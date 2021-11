Restaurant Tahiti Beach de Sunny Isles : le seul sur la plage de tout Miami-Dade !

Il y a les restaurants « à côté de la plage », il y a les restaurants « avec vue sur mer », il y a ceux qui ont acheté du sable ailleurs…. mais à Miami Dade il n’y a (à notre connaissance) qu’un seul restaurant où vous profitez de la cuisine et de la vie avec les pieds dans le sable de la plage : Tahiti Beach !

Tahiti a été lancé en 1999 par Pierre Escanes, un Français de Grenoble arrivé à New-York dans le début des années 1970 et qui, après y avoir ouvert des restaurants avec son frère, a jeté son dévolu sur cette jolie plage de Miami-Dade. Ah, Sunny Isles et sa couleur de mer à tomber à la renverse !

« Pierrot » est toujours là, mais c’est Christine Escanes qui est aujourd’hui manager, et vous accueillera bien entendu dans la langue de Molière.

A Tahiti Beach la cuisine est continentale, avec bien entendu des touches françaises, du pâté de campagne aux moules marinières, par exemple. Beaucoup apprécient l’ambiance exotique (ce n’est pas pour rien que ça s’appelle « Tahiti ») : sous les palmiers, près de la mer bleu turquoise, et avec pour voisin une cabane de plage dans le style « Miami » ! Ainsi, bien entendu vous trouverez des produits de la mer, des crevettes, des calamars, poissons, salades apportant de la fraîcheur à votre journée, ou bien des sandwiches français et des incontournables américains : il faut bien satisfaire aussi l’appétit des enfants ! On apprécie particulièrement la taille des plats de Tahiti Beach: c’est largement servi !

Depuis 1999, il y a eu bien des transformations à Tahiti et « en nouveauté cette année nous avons désormais un « menu plage » qui est livré directement aux plagistes qui peuvent commander depuis leur téléphone via l’application Toast. Ca ressemble à notre menu classique, mais nous avons dû évidemment adapter pour que ce soit transportable ! Donc ceux qui le souhaitent peuvent, au choix, soit venir au restaurant et profiter de la plage, soit se faire directement livrer près de la mer. Bon ça fait une différence de quelques mètres, mais certains préfèrent l’une ou l’autre solution ! «

On essayera aussi d’avoir un peu plus d’événements à l’avenir ! »

Voilà, en tout cas c’est un bonheur incomparable de pouvoir déjeuner les pieds dans le sable, ou bien de dîner sous les étoiles avec pour musique le bruit des vagues.

POUR Y ACCEDER :

Il suffit de se garer dans l’un des parkings situés le long de A1A sous le pont Lehman Causeway, de prendre le “Beach Access” et vous y êtes ! Les horaires sont un peu variables en fonction des saisons, vous pouvez vérifier sur internet ou téléphoner avant de venir !

TAHITI BEACH :

Ocean Two Condominium

(305) 466-1616

19111 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160

www.facebook.com/Tahitibeachfl/