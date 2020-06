Candace Owens : la petite voix divergente de la communauté afro-américaine

Les Afro-Américains ont été 8% à voter pour Donald Trump en 2016, et quel que soit leur nombre en 2020, il y aura de nouveau bel et bien un électorat « black » en faveur du président sortant. Sa figure de proue, il y a quatre ans, était le neurochirurgien Ben Carson : un scientifique génial, mais politicien plutôt de nature discrète, qui est actuellement secrétaire d’Etat de l’administration Trump en charge du logement et du développement urbain.

Candace Owens est bien moins discrète. La polémique et l’activisme, c’est son métier. Lors de l’élection de 2016 elle avait 27 ans, et elle était encore proche des Démocrates. Quelques mois plus tard Candace Owens est devenue un soutien remarqué du président Trump. Et en ce mois de juin 2020, elle a produit une vidéo sur Facebook qui a mis le feu à la communauté Afro-Américaine. « La communauté noire« , dit-elle, « est la seule à glorifier des voyous« . Et c’est de George Floyd dont elle parle (entre autres) et en référence au casier judiciaire du défunt. Avant d’arriver à de telles « punchlines », elle a bien pris soin de compatir à l’inadmissible mise à mort gratuite de M. Floyd.

Elle avance ensuite dans cette vidéo des arguments qui ne sont pas nouveaux chez elle : depuis 2017 elle nie que « le racisme soit le principal problème des Etats-Unis », et elle dénonce à l’inverse l’antiracisme comme étant une « manipulation » du Parti Démocrate. Elle vient juste de sortir son livre « Blackout » dans lequel est développe la théorie du « Blexit », une expression pour appeler au « black exit » : elle souhaite ainsi initier un vaste mouvement pour « sortir les Noirs du giron du Parti Démocrate ». Et elle ne mâche pas ses mots ; pour s’en convaincre il suffit de lire le sous-titre sur la couverture du futur livre : « Comment l’Amérique noire peut réaliser sa seconde échappée des plantations démocrates ». Elle rappelle ainsi que le Parti Démocrate était celui du Ku Klux Klan (ce qui est vrai, on surnommait d’ailleurs ses membres et élus du Sud les « Dixiecrats ») ; et elle accuse ainsi le parti de « capter aujourd’hui injustement le vote noir ».

L’accusation entre en collision de manière particulièrement violente avec les discours démocrates, et le style est totalement décalé au milieu des hommages à George Floyd et au milieu des vidéos de meurtres de personnes désarmées, et souvent noires, publiées régulièrement sur Youtube et scandalisant l’Amérique. Mais, seule contre beaucoup, même si les médias des Etats-Unis (et d’Europe) n’en ont pas parlé, Candace Owens a toutefois réussi à faire entendre sa voix disruptive. Sa vidéo sur la mort de George Floyd a ainsi été vue par plus de 100 millions de personnes et elle est désormais suivie par 3,6 millions d’internautes sur Facebook, dont un bon nombre d’admirateurs.

Au nombre de ses fans, @RealCandaceOwens compte évidemment @RealDonaldTrump qui la retweete. Mais elle a aussi énormément de détracteurs, comme par exemple le rappeur TI qui l’a qualifiée de « cause perdue ». « Elle semble avoir oublié qu’elle est noire« , dit-il encore.

Candace Owens of Turning Point USA is having a big impact on politics in our Country. She represents an ever expanding group of very smart “thinkers,” and it is wonderful to watch and hear the dialogue going on…so good for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

En tout cas, toute seule (ou presque) Candace Owens fait beaucoup de bruit. Si elle ne se prend pas les pieds dans les tapis (le risque pour les personnes qui improvisent beaucoup sur des sujets sensibles), cette native du Connecticut pourrait même réaliser une fulgurante carrière au sein de la mouvance républicaine où son discours est apparemment apprécié. Pour cela, il faudra peut-être que la jeune femme (qui n’a pas de diplôme de l’enseignement supérieur), capitalise sur son éloquence et soit sans doute un peu moins disruptive.