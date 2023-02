Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Mars 2023

Une expo de peinture à Miami ? Une comédie musicale à Palm Beach ? Un concours pour faire sonner les coches dans Keys ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Mars 2023 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Mars nos articles sur ces événements majeurs :

– Spring Break 2023 aux USA : un mois de fêtes et de dance music à Miami (Floride) et ailleurs !

– Carnaval Miami 2023 : c’est parti pour un mois de fêtes latines !

– L’Open de Tennis de Miami revient en mars et avril 2023 au Hard Rock Stadium

– 40e Festival du Film de Miami : 6 films français, québécois et belges seront au programme début mars

– Le « Marché de Pâques » français reviendra début avril à Key Biscayne (Miami)

– Saint Patrick 2023 à Miami et en Floride

Jusqu’au 14 mai :

Expo El Fin de la Imaginacion

Une nouvelle installation d’Adrián Villar Rojas qui se demande comment la Lune, Mars ou tout autre paysage extraterrestre apporté par la conquête interplanétaire affectera notre monumentalité passée, présente et future et sa mémorialisation. L’exposition présente des installations et des sculptures spécifiques.

The Bass Museum of Art

2100 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33139

www.thebass.org/art/the- end-of-imagination/

Jusqu’au 25 mars :

Looking At You Looking At Me

Expo de trois artistes de Miami de différentes générations qui explorent la relation symbiotique entre leur place dans le monde et leurs relations avec eux-mêmes.

The Contemporary Art Modern Project

791 NE 125th St, North Miami, FL 33161

www.thecampgallery.com

Silvana Soriano : Gardner Sofias, 2022

Jusqu’au 11 mars :

Expo Thomas Bils

Et elle est nommée « Everything Is Not Quite The Way It Is », avec des toiles réalisées entre 2018 et 2023. Ca se passe à :

Spinello Projects

About2930 NW 7th Ave UNIT 103, Miami, FL 33127

www.spinelloprojects.com

Thomas Bils : Put This Foolish Ambition To Rest, 2022



Jusqu’au 29 avril :

Le Cuba de Clyde Butcher

Vous pouvez voir les belles photos du célèbre Clyde Butcher au

Marco Island Historical Museum

180 South Heathwood Dr.

Marco Island, FL 34145

www.paradisecoast.com/ event/clyde-butchers-cuba-the- natural-beauty-marco-island- historical-museum/7722

Du 2 au 4 mars :

Chicago Symphony Orchestra

Avec Beethoven au programme, au :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.paradisecoast.com/ event/chicago-symphony- orchestra/7653

Le 3 mars :

Neil Berg’s 50 Years of Rock & Roll

Plongez dans les racines de la musique américaine et revivez son histoire :

The Parker :

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/neil-bergs- 50-years-of-rock-roll-2

Du 3 au 12 mars :

Festival of the Arts Boca

Musique classique et contemporaine jouée à :

Mizner Park, Boca Raton, FL 33432

www.festivalboca.org



Le 3 mars :

Vienna Light Orchestra’s : “The Greatest Showman”

C’est illuminé par plus de 2000 bougies que le Vienna Light Orchestra interprétera son hommage musical à P.T Barnum.

CHARLES F. DODGE CENTER THEATER, 601 CITY CTR WY PEMBROKE PINES, FL 33025 www.viennalightorchestra. com/33-pembroke-pines-fl



Les 3 et 4 mars :

Greater Fort Lauderdale Science Festival

C’est une première fête « STEM » (Science, Technologie, Engineering et Math) avec des évés gratuits ou payants aussi bien pour les adultes que pour toute la famille.

Museum of Discovery and Science

401 SW 2nd St, Fort Lauderdale, FL 33312

www.scienceunderthesun.org

Les 4 et 5 mars

Annual Conch Shell Blowing Contest

Il faut avoir du souffle pour gagner cette tradition keywestienne (gratuite pour le public) qui se déroule à midi dans le jardin de la :

Oldest House

322 Duval Street

www.oirf.org

Les 4 et 5 mars :

Ballet : Chipollino

Ballet en deux actes de la fable de Gianni Rodari dansé par le Arts Ballet Theatre of Florida sur la scène du : Amaturo Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

581 W LAS OLAS BLVD FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/abt-2223- program-iii

Les 4 et 5 mars :

Ballet : Diversion of Angels

C’est une première du Miami City Ballet de danser l’œuvre de Martha Graham !

Broward Center Au Rene

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.miamicityballet. org

Le 5 mars :

Chopin Salon : Ning An

Pour le dernier Salon Chopin de la saison, la Fondation Chopin présente une performance spéciale de Ning An, lauréate du Concours national de piano Chopin 2000.

