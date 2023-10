Les sorties cinéma du mois de novembre 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en novembre 2023.

Vous pouvez retrouver tous nos derniers articles sur le ciné/TV aux Etats-Unis en cliquant ici.

Le 3 novembre :

Priscilla

Lorsque l’adolescente Priscilla Beaulieu rencontre Elvis Presley, l’homme qui est déjà une superstar météorique du rock-and-roll devient quelqu’un de tout à fait inattendu dans les moments privés : un béguin excitant, un allié dans la solitude, un meilleur ami vulnérable.

Un film de Sofia Coppola avec Cailee Spaeny,Jacob Elordi, Ari Cohen.

Le 3 novembre :

The Marsh King’s Daughter

Une femme cherche à se venger de l’homme qui a enlevé sa mère.

Un film de Neil Burger avec Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund.

Le 3 novembre :

What Happens Later

Willa et Bill sont des ex-amants qui vont se revoir pour la première fois depuis des années lorsqu’ils se retrouvent tous les deux bloqués par la neige, en transit, dans un aéroport pendant la nuit.

Un film de Meg Ryan avec Meg Ryan, David Duchovny.

Le 3 novembre :

Radical Basé sur une histoire vraie, ce film suit un enseignant dans une ville frontalière mexicaine où règnent la négligence, la corruption et la violence, alors qu’il essaie une nouvelle méthode radicale pour libérer la curiosité, le potentiel – et peut-être même le génie – de ses élèves. Un film de Christopher Zalla avec Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo. Le 3 novembre :

Deep Rising

Le destin de la dernière région sauvage de la planète, les grands fonds marins, est menacé car une organisation secrète qui est sur le point d’autoriser l’extraction massive des métaux des fonds marins pour résoudre la crise énergétique mondiale.

Un film de Matthieu Rytz avec Jason Momoa.

Le 3 novembre :

All Dirt Roads Taste of Salt

Une exploration sur plusieurs décennies de la vie d’une femme dans le Mississippi et une ode aux générations de personnes, de lieux et de moments ineffables qui nous façonnent.

Un film de Raven Jackson avec Kaylee Nicole Johnson, Chris Chalk, Jayah Henry.

Le 3 novembre :

Helen’s Dead

Une jeune femme découvre que son petit ami couche avec sa cousine Helen, et va les confronter lors d’un dîner, pour découvrir qu’Helen est morte et que tout le monde est suspect.

Un film de K. Asher Levin avec Matilda Anna Ingrid Lutz, Annabelle Dexter-Jones, Emile Hirsch.

Le 3 novembre :

Glisten and the Merry Mission

Le film suit Marzipan, un jeune elfe, et sa mère Cinnameg. Marzipan doit croire en la magie de la saison et part à l’aventure pour redécouvrir le cerf des neiges enchanté nommé Glisten et sauver Noël.

Un film de Cory Morrison avec Chevy Chase, Freddie Prinze Jr., Michael Rapaport.

Le 3 novembre :

Sarabha

Basé sur le mouvement Ghadar. Il présentera la lutte pour la liberté menée par Kartar Singh Sarabha.

Un film de Kavi Raz avec Kavi Raz, E Ruby Hobbs, Mahabir Bhullar.

Le 10 novembre :

The Marvels

Carol Danvers voit ses pouvoirs mêlés à ceux de Kamala Khan et Monica Rambeau, ce qui les oblige à travailler ensemble pour sauver l’univers.

Un film de Nia DaCosta avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton.

Le 10 novembre :

The Holdovers

Un professeur d’histoire grincheux d’une école préparatoire est contraint de rester sur le campus pendant les vacances avec un étudiant qui n’a pas de projets familiaux.

Un film d’Alexander Payne avec Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa.

Le 10 novembre :

Journey to Bethlehem

Cette aventure musicale de Noël en direct pour toute la famille mêle les mélodies classiques de Noël à l’humour, à la foi et à de nouvelles chansons pop pour raconter la plus belle histoire jamais racontée, celle de Marie et Joseph et de la naissance de Jésus.

Un film d’Adam Anders avec Antonio Banderas, Milo Manheim, Geno Segers.

Le 10 novembre :

It’s a Wonderful Knife

Après avoir sauvé sa ville d’un tueur psychotique, Winnie Carruthers n’a pas une vie merveilleuse. Lorsqu’elle souhaite ne jamais être née, elle se retrouve dans un univers parallèle cauchemardesque où, sans elle, les choses pourraient être bien pires.

Un film de Tyler MacIntyre avec Jane Widdop, Jess McLeod, Joel McHale.

