Miami : Ouverture prochaine d’un Bureau du Québec !!!

Nadine Girault, alors ministre des Relations internationales et de la Francophonie dans le gouvernement du Québec (décédée en février dernier), avait annoncé en juin 2022 l’intention du gouvernement d’ouvrir un « Bureau du Québec » à Miami. Le projet tient toujours – et c’est donc une excellente nouvelle – même s’il n’y a pas de communication sur le sujet car une telle ouverture doit passer par un processus avec le Département d’Etat américain, qui peut prendre du temps. Il n’y a pas de raison pour que ça n’aboutisse pas comme dans les autres villes.

Le communiqué de juin indiquait que le bureau à Miami serait dirigé Mme Isabelle Dessureault, qui était jusqu’en octobre directrice du Bureau du Québec à Barcelone. Ex-cadre supérieure dans le privé, Isabelle à une longue expérience en

L’établissement de ce bureau de Miami deviendrait ainsi la 35e représentation du Québec à l’étranger et la 10e aux États-Unis. Les rapports de la Floride avec le Québec sont bien connus au niveau du tourisme (avec les fameux Snowbirds), mais les échanges commerciaux sont aussi très importants.

Nadine Girault indiquait : « Plusieurs indicateurs économiques nous encouragent à renforcer le positionnement du Québec dans le Sud des États-Unis, qui offre des perspectives considérables de croissance. Cette région occupe une place prépondérante dans l’économie et la politique américaine. Une augmentation de notre présence sur le terrain favorisera les perspectives d’accroissement des relations économiques pour le Québec. » Et son bureau précisait les points suivants :

• La Floride est le deuxième partenaire commercial du Québec dans le Sud-Est des États-Unis, avec une valeur totale des échanges se chiffrant à plus de 2,8 G$ CA en 2021, soit une augmentation de plus de 18 % en comparaison avec 2020.

– En plus d’être la quatrième plus grande économie du pays (en matière de PIB) après la Californie, le Texas et New York, la Floride est le treizième État des exportations québécoises (deuxième dans le Sud-Est).

– La valeur des exportations du Québec vers la Floride est en augmentation depuis les cinq dernières années.

– Miami se positionne avantageusement comme une capitale incontournable en technologies Web 3.0.

Ajoutons qu’il y a aussi une dimension francophone en sud Floride, avec de nombreux Québécois, Français et Haïtiens, mais aussi une forte structure d’enseignement en français, autant publique que privée, et donc d’enjeux importants pour la francophonie.

Les autres bureaux du Québec aux USA sont : Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphie, Silicon Valley et Washington.

De son côté, le gouvernement du Canada dispose bien évidemment d’un consulat général à Miami, et une Chambre de Commerce Canada-Floride aide pour sa part aux échanges commerciaux.

