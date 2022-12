Pour vendre ou acheter des objets anciens en Floride : les ventes aux enchères de Basel Auction House 

Olivier Brice est à la tête de « Basel Auction House », une salle des ventes située à Pinecrest au sud de Miami. Sa mission : accompagner les amateurs d’objets anciens (meubles, sculptures, peintures, montres, bijoux…) dans leurs démarches de ventes ou d’achats aux enchères, afin de leur obtenir les meilleures conditions du marché.

« Basel Auction House » est une salle des ventes aux enchères d’objets anciens et d’œuvres d’art de toutes sortes. Meubles, peintures, livres, sculptures, vases (cristal, pâte de verre), art asiatique, horloges, argenterie, bijoux, montres ou sacs de luxe, quels que soient les biens, Olivier Brice accompagne toutes personnes ou entreprises désireuses d’acheter ou de vendre aux enchères (ou en privé) aux meilleures conditions du marché. « Alors oui, aujourd’hui chacun peut vendre ou acheter des objets anciens sur internet. Mais vous prenez alors quelques risques : ne pas savoir valoriser financièrement la vente de vos antiquités, ne pas acheter un objet au juste prix du marché, ou pire encore, être victime d’une arnaque (objets inexistants ou abimés, paiements non sécurisés et piratages bancaires). C’est hélas très courant de nos jours ! »

En tant qu’expert, Olivier Brice propose un service complet selon les besoins de ses clients : conseils d’achat ou vente, recherches ou estimations des antiquités, mises en vente, réalisations d’enchères, achats et ventes avec paiements sécurisés, conditionnements et livraisons (avec un prestataire extérieur). « La vente aux enchères est un monde un peu obscur pour la plupart des gens, et c’est normal. C’est une activité qui a ses propres codes, des procédures à connaître et à respecter que nous maîtrisons parfaitement. Faire appel à un intermédiaire comme nous permet vraiment de faciliter et de sécuriser les démarches ». En prime, vous discutez en français, ce qui est toujours plus confortable et rassurant ! « Concernant les estimations, mon objectif n’est pas d’attirer les clients en annonçant des prix élevés, et finalement ne pas réussir à vendre. Mes évaluations sont réalistes, raisonnables et honnêtes, basées sur les prix atteints par des œuvres comparables vendues récemment. Mais attention, le bon état des objets est primordial ! ». La démarche d’achat est tout aussi transparente. « Si vous cherchez des antiquités pour votre maison, vous pouvez me contacter directement pour m’exposer vos besoins et votre budget. Je fais ensuite des recherches dans mon catalogue, et sur le marché des ventes aux enchères, pour vous proposer divers produits dans les meilleures conditions ». Les frais de transaction sont toujours à la charge de l’acheteur, et représentent un pourcentage (variable) du prix de vente.

Olivier Brice travaille avec plusieurs plateformes internet de ventes aux enchères professionnelles internationales. Elles lui permettent de promouvoir à travers le monde les objets confiés à la vente, et de disposer d’un stock mondial pour les acquisitions. Il organise aussi régulièrement ses propres ventes en présentiel à Miami, effectue des visites à domicile (pour expertise) sous certaines conditions, et propose des rendez-vous pour découvrir visuellement les produits à son catalogue. Quel que soit le type de bien et le canal de vente ou d’achat, « Basel Auction House » a une devise : garantir le meilleur prix aux enchères à ses clients !

Basel Auction House Olivier Brice 12974 SW 89th Ave, Miami, FL 33176 Téléphone : + 1 (786) 478 6166 E-mail : info@baselauction.com www.baselauction.com