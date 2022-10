Votre salon de coiffure à Deerfield Beach : Peggy’s Hair salon (coiffeuses francophones)

Peggy’s Hair Salon est un salon de beauté et de coiffure de Deerfield Beach. Il appartient à Peggy Laprade (présidente/propriétaire) et sa soeur jumelle Pat Horkheimer, VP/propriétaire de dix coiffeurs. Louisette Essiambre (originaire de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie) y est un coiffeuse (et elle parle français, bien évidemment). Arrivée en Floride en 1983, Louisette pratique la coiffure depuis 1988. « Nous avons aussi des coiffeuses parlant l’espagnol, le polonais et bien entendu anglophones !!

Peggy’s Hair Salon est situé dans le centre commercial Deerfield Mall depuis 2008 et l’ancien propriétaire était Today’s Hair & Nails avec 35 ans d’expérience combinée : tous les coiffeurs sont passés de « Today’s Hair à « Peggy’s ». Le centre commercial Deerfield Mall a été entièrement rénové et le salon a également fait peau neuve ». Le centre commercial héberge Publix, une salle de cinéma, des cabinets médicaux, une salle de sport et de nombreux restaurants et banques. « C’est un centre commercial très complet qui est entièrement sécurisé avec des caméras et exploité par BSO pour votre sécurité. Les coiffeurs effectuent tous les services pour les clients, principalement de Century Village, de Boca Pointe et des environs. Tous les opérateurs sont pleinement agréés. Il y a même une navette de Century Village qui dépose les clients. « Nous accueillons les clients de tout âge, aussi bien pour les hommes que les femmes et les enfants et nous sommes spécialisés dans les coupes de cheveux, permanentes, traitements à la kératine, couleurs et mèches. Toutes nos couleurs sont bio et naturelles, en provenance d’Italie. Les produits que nous utilisons laissent vos cheveux conditionnés et plus faciles à coiffer ; ils ne les abîment pas.

Au fil des ans, nos clients sont devenus notre « famille élargie » et le plus important pour nous c’est que tout le monde se sente beau ! Les clients sont donc traités avec respect et dignité. »

Et (autre point important) les prix sont très compétitifs et abordables ! « Appelez-nous vous ne le regretterez pas !! Les visites sans rendez-vous sont également les bienvenues ! A bientôt !»

Peggy’s Hair Salon :

(954) 480-2603

Deerfield Mall

3944 W Hillsboro Blvd, Deerfield Beach, FL 33442