Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 s’effondre en Floride et sur l’ensemble des Etats-Unis

Avec 5730 cas positifs de covid-19 pour la journée d’hier en Floride, c’est du jamais vu depuis le mois de novembre ! La chute de la courbe de covid-19 n’est en fait pas nouvelle ; elle a débuté le 7 janvier, soit un mois après la campagne de vaccination qui a connu un démarrage lent (les professionnels), avant de s’étendre vers Noël aux 65+. Les médias sont restés prudents sur cette baisse des cas, car ce n’est pas la première fois que les courbes baissent, mais de facto, le nombre de nouveaux cas est aujourd’hui près de quatre fois inférieur à ce qu’il fut le 7 janvier (20 000). La prudence s’impose d’autant plus que la courbe des décès n’a pas pour sa part commencé à diminuer, avec 206 morts pour la seule journée d’hier en Floride. Bien entendu, il faut attendre un peu pour que le nombre de malades graves ne soient plus renouvelés et que les décès baissent à leur tour.

A l’échelle des Etats-Unis, maintenant, le dernier « pic » (le plus important depuis le début de la pandémie) avait eu lieu le 8 janvier : avec 300500 cas. Ca baisse depuis lors, avec hier, 31 janvier, moitié moins de cas : 148500. Comme en Floride, le nombre de décès semble « stagnant » à l’échelle des USA, mais en tout cas il n’est plus en progression.

Avec l’arrivée de variants plus contagieux, la contamination à la covid-19 pourrait repartir à la hausse mais, toutefois, les +65 ans étant prioritaires pour la campagne de vaccination en cours, d’ici quelques semaines, dans un délai assez bref, le nombre de décès devrait s’effondrer à son tour.

– Voir la courbe du New-York Times sur la Floride

– Voir la courbe du New-York Times sur les Etats-Unis

