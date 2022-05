Législatives : Roland Lescure est candidat (LREM) à sa réélection aux USA/Canada

Sans surprise, le député sortant de la 1ère circonscription des Français de l’étranger (USA + Canada), Roland Lescure, 55 ans, est de nouveau candidat aux élections législatives. Celui qui fut l’un des porte-paroles d’Emmanuel Macron aux dernières élections présidentielles a cette fois changé de suppléant, puisque c’est son ancien conseiller Christopher Weissberg, résident de New-York City, qui prend la place. Ce changement n’est pas anodin, puisque Weissberg est très politique, et comme la position en vue de Roland Lescure laisse un grand nombre de commentateurs présager qu’il pourrait éventuellement intégrer le gouvernement français, si c’était le cas En Marche conserverait alorsun député expérimenté au niveau politique en la personne de Christopher Weissberg. Mais ce ne sont bien entendu que supputations.

Le Courrier des Amériques a sollicité une entrevue avec le candidat, et Roland Lescure, répondra ainsi probablement à nos questions très bientôt. Néanmoins, entre autres points importants, on peut souligner que M. Lescure est le favori de cette élection (notamment grace au score réalisé par Emmanuel Macron durant la Présidentielle). Nous préciserons avant de copier son communiqué que le député a, de notre point de vue, été bien moins présent sur la circonscription que son prédécesseur. C’était déjà le cas avant la Covid. Certes, la pandémie n’a pas aidé, et M. Lescure a eu des fonction chronophage à Paris, puisqu’il est il est président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale.

COMMUNIQUE DE ROLAND LESCURE :

« Il y a près de 5 ans, les Français d’Amérique du Nord m’ont accordé leur confiance pour les représenter à l’Assemblée Nationale. Une responsabilité que j’ai portée avec engagement pour accompagner la transformation de notre pays et améliorer leur quotidien en Amérique du Nord: enseignement, fiscalité, démarches administratives, entraide via la vie associative.

Depuis 2017, nous avons transformé en profondeur la France pour la rendre plus forte, plus sociale, plus écologique, plus attractive. Nous avons œuvré notamment pour une santé pour tous, une économie qui libère-protège-responsabilise et une jeunesse au cœur des priorités. Nous avons aussi contribué à rendre l’Europe plus unie et plus solidaire.

Grâce aux Français d’Amérique du Nord, la France de ces cinq dernières années a été nourrie par les idées et les bonnes pratiques outre-Atlantique : la création de France Services, inspirée de Service Canada, leur contribution citoyenne pour d’une part améliorer l’environnement entrepreneurial français qui a abouti à la loi Pacte et d’autre part pour faire avancer l’égalité femme-homme, « Grande Cause » du quinquennat.

Les Français d’Amérique du Nord ont été 47% à porter Emmanuel Macron au premier tour, puis 89% au second. Cette confiance renouvelée nous engage collectivement pour faire plus, faire mieux, faire avec les Français.

Nous devons poursuivre la transformation de notre pays pour les cinq prochaines années. »

Dates des élections législatives :

Les votes (et résultats) en métropole seront les 12 et 19 juin 2022, MAIS les Français aux Etats-Unis voteront pour leur part les 4 et 18 juin.