Miami Beach Woman’s Club

2401 Pine Tree Drive, Miami Beach, FL 33140

www.chopin.org/chopin- salons

Le 5 mars :

305 Half Marathon and 5K

Si vous avez envie de vous dégourdir les jambes à Miami :

1100 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139

www.305halfmarathon. com



Le 9 mars :

Itzhak Perlman avec Rohan De Silva

Le violoniste et le pianiste se produiront sur la scène de :

Broward Center Au Rene 201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/itzhak-perlman- 2023

Le 9 mars :

MALEVO

Ce groupe masculin passionnant se spécialise dans le malambo, une danse folklorique traditionnelle argentine, et le fusionne avec des percussions urbaines et d’autres styles de danse comme le flamenco.

Lillian S. Wells Hall at The Parker 707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/malevo-2023

Du 9 mars au 2 avril :

Defacing Michael Jackson

Ne manquez pas cette première passionnante de la comédie dramatique d’Aurin Squire, une nouvelle pièce qui vous ramène en 1984, à l’époque de ThrillerSitué à Opa-Locka, dans le comté de Miami Dade, une famille blanche emménage dans un quartier noir et la vie est sur le point de devenir beaucoup plus confuse pour un groupe d’enfants qui idolâtrent le roi de la pop. Defacing Michael Jackson est une histoire qui explore la maturité, le culte des héros et la façon dont nous nous voyons.

COLONY THEATRE / MIAMI NEW DRAMA

1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

www.miaminewdrama.org

Le 10 mars :

On Your Feet

C’est la comédie musicale de Broadway consacrée à l’histoire d’Emilio et Gloria Estefan !

Miramar Cultural Center

2400 CIVIC CENTER PLACE MIRAMAR, FL 33025

www.onyourfeetmusical.com/ events/miramar-fl/



Les 11 et 12 mars :

Jazz in the Gardens

Seizième éditions avec Jill Scott, Erykah Badu, Charlie Wilson, Ari Lennox, Sean Paul, Jodeci, El DeBarge, Keyshia Cole, Chandler Moore, Kierra Sheard and Pastor Mike Jr.

HARD ROCK STADIUM

347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056

www.jazzinthegardens.com

Le 12 mars :

THE MIKADO

Les paroles de Gilbert et les mélodies de Sullivan – qui ravissent les amateurs d’opéra comique depuis plus de cent trente-cinq ans – sont toujours aussi fraîches !

Broward Center Au Rene

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/the-mikado-2023

Le 15 et 22 mars :

Faena Jazz Serie

Ca dure jusqu’au mois de juin dans le petit théâtre du magnifique hôtel de Miami Beach et, par exemple le 15 mars vous pourrez écouter la chanteuse de la Nouvelle-Orléans Gabrielle Cavassa et ensuite le 22 mars il y aura Sara Gaazarek avec le Shelly Berg trio.

3201 Collins Ave., Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami-beach/things-to-do/events-calendar/5th-annual-faena-jazz-series-concerts-at-faena-theater



Du 16 au 19 mars :

Flamenco Festival Miami

Trois spectacles dans le cadre du festival

– 16 mars : Irene Lozano

– 17-19 mars : Sara Baras

– 19 mars : Rafael Requini (photo)

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/flamenco- festival/flamenco-festival/



Du 16 mars au 9 avril :

The Youth Fair

Cette fête de la jeunesse revient pour une 71e édition avec plus de 80 manèges sans oublier les stands de cuisines préférées.

Tamiami Park

10901 Coral Way, Miami, FL 33165

www.thefair.me



Du 17 au 19 mars :

Pro Beach Volleyball

Début de la saison avec la présence des plus grandes stars de la discipline durant trois jours à :

LUMMUS PARK

Beachfront at 8th Street , Miami Beach, FL 33139

www.avp.com



Du 17 au 19 mars :

Art on the Drive

La plus célèbre avenue de Miami Beach, Ocean Drive, sera animée pendant trois jours, non seulement par le volley ball, mais aussi par un programme important de festivités, avec des scènes musicales, une zone pour les enfants, un village d’art, artisanat et cuisines, différents sports comme le fitness ou le foot de plage. Ca se déroule entre les 7e et 14e rues :

Between 7th and 14th Streets, Miami Beach, FL 33139

www.carnavalmiami.com/ events/art-on-the-drive/



Du 18 au 21 mars :

