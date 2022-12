Miami : Faites la guerre en mode virtuel !

Wynwood comme Allapattah se transforment progressivement en immenses terrains de jeu pour touristes (et locaux). A un bout vous trouviez déjà un endroit où vous pouvez tirer au fusil mitrailleur, et donc désormais, à l’autre vous avez maintenant Get in the Battle, qui vous permet de tirer aussi avec de gros fusils, mais de manière virtuelle. Vous êtes dans une grande pièce, avec un casque de Réalité Virtuelle, et vous avez ainsi la place où vous déplacer afin de flinguer tout ce qui bouge.

Il y a la place pour mettre en même temps deux équipes de 4 joueurs durant des parties qui durent 45 minutes, dont 30 minutes de bataille, pour la somme de 45$ (50$ en fin de semaine). C’est une startup chilienne qui a ouvert ça ici, et c’est leur première aux Etats-Unis. Ca fera plaisir à tous ceux qui préfèrent les « balles virtuelles » à celles trop réelles qui font beaucoup trop de victimes aux USA, et en tout cas les amateurs de sensations fortes peuvent en avoir pour leur argent !

2818 NW 5th Ave, Miami, FL 33127

+13054569249

https://www.inbattle.com/inbattle_player/

