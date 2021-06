Frontière canadienne : fin de la quarantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés

Le gouvernement canadien commence le retour progressif à la normale sur ses frontières. « Les voyages non-essentiels » vers l’étranger ne demeurent possibles qu’en avion. Au niveau terrestre ils sont toujours interdits quand les Canadiens veulent sortir du territoire (jusqu’au 21 juillet), mais autorisés dans l’autre sens, pour revenir au Canada (il n’est pas possible d’interdire un Canadien de rentrer chez lui). La nouveauté annoncée ce matin, c’est qu’à partir du 5 juillet, les Canadiens rentrant aux Canada n’auront plus besoin de réaliser une quarantaine obligatoire à leur arrivée, ni d’effectuer le test Covid au huitième jour. Néanmoins ils devront toujours en réaliser un avant leur départ vers le Canada et un autre à leur arrivée au Canada. Ils devront renseigner leurs informations médicales avant leur départ sur l’application ArriveCan.

Les voyageurs Canadiens vont donc pouvoir revenir aux Etats-Unis. Pour les Snowbirds, la situation se sera totalement normalisée avant leur retour au Canada en mars ou avril 2022.

Une quarantaine décriée

Ainsi, avec la fin de la quarantaine, ce sont les « trois jours dans un hôtel proche de l’aéroport » qui ne sont plus non plus obligatoires pour les personnes vaccinées arrivant au Canada. Ces séjours à l’hôtel pouvaient monter à 2000$ par personne, et ils avaient provoqué bien des polémiques. Des pays comme ceux de l’Union Européenne demandaient des tests PCR dès juillet 2020 aux personnes souhaitant passer leurs frontières. Mais au Canada en janvier 2021 les voyageurs pouvaient toujours passer la frontière sans test. Y compris ceux malades de la covid-19. Fin janvier, le gouvernement avait alors mis en place cette mesure de quarantaine onéreuse, n’en dispensant pas même les centaines de milliers de Snowbirds préalablement vaccinés aux Etats-Unis, qui étaient partis sans se douter que de telles mesures allaient être mises en place. Beaucoup l’ont considéré comme une « punition » contre ces nombreux Canadiens qui ont pu aller passer l’hiver en Floride, alors même que les autres – les Canadiens restés au Canada – n’étaient pas eux mêmes vaccinés quand cette mesure a été prise en janvier.

Réouverture prochaine des frontières

Les premiers ministres provinciaux sont désormais favorables à une réouverture des frontières, avec chacun des points de vues sur les différentes conditions à appliquer aux voyageurs. Si la situation continue de s’améliorer, la frontière terrestre va donc très prochainement rouvrir, au moins pour les personnes « pleinement » vaccinées. Le Premier Ministre Justin Trudeau avait toutefois précisé le mois dernier qu’il souhaitait atteindre le niveau de 75% de Canadiens ayant reçu une première dose de vaccin avant de rouvrir. Le Canada arrive aujourd’hui à 65%, et les 10% qui manquent devraient être rapidement atteints.

Enfin, dernière info : les vols avec l’Inde sont toujours interdits.