Tosca de Puccini

C’est le Florida Grand Opera qui joue le thriller politique de Puccini et la romance intemporelle qu’est Tosca, une histoire de courage, de patriotisme et d’amour désintéressé face à la tyrannie. À travers les mélodies luxuriantes de Puccini, vous découvrirez la corruption, le chagrin et la passion de cet opéra emblématique.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2235



Du 16 au 26 mars :

Collier County Fair

La foire est un grand événement familial avec toutes les attractions que vous pouvez imaginer, et bien sûr les animaux de toutes sortes au :

Collier County Fairgrounds

751 39th Avenue N.E. – Naples, FL 34120

www.paradisecoast.com/ event/collier-county-fair/7999

Le 18 mars :

TURTLEFEST

Au Marinelife c’est toute l’année la fête de la tortue, mais encore plus ce jour-là entre 10h et 17h, avec stands et musique live pour fêter les animaux, et aider ceux qui viennent les secourir. Si vous ne connaissez pas, précipitez-vous, c’est gratuit, au :

Loggerhead Marinelife Center, 14200 U.S. Highway One, Juno Beach, FL 33408

www.marinelife.org/ turtlefest/



Le 18 mars :

Immokalee Cattle Drive & Jamboree

Voici un événement familial sympathique à la campagne, le « Cattle Drive » des cowboys au Robert Ranch d’Immokalee, avec la journée entière d’activités (ce ranch abrite aussi le musée des pionniers). Ca commence avec le petit déjeuner de pancakes à 7h du matin, puis le Cattle Drive sera à 9h et il y aura de la musique live etc… jusqu’à 15h.

1215 Roberts Ave

Immokalee, FL 34142 United States

(239) 252-2611

www.paradisecoast.com/ event/immokalee-cattle-drive- jamboree/7953

Du 19 au 26 mars :

Songfest, The Final Act

Les compositeurs ont souvent un moyen de garder le meilleur pour la fin, c’est-à-dire le dernier acte. Des duos d’amour les plus magnifiques aux airs les plus déchirants et aux déclarations les plus dramatiques, les artistes du studio FGO (Florida Grand Opera) explorent leurs favoris de « l’acte final » dans ce dernier concert de la série SongFest !

Trois concerts ont lieu à Coral Gables et trois autres à Oakland Park (Broward).

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2257

Du 21 au 23 mars :

SHEN YUN

Comme chaque année, Shen Yun apporte son brillant renouveau artistique et sa célébration du riche patrimoine culturel de la Chine.

Broward Center

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/shen-yun-2023

Du 22 au 26 mars

Sacred | Profane

Le concert du mois de Serafic Fire comprend :

J.S. Bach: Jesu, meine Freude, BWV 227

Guido López Gavilán: El Guayaboso

Otilio Galíndez: Caramba mi amor

José Antonio Calcaño: Evohé

Voici les dates :

– Le 22 mars : Miami

– Le 23 : Naples

– Le 24 : Coral Gables

– Le 25 : Fort Lauderdale

– Le 26 : Miami Beach

www.seraphicfire.org/ tickets/season.html/event/ 2023/03/26/sacred-profane/ 395457

Du 23 au 26 mars :

Palm Beach Boat Show

Et on parle ici du grand boat show international qui se déroule chaque année sur :

Flagler Drive, West Palm Beach, FL

www.pbboatshow.com/en/ home.html

Le 25 mars :

Concert pour le 200e anniversaire des Keys

Concert et spectacle de drones (le tout gratuit) afin de célébrer le 200e anniversaire de la création du Monroe County, à partir de 17h au :

Truman Waterfront Park de Key West

www.fla-keys.com



Les 25 et 26 mars :

Palm Beach Pride

Deux jours de célébration LGBT et avec 30000 personnes c’est l’évé de ce genre le plus important du comté qui se déroule à :

Bryant Park, 201 North Dixie Highway, Lake Worth, FL 33460



Le 26 mars :

Deering Seafood Festival

Comme son nom l’indique, c’est la 17e année de ce festival qui se déroule dans un bel endroit, le :

Deering Seafood Festival

16701 SW 72nd Ave., Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/deering-seafood- festival/



Du 28 mars au 9 avril :

To Kill a Mockinbird

Tous se lèvent (surtout les critiques) pour l’adaptation d’Aaron Sorkin, lauréat d’un Academy Award®, du chef-d’œuvre primé par le prix Pulitzer de Harper Lee.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/to-kill-a- mockingbird-2023

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Le 1er mars :

Sarah McLachlan

Le 3 mars :

Alonzo King Lines Ballet

Le 7 mars :

Pretty Woman The Musical

Le 15 mars :

Bernadette Peters

Le 19 mars :

Zurich Chamber Orchestra

Du 29 mars au 9 avril :

WICKED

