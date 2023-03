Les réunions francophones à Miami et en Floride durant le mois d’Avril 2023

Nous avons six articles sur des événements francophones qui se déroulent ce mois-ci en Floride (ci-dessous) plus les annonces des événements qui ont été portés à notre connaissance que vous trouverez juste après.

Les six articles :

– Fêtes de Pâques (avec cérémonies religieuses francophones, catholiques et juives)

– Fête sur la plage pour l’anniversaire du French Club de la Treasure Coast à Stuart

– Un marché français mensuel à Miami Beach à partir d’avril

– Miami Live et les French Tech Capital Days (organisé par FACC Miami)

– Gala de l’EFAM (écoles de Miami) avec une grande surprise !

– Concert du groupe français Ibeyi à Miami Beach

PALM BEACH

Notre ami le peintre français Duaiv, basé à Fort Lauderdale, célèbre ses 50 ans de peinture (et 50 ans de succès !) en exposant sur l’île de Palm Bach, à la Galerie Danieli Fine Art : 226 A Worth Avenue, Palm Beach et à la Galerie Danieli : juste à côté au 230 Worth Avenue.

www.danielifineart.com

NORTH MIAMI

Le 14 avril, la Chambre de Commerce Haïtian-American organise son « Haitian-American Emerging Businesses and Healthcare Innovation Summit » au Kovens Conference Center 3000 Northeast 151st Street North Miami, FL 33181

https://www.facebook.com/haccofl/

MIAMI

Le 23 avril à 18h, l’Alliance Française Miami Metro vous convie à une soirée de dégustation de vins et d’accords avec des mets. Ca comprend une classe de maître et 5 vins différents. C’est au profit de l’Alliance : soyez généreux ! Et c’est limité à soixante places ! Ca se passe à : Dany Garcia & Dwayne Johnson Living Room of the Newman Alumni Center, University of Miami à Coral Gables.

https://www.af-miami.org/community/event-rsvp/?event_id=78

MIAMI

Rallye pédestre dans Brickell organisé par Miami Accueil le 8 avril sur le thème de l’histoire de la ville, « pour parcourir le quartier de Brickell et observer, chercher, trouver les indices vous permettant de répondre au quizz concocté par une note de nos membres.

Les anecdotes seront nombreuses, certaines très connues d’autres moins ou non vérifiées, mais elles auront le mérite de vous faire rire et connaitre une partie de l’histoire de ce quartier. Ouvrez les yeux, regardez les pancartes, utilisez votre téléphone, faites travailler votre mémoire et vos jambes » !! 1,2,3… C’est parti… »

Rendez-vous devant l’hôtel W (résidence Icon 485 Brickell Ave, qui a un voiturier).

Voici le lien Eventbrite : www.eventbrite.com/e/rallye-pedestre-a-la-decouverte-du-passe-et-du-present-de-brickell-tickets-582420604707

Renseignements : sylvie.blanc74@orange.fr

ORLANDO

Tournoi de golf de FABCO, par équipes de deux (mais vous pouvez vous enregistrer seul) le 16 avril au Kissimmee Bay Country Club. 95$/pers ou bien 25$ le déjeuner seul. Pour le tournoi et buffet : https://evt.wedoogolf.com/fabco

Ou pour le buffet seul :

https://forms.wedoogolf.com/index.php?r=app%2Fform&id=733DRw