Le 10 novembre :

Your Lucky Day

La veille de Noël, dans une petite épicerie située au bas de la chaîne alimentaire socio-économique, une prise d’otage a lieu autour d’un billet de loterie d’une valeur de 156 millions de dollars.

Un film de Dan Brown avec Angus Cloud, Jason O’Mara, Jason Wiles.

Le 10 novembre :

Villains Incorporated

Après la mort de leur chef, Beatrix, Cain et Harold, des hommes de main de bas étage, se retrouvent sans ressources et vivent dans une épicerie abandonnée. Pas contente de la situation dans laquelle ils se trouvent, Beatrix est déterminée à ce qu’ils se débrouillent seuls et prennent le contrôle du monde par tous les moyens nécessaires.

Un film de Jeremy Warner avec Mallory Everton, Colin Mochrie, Jason Gray.

Le 14 novembre :

Loose Cannon

Un film de Brent Cousins avec Blake Cousins, Veronica Karlsson, Kevin Peterson.

Le 14 novembre :

Medicine Man: The Stan Brock Story

Ce documentaire raconte l’incroyable histoire de Stan Brock, cow-boy amazonien d’origine britannique devenu star de la télévision américaine, qui a tout sacrifié pour sa mission inébranlable d’unir une nation et de résoudre la crise des soins de santé aux États-Unis.

Un film de Paul Michael Angell avec Stan Brock.

Le 17 novembre :

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Coriolanus Snow est le mentor d’une femme du District 12 et développe des sentiments pour elle pendant les 10e Hunger Games.

Un film de Francis Lawrence avec Rachel Zegler, Hunter Schafer, Tom Blyth.

Le 17 novembre :

Next Goal Wins

L’histoire de la terrible équipe de football des Samoa américaines, connue pour un match de la FIFA en 2001 qu’elle a perdu 31-0.

Un film de Taika Waititi avec Michael Fassbender, Oscar Kightley, Kaimana.

Le 17 novembre :

Trolls Band Together

Poppy découvre que Branch faisait autrefois partie d’un boys band, BroZone, avec ses frères : Floyd, John Dory, Spruce et Clay. Mais lorsque Floyd est kidnappé, Branch et Poppy se lancent dans un voyage pour réunir les autres frères et sauver Floyd.

Un film de Walt Dohrn et Tim Heitz avec Anna Kendrick, Daveed Diggs, Justin Timberlake.

Le 17 novembre :

Thanksgiving

Après la tragédie d’une émeute du Black Friday, un mystérieux tueur inspiré par Thanksgiving terrorise Plymouth, dans le Massachusetts – le lieu de naissance de cette fête tristement célèbre.

Un film d’Eli Roth avec Rick Hoffman, Gina Gershon, Patrick Dempsey.

Le 22 novembre :

Wish

Wish suivra une jeune fille nommée Asha qui fait un vœu sur une étoile et obtient une réponse plus directe qu’elle ne l’espérait lorsqu’une étoile perturbatrice descend du ciel pour la rejoindre.

Un film de Chris Bucket Fawn Veerasunthorn avec Ariana DeBose, Evan Peters, Chris Pine.

Le 22 novembre :

Dream Scenario

Un père de famille malchanceux voit sa vie bouleversée lorsque des millions d’inconnus commencent à le voir dans leurs rêves. Lorsque ses apparitions nocturnes prennent une tournure cauchemardesque, Paul est forcé de gérer sa nouvelle célébrité.

Un film de Kristoffer Borgli avec Lily Bird, Nicolas Cage, Julianne Nicholson.

Le 22 novembre :

Napoleon

Le film jette un regard personnel sur les origines de Napoléon Bonaparte et sur son ascension rapide et impitoyable au rang d’empereur, vue à travers le prisme de sa relation addictive, et souvent volatile, avec sa femme et son unique amour, Joséphine.

Un film de Ridley Scott avec Vanessa Kirby, Joaquin Phoenix, Rupert Everett.

Le 22 novembre :

Betrayal

Un film d’Adam Rivera avec Ken Davitian, José Pérez, Mel Novak

Le 24 novembre :

Peter Five Eight

Un agent immobilier apparemment prestigieux d’une petite communauté de montagne se révèle être un alcoolique déséquilibré avec un sombre secret, lorsqu’un charismatique homme en noir apparaît un jour à la demande de son obscur patron.

Un film de Michael Zaiko Hall avec Kevin Spacey, Rebecca De Mornay, Jet Jandreau.

PUBLICITE :