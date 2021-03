Soccer : Le CF Montréal va jouer ses matchs à domicile à… Fort Lauderdale !

C’est un peu logique vu le nombre de Québécois qui séjournent actuellement dans le comté de Broward en Floride : le Club de Foot Montréal (CFM) va y prendre ses quartiers : de quoi faire fondre sous le soleil le flocon de neige qui orne son nouveau logo !

Après son camp d’entraînement à Montréal, l’équipe s’envolera vers les États-Unis le 6 avril avec l’objectif d’y disputer deux matchs préparatoires avant l’ouverture de la saison, prévue le 17 avril.

Lors de ce séjour en Floride, le CF Montréal disputera ses matchs locaux au stade de l’Inter Miami CF de Fort Lauderdale (ex » Lockhart Stadium »). L’équipe profitera aussi du centre d’entraînement du club floridien pour ses entraînements quotidiens.

Le CF Montréal disputera donc pour une seconde année consécutive une partie de ses matchs « à domicile » aux États-Unis, puisque l’an dernier, le club s’était installé au stade des Red Bulls de New York.

« Je tiens à remercier l’Inter Miami CF pour cet accueil chez eux. Comme au New Jersey l’an dernier chez les Red Bulls, nous aurons des installations de première qualité, en plus de profiter d’un climat favorable, ce qui nous a fait pencher pour la Floride », a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. « Ce sera encore une fois un contexte très particulier et nous voulons placer les joueurs dans les meilleures conditions possibles avant de pouvoir revenir jouer à Montréal. Nous allons tout faire pour permettre aux joueurs et au personnel d’être accompagnés par leur famille pour qu’ils se sentent le mieux possible pendant qu’ils sont loin de la maison. »

Le calendrier des matchs de la saison 2021 sera annoncé ultérieurement par la MLS. Mais le club reviendra-t-il un jour au Québec ? CF Montréal précise : « La possibilité de jouer des matchs à Montréal sera étudiée lorsqu’il y aura plus de développement concernant les protocoles de voyages, en relation avec les directives de la santé publique et des différents paliers de gouvernement. » En effet, le Québec a une politique drastique de restrictions pour essayer d’enrayer la pandémie da covid, et – comparé aux Etats-Unis – il n’est pas en avance pour vacciner sa population.

Comme pour les matchs de la saison 2020, chaque équipe adhérera à des protocoles stricts de santé et sécurité, incluant des tests de dépistage de la Covid-19 de façon régulière.

Rappelons que Wilfried Nancy (originaire de Toulon) vient de remplacer Thierry Henry au poste d’entraîneur-chef.

