Un marché français mensuel va démarrer à Miami Beach !

Grande nouvelle, les marchés français se développent dans la région de Miami, et c’est toujours grâce à l’association FAACT présidée par Corinne Ouelhadj, qui organise déjà le Marché de Noël et le Marché de Pâques à Key Biscayne.

Mais, ainsi, désormais il y en aura aussi un chaque mois à Miami Beach, et plus exactement à la célèbre fontaine d’une île non-moins française : Isle of Normandy ! Elle a été urbanisée en 1926 par Henri Lévy, un Alsacien qui avait fait fortune en Amérique avec une chaîne de cinémas créés à Cincinatti, et qui a donné aux rues des noms de villes française.

Il y aura une vingtaine d’exposants à ce marché, et il est organisé en collaboration avec Normandy Fountain Business Association.

Les horaires pour cette première édition seront de 9h30 à 16h. Il y aura ultérieurement plus de précisions pour les futures dates. Ces horaires seront bien évidemment susceptibles d’être modifiés durant l’été en raison de la chaleur.

La fontaine est au 7802 Rue Vendome, Miami Beach, FL 33141

FAACT : French American Association of Crafts and Trades

(786) 547-4590 – faact.fl@gmail.com

www.facebook.com/FAACTUSA/

PUBLICITE :