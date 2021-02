Les Snowbirds Canadiens opposés à la « quarantaine à l’hôtel » lors de leur retour au Canada

Alors que le Canada a annoncé que les voyageurs qui rentreraient en avion depuis l’étranger devraient subir une quarantaine de trois jours à leur frais à l’hôtel, pour un montant qui avoisinerait les 2000$ par personne, l’Association des Snowbirds Canadiens a écrit une lettre au ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, afin de lui demander d’exempter les Snowbirds. En effet, les Snowbirds ne sont pas des « touristes », et ceux qui sont actuellement en Floride ou ailleurs avaient quitté le Canada avant l’entrée en vigueur de cette mesure destinée à lutter contre la covid-19. En conséquence, l’association la trouve « déraisonnable et ce serait une épreuve pour beaucoup » de Snowbirds, disent-ils à propos de cet effet « rétroactif » qui toucherait les dizaines ou peut-être même les centaines de milliers de Snowbirds Canadiens actuellement présents en Floride (1).

Il convient de rappeler que, d’une part, la covid ne se transmet pas (ou quasiment pas) durant les trajets aériens. D’autre part, les Snowbirds ne sont pas des adolescents qui vont faire la fête sur les plages, mais au contraire des personnes tout à fait « majeures et vaccinées », et c’est le moins qu’on puisse dire ! En effet, les retraités Canadiens observent à leur domicile des Etats-Unis les même mesures de sécurité qu’au Québec mais, qui plus est, ils seront tous bientôt vaccinées contre la covid-19. La Floride est actuellement en train de terminer sa campagne de vaccination des 65+ (y compris les résidents étrangers), en attendant de passer aux plus jeunes. Le taux de contamination à la covid est en train de s’y effondrer, comme partout aux Etats-Unis. Il serait donc assez cocasse que les Canadiens non-vaccinés confinent les Canadiens vaccinés. Ca ironise déjà beaucoup sur le groupe Facebook des Snowbirds : « Bloquons-les à la frontière ; gardons notre covid Québécois pour nous au Québec« .

Selon un sondage, 86% des Canadiens soutiendraient ces mesures qui placent le pays parmi les plus stricts à l’encontre des trajets internationaux. Les Snowbirds eux-mêmes sont favorables aux tests, par exemple. Néanmoins, bloquer des personnes vaccinées serait assez incongru. Le gouvernement fédéral semblait de toute façon cibler les pays où le tourisme « all inclusive » est pratiqué : il n’a pas interdit les vols avec les Etats-Unis et pour le moment cette mesure de quarantaine ne s’applique pas aux Snowbirds qui reviendront en voiture vers le Canada. La mesure d’exemption présentée par L’association des Snowbirds Canadiens est donc de bon sens.

1 – Nos observateurs ont pu constater qu’il y a évidemment moins de Snowbirds Canadiens que d’habitude, mais ils sont tout de même assez nombreux.

