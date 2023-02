Votre coiffeuse et styliste à Boca Raton (Floride) : Nicole Pietri

Qui ne connait pas Nicole Pietri en Floride ? Si c’est le cas, voici un portrait de la plus sympathique des coiffeuses qu’on puisse trouver dans le sud de l’Etat !

Nicole est à la fois connue des Français et des Canadiens, car elle possède les deux nationalités et elle a exercé dans les deux pays. C’est à Marseille qu’elle est née, a grandi, et où elle a ouvert son premier salon de coiffure à l’âge de 20 ans. Elle a ensuite ouvert deux autres salons en France, avant de traverser l’Atlantique et d’en ouvrir un à Montréal. Et pourquoi avoir quitté le Québec ? “J’ai suivi mes clientes canadiennes qui recherchaient le soleil en Floride. Le jour où j’ai commencé à Boca en 2001, j’avais déjà 22 clientes de Montréal sur ma liste !«

Depuis lors, Nicole Pietri, qui réside à Fort Lauderdale, a toujours exercé à Boca Raton dans plusieurs salons « J’adore ma vie en Floride et c’est devenu mon port d’attache. »

Nicole est coiffeuse au Curlspiration Salon, au bout du magnifique Mizner Park. Elle, c’est l’artiste du salon de coiffure, spécialisée dans la coupe de cheveux. Elle fait toujours équipe avec Claude, un autre français qui, pour sa part, est spécialiste de la couleur et des mèches. Pour Nicole, son art c’est d’être toujours « au top » des tendances de coupes.

Nicole est visagiste et dès qu’elle regarde un visage, elle sait ce qui lui correspondra le mieux, et elle vérifie son opinion en discutant avec ses clients. « M’essayer, c’est m’adopter », plaisante-t-elle. Mais c’est vrai qu’une fois qu’on est passé entre ses mains, on ne peut s’empêcher d’y revenir afin d’obtenir une coupe personnalisée. Et ses clients viennent de Miami à Palm Beach !

Voilà, si vous souhaitez un nouveau look , n’hésitez pas à la contacter :

Nicole Pietri

Curlspiration Hair Salon

Sur rendez-vous( impératif) : +1 561-702-3860

120 NE 2nd Street (Mizner Plaza) Boca Raton, FL 33432

Parking gratuit