, mais peut être moins que lors des précédentes (comme celle de 2016), ce qui est paradoxal car les Etats-Unis sont politiquement beaucoup plus polarisés qu’avant.

Comme en 2016, Donald Trump aura réussi à polariser l’attention sur sa personne, et à faire de cette élection une sorte de « référendum » pour ou contre lui.

Quelques moments clés de cette campagne :

– Le fils de Joe Biden est accusé d’avoir été embauché en Ukraine et gagné des millions de dollars, par « népotisme » (parce qu’il était le fils du vice-président).

– Lors d’une procédure de destitution, Donald Trump a été accusé en janvier d’avoir voulu négocier une aide au président Ukrainien en échange d’informations sur cette affaire concernant Hunter Biden.

– En fin de printemps, la colère ayant suivi le meurtre de George Floyd par des policiers a parfois (si ce n’est souvent) été tournée contre Donald Trump lors de manifestations et émeutes dénonçant le racisme aux Etats-Unis.

– Donald Trump a été hospitalisé le 2 octobre après avoir attrapé la covid-19 et en est ressorti soixante-douze heures plus tard de manière un peu théâtrale, comme un héros ayant « terrassé la maladie » !

– La gestion de la pandémie aura été utilisée comme un argument de Biden contre Trump. Mais Trump a régulièrement accusé son adversaire de « vouloir enfermer tout le monde » ; d’être « caché dans sa cave » et de l’avoir critiqué quand il a décidé de fermer les frontières en mars.

– Les réunions publiques auront été anéanties par la crise du covid, ce qui aura donné un caractère étrange à la campagne : des mois sans meetings, puis une campagne hors norme de Trump, avec jusqu’à cinq villes au programme dans une seule journée (quatorze dans les 3 derniers jours de campagne) ! De son côté, Biden a été beaucoup plus « virtuel » et n’a pas été au devant des foules. Etait-ce la bonne stratégie ? Réponse ce soir !

Avertissement : Les télévisions internationales, notamment françaises, jouent à faire peur, en répétant ce genre de phrases en boucle, et même parfois pire, évoquant des possibilités de « guerre civile ».

Il n’y a bien évidemment aucune mobilisation d’émeutiers aux Etats-Unis, ni aucun risque de « guerre civile » même si, en fonction du résultat, ça pourrait être tendu dans les villes habituelles, comme Portland, où les émeutes sont régulières de la part de quelques milliers de personnes. Le journal Le Monde aussi (entre autres) assure que « les Démocrates achètent des armes » et qu’ils ont des « craintes ».

Pour mémoire : en 2016 les médias français faisaient croire que les bourses pourraient dévisser en cas de victoire de Trump.

Après avoir comme d’habitude donné de faux chiffres (ou des « chiffres faussés ») depuis deux ans, les instituts de sondages américains estiment toujours que Joe Biden va l’emporter, mais de manière plus serrée. Sur les Swing States – ces Etats qui décident de l’élection – l’avance de M. Biden est même estimée assez basse et, sur cette base, tout peut encore se passer ce soir.

Le score du principal agrégateur de sondages, RCP, donne M. Trump un demi-point au-dessus de ce qu’il était en 2016. En revanche M. Biden est estimé beaucoup plus haut que ne l’était Mme Clinton. L’écart global à 16h serait, selon ces mêmes sondages, de 7,2% au profit de Joe Biden.

A noter que sur RCP la côte de satisfaction, le « job approval » du président est presque au plus haut : 45,9% d’opinions positives sur la politique de Donald Trump (et 52,5% d’opinions négatives).

Le deuxième agrégateur le plus connu, FiveThiryEight donne pour sa part une avance de 8,4% de Joe Biden sur Donald Trump.

Ceux qui avaient pronostiqué Donald Trump vainqueur en 2016 le redonnent légèrement en tête cette fois-ci, comme Democracy Institute ou Trafalgar Group. Ils présentent des méthodes de sondages « plus efficaces », mais ne sont toujours pas très bien considérés par leurs pairs ou les médias.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020