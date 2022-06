La Floride pourrait bien voir sa première formation cyclonique de l’année

La saison cyclonique – qui commence en théorie à la date du 1er juin – va bel et bien être à l’heure cette année ! La formation qui avait été nommée « Agatha » et qui était un ouragan alors qu’elle était sur l’océan Pacifique, est actuellement sur le Mexique et elle est prévue par le NHC comme prenant la direction du sud Floride avec un passage prévu pour vendredi et samedi prochain.