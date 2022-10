Les réunions francophones à Miami et en Floride durant le mois de Novembre 2022

Nous avons six articles sur des événements qui se déroulent ce mois-ci en Floride (ci-dessous) et vous en trouverez quatre autres dont nous parlons ensuite, après les liens. Ce sont les événements qui ont été portés à notre connaissance.

De manière générale, vous retrouverez tout notre calendrier des événements locaux sur notre page Floride

– Les French Weeks Miami reviennent en novembre :

Miami : Gala annuel des Francs-Maçons francophones

Football : comment (et quand) voir depuis les USA les matchs de la Coupe du monde FIFA 2022

Miami : ne manquez pas le Gala de charité de FIPA

Les messes en français reprennent en novembre à Dania avec l’abbé Jean-Pierre Guay

Jean Bastide, dessinateur de Boule et Bill, en dédicace à Boca Raton

Tampa Bay

FACC West Florida vous convie à son Beaujolais Nouveau le Jeudi 17 novembre à partir de 18h30 au restaurant Chez Faby, situé à Downton Tampa (500 N Tampa St, Tampa, FL 33602)

L’entrée est à $35 pour les membres de FACC West Florida – FRAMCO, UFE Tampa Bay et l’Alliance Française de Sarasota et $45 pour les non-membres.

Ce billet inclut un verre de vin pour chaque participant. D’autres boissons seront mises en vente lors de la soirée.

Les inscriptions sont ouvertes ici :

www.buytickets.at/framco/786233

Miami

Le prochain Belgian Monday se déroulera le 1er novembre au restaurant Santorini by Georgios en présence du consul de Belgique à Atlanta. C’est gratuit.

101 Ocean Dr – Miami Beach, FL 33139

www.facebook.com/belgianmondaysmiami/

Miami

Miami Accueil organise entre autres :

– Son cocktail le 6 novembre au Golf de Miami Beach à partir de 18h30.

– Un Wine Tasting de vins français le 18 novembre à 18h : Fairways on the Key sur l’île de Key Biscayne. www.miami-accueil.org

Miami

L’Alliance Française organise dans ses locaux de Miami une conférence le mercredi 2 novembre à 18h30 acec les auteurs Laura Nsafou (Mrs Roots) et Jean Bastide (Boule et Bill), pour l’ouverture de la 3e édition du Festival BD USA organisé par l’association Made in France. www.af-miami.org

Miami

En plus de son gala, FIPA organise aussi un “café-croissants” à la résidence consulaire le 2 novembre à 9h. www.fipamiami.org

