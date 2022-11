Une formation tropicale pourrait atteindre la Floride en début de semaine

Selon le National Hurricane Center ce dimanche matin, il y un risque pour qu’une tempête tropicale ou subtropicale se forme et atteigne la côte est de la Floride. Il n’y a pas de certitude sur l’intensité de cette tempête, mais vu qu’elle est imminente, mieux vaut en prendre connaissance :

« Une zone de basse pression se développe à environ 100 milles au nord de Porto Rico et produit une vaste zone d’averses désorganisées et des orages. Ce système devrait se déplacer vers le nord ou vers le nord-ouest plus loin dans l’Atlantique sud-ouest aujourd’hui et les conditions environnementales semblent généralement propices à des développements.

Une dépression subtropicale ou tropicale est susceptible de se former au début de cette semaine alors que le système tourne vers l’ouest ou vers l’ouest-sud-ouest sur l’Atlantique sud-ouest. Outre le fait que

développement, il y a un risque croissant d’inondations côtières, vents violents, fortes pluies, vagues agitées et érosion des plages le long d’une grande partie de la côte sud-est des États-Unis, l’est de la Floride côte et des parties du centre et du nord-ouest des Bahamas durant le début et le milieu de cette semaine.

* Chance de formation sur 48 heures… élevée… 70 %.

* Chance de formation sur 5 jours… élevée… 90 %.«

