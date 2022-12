Le mot « musée » devrait être protégé, parce qu’à l’allure où ça va, il va bientôt y avoir plus d’attractions à utiliser ce mot dans leur nom aux Etats-Unis que de réels musées. Il y en des « musées » conçus avec des fresques 3D, d’autres pour se prendre en selfie dans des décors amusants, d’autres en « immersion dans des œuvres d’art », et celui-ci, ainsi, est composé de 70 attractions basées sur des « paradoxes » qui faussent votre perspective, comme le tunnel Paradox, dans lequel vous devez vous équilibrer lorsque vous le traversez. Vous pouvez également vous retrouver debout au plafond ou vous perdre dans un labyrinthe de miroirs…. Ca vous prendra entre 60 et 90 minutes en tout, et bien évidemment vous pouvez y prendre en photo/vidéo.

Crédit photo : Paradox Museum de Miami Crédit photo : Paradox Museum de Miami

Comme on l’a dit dans notre dossier du printemps, Wynwood devient vraiment un gigantesque parc d’attraction, loin de l’esprit « artiste » qui y régnait encore un peu avant la pandémie. C’est ainsi… on n’est pas dans le même genre de musée !

2301 N Miami Ave Miami, Floride, États-Unis 33127

www.paradoxmuseummiami.com

