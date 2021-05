Français de Floride : Laure Pallez conduit une liste de gauche aux élections consulaires

Les Français voteront entre le 21 et le 29 mai 2021 (1) pour élire les quatre conseillers des Français de l’étranger de la circonscription de Floride (2). Ces conseillers aident le consul et le consulat dans certains domaines, et lui font remonter des informations afin d’aider leurs compatriotes. Il y a sept listes à se présenter, comportant chacune sept candidats. Cette liste menée par Laure Pallez est la seule se définissant comme « de gauche », Laure étant elle même secrétaire nationale du Parti Socialiste.

Cette mère de deux enfants a 40 ans, et elle vit et travaille à Washington (DC) dans l’administration française. « Mais la Floride est mon Etat de cœur, et je vote dans la circonscription de Miami. Je travaille à Washington mais partage mon temps entre Washington et la Floride, ce qui est possible grâce aux liaisons aériennes faciles. Orlando est la deuxième maison de mes enfants, celle de ma belle-famille où mon mari et moi avons décidé d’investir dans l’immobilier pour nos enfants et notre retraite.«

Laure Pallez a déjà été élue conseillère consulaire en 2014, mais… à Shangaï, où elle habitait avant de s’établir aux Etats-Unis (elle en est à 16 ans d’expatriation). Ainsi elle n’est pas du tout inconnue sur la scène politique, puisqu’elle est aussi membre du conseil d’administration de l’association d’expatriés (classée à gauche) Français du Monde-ADFE, mais elle fut aussi présidente de la Commission des Finances de l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) de 2015 à 2017 ; elle fut aussi en troisième position (non élue) de la liste d’Hélène Conway aux dernières élections sénatoriales. Autant dire qu’elle ne tombe pas du ciel par hasard.

Bon, pour être plus clair, Laure Pallez n’est pas une figurante… Et il n’y a aucun mystère sur ses ambitions politiques. Les conseillers consulaires sont des « grands électeurs » pour les élections sénatoriales, et quand on demande à Laure pour qui elle votera aux Sénatoriales si elle est élue conseillère consulaire, elle répond sans hésiter : « je voterai pour moi même« . Elle aura d’abord a récupérer l’investiture face à une certaine Ségolène Royal… mais ça vous dit à peu près où Laure pousse le curseur : elle a de l’ambition et… certainement les moyens de cette ambition.

Lors des dernières élections consulaires en Floride, une liste ADFE (gauche) avait déjà été emmenée par Claire Francoulon qui n’était pas passée loin d’être élue. Claire est d’ailleurs de nouveau candidate, en troisième position sur la liste de Laure. Le numéro 2 de la liste est Frederic Bernerd, infirmier à Miami, qui est aussi président de l’OLES (Organisme de solidarité mis en place par le consulat de France l’été dernier).

« ECOLOGIE ET SOLIDARITE »

« Nos deux axes de campagne sont la solidarité et l’écologie. La solidarité car c’est une valeur qui nous est chère au nom de l’égalité et de l’universalité. L’écologie enfin car la Floride est maltraitée par le changement climatique, c’est une question fondamentale pour la nature mais aussi pour nos enfants, nos entrepreneurs, restaurateurs, etc. dont l’activité économique peut souvent être très impactée.«

LA CSG-CRDS

« Je suis comme de nombreux d’entre vous, aussi concernée par les dispositions fiscales franco-américaines. Quand j’étais présidente de la commission des finances de l’AFE de 2015 à 2017, j’ai beaucoup contribué au dossier épineux de la CSG-CRDS sur les revenus locatifs. Alors que les Français d’Europe ne la paient plus, il est tout à fait anormal que nos compatriotes hors UE la paient encore car cela crée deux catégories de Français. Une nuance, l’administration française a fait un formidable travail de négociation en 2018 avec l’IRS qui considère désormais la CSG-CRDS comme un impôt : les prélèvements sociaux bénéficient donc désormais d’un crédit d’impôt rétroactif. »

– 1 – Le 29 mai pour ceux qui voteront à l’urne, et entre le 21 et le 26 pour ceux qui souhaitent voter en ligne.

– 2 – La circonscription de Floride comporte également Porto Rico, les îles Bahamas, Caïmans et Turques-et-Caïques. Il fallait être inscrit avant le 23 avril pour pouvoir voter.

