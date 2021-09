Les Festivals à Miami et en Floride en Octobre 2021

Jazz à Clearwater, Pirates à Boynton Beach, ou crabes à Naples… voici la liste des festivals en Floride durant le mois d’octobre 2021 : chacun peut sans aucun doute y trouver son bonheur !

Pour les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma), mais aussi les octoberfests, halloweens et d’autres articles sur les fêtes du mois d’octobre, consultez notre rubrique « agenda » : tout y est !

– Du 1er au 10 octobre : International Gay and Lesbian Film Festival à Tampa. Festival qui célèbre les œuvres cinématographiques des réalisateurs, scénaristes et acteurs LGBT (courts et longs métrages). www.tiglff.com

– Dates à confirmer : Sarasota Water Lantern Festival

www.waterlanternfestival.com/sarasota.php

– Du 7 au 10 octobre : Mount Dora Bicycle Festival (l’occasion de découvrir cette belle ville) :

www.mountdorabicyclefestival.com

– Du 8 au 10 octobre : Miami Carnival. Festival qui reflète et célèbre l’esprit du carnaval avec défilés en costumes, spectacles, concerts, concours de costumes et stands gastronomiques.

www.miamicarnival.org

– Le 9 octobre : Come Out With Pride à Orlando. Gay Pride de la communauté LGBT. www.comeoutwithpride.com

– Le 9 octobre : Pensacola Dragon Boat Festival

www.pensacoladragonboatfestival.com

– Du 14 au 17 octobre : Jazz Holiday à Clearwater. Festival de musique avec de nombreux concerts. Cette année à l’affiche : Gloria Gaynor, Kool & the Gang, Snarky Puppy, Big Bad Voodoo Daddy… www.clearwaterjazz.com

– Du 15 au 17 octobre : Camping with the Blues Music Festival à Brooksville. Festival de musique blues en live. www.campingwiththeblues.com

– Le 16 octobre : Asian Culture Expo à Orlando. Festival qui honore la culture asiatique à travers des expositions, des spectacles, des food truck, de l’artisanat. Il se tient conjointement avec le festival international des bateaux-dragons. www.asianculturalexpo.org

– Le 16 octobre à Anna Maria Island : Bayfest

www.annamariaislandchamber.org/events/bayfest-3/

– Les 16 et 17 octobre : Cedar Key Seafood Festival

www.cedarkey.org/event/51st-annual-cedar-key-seafood-festival/

– Du 14 au 24 octobre : Out Shine Film Festival à Fort Lauderdale. Festival du film LGBT. www.mifofilm.com

– Du 14 au 17 octobre à Live Oak : Suwannee Roots Revival

www.suwanneerootsrevival.com

– Les 18 et 19 octobre : Tampa Franchise Expo

www.franchiseshowinfo.com/tampa/visitor/

– Du 20 au 23 octobre : South Beach Seafood Festival à Miami Beach. Festival autour des produits de la mer. Il s’étend sur quatre pâtés de maisons et accueille plus de 15 000 fruits de mer (le crabe est à l’honneur !), sur des stands et dans les restaurants de South Beach. www.sobeseafoodfest.com

– Du 20 au 24 octobre : Thunder Beach Motorcycle Rally à Panama City Beach. Rallye motos près de la plage avec musique et stands de restauration. www.thunderbeachproductions.com

– Du 27 au 31 octobre : Fort Lauderdale Boat Show

www.flibs.com

– Du 28 oct au 4 nov : Orlando Film Festival à Orlando. Festival du film qui présente une liste de films indépendants de qualité du monde entier. www.orlandofilmfest.com

– Du 29 au 31 octobre : IGEN Film Festival (pour les metteurs en scène émergeants) à Miami. www.igenfilmfestival.com

– Du 29 au 31 octobre : Palm Beach Home and Design Show

www.homeanddesignshow.com/exhibitors.html

– Du 29 au 31 octobre : Freak show Horror Film Festival à Orlando. Festival du film d’horreur qui présente un large éventail de films d’horreur indépendants du monde entier. www.freakshowfilmfest.com

– Du 29 au 31 octobre : Stone Crab Festival à Naples. Festival autour du crabe avec dégustation, musique, activités pour les enfants. www.stonecrabfestival.com

– Les 30 et 31 octobre : Boynton Beach Haunted Pirate Fest & Mermaid Splash

www.bbpiratefest.com

