Euro de football : sur quelles chaînes américaines et à quelle heure voir les matchs de la France, la Belgique ou la Suisse

Le seizième championnat d’Europe de football est baptisé « Euro 2020 » car il avait été reporté l’an passé en raison de ce que vous savez. Il a la particularité de ne pas être organisé par un seul pays, mais dans 11 villes de 11 pays européens différents (il n’y a pas de pays francophone).

Vingt-quatre équipes sont en lice, pour 51 matchs. La France, championne du monde en titre, fait partie des favoris. Mais elle est dans un groupe où se trouve le champion d’Europe, le Portugal, et surtout l’équipe d’Allemagne, qui n’est jamais là pour faire de la figuration ! Le format est particulier, puisque certaines équipes auront l’avantage de jouer à domicile, comme l’Allemagne contre la France, ou bien encore le match d’ouverture avec l’Italie qui recevra à Rome la Turquie le 11 juin à 15h (heure de la côte est US).

Les autres matchs de groupe à ne pas manquer : Angleterre-Croatie le 13 juin ou encore Allemagne-Portugal le 19 juin.

Les trois premières des quatre équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les phases finales. La finale aura lieu le 11 juillet au stade de Wembley (Londres).

Plus d’infos : www.uefa.com/uefaeuro-2020/

Quelles télévisions américaines ?

Là c’est le bazar à comprendre (d’ailleurs SVP vérifiez bien au dernier moment toutes les infos sur les heures et les télés car il y des infos parfois contradictoires) : 39 matchs seront diffusés sur ESPN, 7 sur ESPN2 et 5 sur ABC. A ce qu’on peut voir, les matchs de groupe de la France, de la Belgique et de la Suisse seront tous diffusés sur ESPN, sauf Russie-Belgique qui devrait l’être par ABC.

Il sera aussi possible de voir les matchs sur : fubo TV, Sling Orange, Hulu + Live TV, Vidgo, PrendeTV. Ceux qui ont des « box » peuvent voir les matchs sur les chaînes françaises : beIn Sport, Tf1 ou M6 qui se partagent les droits de retransmission de l’Euro.

En Floride :

Nos partenaires du restaurant Pistache à West Palm Beach retransmettront les matchs, entre autres de l’équipe de France.

Les dates des équipes francophones :

Les matchs de la France :

(l’heure indiquée est celle de la côte est des USA)

– Le 15 juin à 3PM : Allemagne-France

– Le 19 juin à 9AM : Hongrie-France

– Le 23 juin à 3PM : France-Portugal

Les matchs de la Suisse :

(heure de la côte est US)

– 12 juin à 9AM : Suisse-Pays-de-Galle

– 16 juin à 3PM : Italie-Suisse

– 20 juin à 12h : Turquie-Suisse

Les matchs de la Belgique :

(heure de la côte est US)

– 12 juin à 3PM : Russie-Belgique

– 17 juin à 12h : Danemark-Belgique

– 21 juin à 3PM : Belgique-Finlande

PUBLICITE :