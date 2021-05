Pour vos vacances en France, l’achat-rachat de voiture, c’est mieux qu’une location : Contactez EurocarTT !

Vous partez en vacances en France, et vous allez avoir besoin d’une voiture sur place: vous devriez considérer l’achat-rachat, une pratique qui se développe de plus en plus. Sur le principe, ça revient à peu près au même qu’une « loc », mais avec un grand nombre d’avantages importants que nous allons passer en revue avec Erwan Even, le fondateur d’EurocarTT, société qui s’occupe depuis plus de 20 ans de commercialiser aux Etats-Unis et au Canada l’achat-rachat de véhicules Citroën et DS en France.

La première question qui intéresse tout le monde, c’est de savoir justement quels sont les avantages par rapport à une location !? « Si on voulait résumer, on pourrait dire que c’est une manière de partir l’esprit libre. Voici pourquoi : quand vous louez une voiture, vous louez une « catégorie de voiture », et pas un modèle. Avec l’achat-rachat, vous aurez le modèle de votre choix. Si vous voulez un C3 Aircross, vous aurez un C3 Aircross. Quand vous en prendrez possession, vous ne trouverez donc jamais une voiture que vous n’aimez pas, ou bien un coffre plus petit que ce que vous pensiez etc… Vous n’aurez pas non plus de surprise au niveau des options : ce sont des modèles qui sont sortis dans l’année et qui sont entièrement équipés avec GPS et tout ce qu’il faut. En location, si vous voulez ajouter des options ça va vous coûter cher. De même pour ajouter un second conducteur c’est compris en achat-rachat. Si vous voulez rendre la voiture dans un autre pays d’Europe, ça va vous coûter trois ou quatre fois moins qu’avec une location. Et nos assurances vont vous couvrir partout en Europe avec une assistance 24/24. »

Justement, au niveau des assurances, c’est aussi beaucoup plus simple, n’est-ce pas ? « Tout est compris et tout est couvert. Avec une location vous aurez à payer pour beaucoup de choses : si vous avez des dégâts aux pneus, aux vitres, au bas de caisse, aux rétroviseurs : tout ça n’est pas couvert par exemple. Si on casse votre vitre pour voler à l’intérieur de votre véhicule, en location vous n’êtes pas couvert. En achat-rachat, il n’y a aucune franchise : quand vous rendez les clés à la fin il n’y a même pas d’inspection du véhicule : tout est couvert. »

Et ça provoque la rapidité de la mise en location : c’est un point positif à nos yeux, si vous arrivez à un aéroport international proche d’un centre d’achat-rachat, ils viennent vous chercher à la porte d’aéroport que vous souhaitez, et ils vont vous expliquer le fonctionnement du véhicule, du GPS, répondre aux questions que vous voulez, et… simplement vous donner les clés !

La location doit être comprise entre 21 et 175 jours, mais beaucoup de personnes restant moins que 21 jours préfèrent toutefois ce confort de l’achat-rachat : même si vous ne restez que 15 ou 18 jours ça peut valoir le coup.

Certains de nos lecteurs qui ne connaissaient pas l’achat-rachat se demandent pourquoi les entreprises ont mis de telles pratiques en place. « Ce n’est pas du tout nouveau« , explique Erwan Even, « je pense que ça fait à peu près 50 ans que ça existe. Au début c’était réservé aux expatriés, et puis ça s’est généralisé. Ca permet à la fois aux fabricants de créer de l’immatriculation de voiture, et puis aux concessionnaires d’avoir par la suite un stock de voitures d’occasion, quasi-neuves, à vendre. Tout le monde est content ! »

En pratique, si vous avez besoin d’une voiture, vous devriez vous en sortir assez bien sur le site internet d’EurocarTT. Sinon, si vous avez besoin d’infos complémentaires n’hésitez pas à leur téléphoner ou envoyer un courriel.

info@eurocartt.com

+1 888 285 8384

www.eurocartt.com