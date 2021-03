Ma love story à New-York (la chronique de Charlotte)

Je voudrais vous parler ici de la plus belle histoire d’amour que j’ai vécue.

Elle a commencé à la fin de l’été 2014 dans une chambre d’hôpital glaciale et avec vue sur l’Empire State Building. Cet amour a grandi et s’est dupliqué pendant ces six dernières années et demi…

MÊME SI: tu détestes ma soupe, tu ronfles fort, tu me cries dessus (parfois), tu me dis que j’ai un gros derrière, tu me voles mon maquillage (et parfois le casses), tu me réveilles avant neuf heures le week-end, tu me tapes quand je te démêle les cheveux, tu caches le pot de Nutella, tu réclames des crêpes tous les week-ends, tu es mauvaise perdante.

Ce sont ces petites choses qui font partie de toi qui me font t’aimer encore plus. Tu es parfaitement imparfaite. Continue à parsemer mon cœur de ces petites graines d’amour, et n’oublie jamais à quel point tu es aimée.

PUBLICITE :