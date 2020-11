Les Etats-Unis se réveillent sans président élu… Il va falloir attendre !

Le processus électoral américain est pour le moment dans une situation de blocage. Le nom du président des Etats-Unis pourrait être connu dans la journée si les résultats dans certains des 8 Etats restants – ceux qui ne l’ont pas encore annoncés – permettent à Trump ou à Biden de franchir la barre de 270 délégués gagnés. Mais il se pourrait qu’il y ait à attendre un peu plus. Et même beaucoup plus si le résultat final était contesté, car les Etats ont jusqu’au 8 décembre 2020 pour attribuer leurs délégués.

Pour le moment, les résultats sont si serrés sur certains de ces Etats qu’il n’est franchement pas possible de les attribuer avec certitude à l’un ou à l’autre, même s’il ne reste plus que quelques pourcents à dépouiller.

Dans la nuit, Joe Biden a annoncé qu’il devrait gagner et Donald Trump qu’il AVAIT gagné. Le président a accusé ses adversaires démocrates de vouloir « voler » l’élection et indiqué qu’il lançait une procédure judiciaire à la Cour Suprême pour les empêcher « d’ajouter des bulletins à quatre heures du matin ».

Le contour d’une telle poursuite reste cependant à définir car en théorie avant que cette instance supérieure puisse être saisie, il faut qu’il y ait au préalable eu une procédure locale dans un Etat. Mais il ne fait aucun doute que des bataillons d’avocats sont déjà sur place dans les différents endroits qui bloquent.

Chaque Etat ayant sa propre règle de comptage, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et le Michigan, le dépouillement pourrait se poursuivre au moins aujourd’hui. Dans le Nevada, les bulletins envoyés par correspondance sont acceptés jusqu’au 10 novembre (s’ils ont été postés le jour de l’élection ou avant). Et la Caroline du Nord accepte pour sa part les bulletins reçus par correspondance jusqu’au 12 novembre !

Pour gagner l’élection, il faut qu’un candidat arrive à 270 délégués. Or, Donald Trump est à 213, Joe Biden est à 238, et voici ce qu’il leur reste à se partager :

– Etats restants :

Alaska (3 délégués) : 36% des votes dépouillés; 61,4% pour Trump, 34,7% pour Biden.

Caroline du Nord (15 délégués) : 95% des votes dépouillés; 50,1% pour Trump, 48,7% pour Biden.

Géorgie (16 délégués) : 92% des votes dépouillés; 50,5% pour Trump, 48,7% pour Biden.

Michigan (16 délégués) : 92% des votes dépouillés; 49,5% pour Trump, 48,9 pour Biden.

Nevada (6 délégués) : 86% des votes dépouillés; 49,3% pour Biden, 48,7% pour Trump.

Pennsylvanie (20 délégués) : 79% des votes dépouillés, 53,9% pour Trump, 44,8% pour Biden.

Wisconsin (10 délégués) : 97% des votes dépouillés; 49,5% pour Biden, 48,8% pour Trump.

Maine 2nd District : 1 délégué en jeu.

Voir notre article principal « live » sur l’élection présidentielle ici :