Les sorties cinéma du mois de février 2022 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en février 2022.

Le 4 février :

Jackass forever

Après 11 ans, la bande de Jackass est de retour pour leur dernière croisade.

Un film de Jeff Tremaine avec Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius .

Le 4 février :

Black phone

Après avoir été enlevé par un tueur d’enfants et enfermé dans un sous-sol insonorisé, un garçon de 13 ans commence à recevoir, sur un téléphone déconnecté, des appels des précédentes victimes du tueur.

Un film de Scott Derrickson avec Ethan Hawke, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw.

Le 4 février :

Moonfall

Dans Moonfall, une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie à toute vitesse sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons. À quelques semaines de l’impact et alors que le monde est au bord de l’anéantissement, Jo Fowler, cadre de la NASA et ancienne astronaute, est convaincue qu’elle détient la clé pour nous sauver tous – mais seuls un astronaute de son passé, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman, la croient. Ces héros improbables vont monter une mission impossible de la dernière chance dans l’espace, laissant derrière eux tous ceux qu’ils aiment, pour découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous pensons.

Un film de Roland Emmerich avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña.

Le 11 février :

Death on the Nile

En vacances sur le Nil, Hercule Poirot doit enquêter sur le meurtre d’une jeune héritière.

Un film de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Tom Bateman, Emma Mackey.

Le 11 février :

Blacklight

Travis Block est un agent du gouvernement qui doit faire face à son passé obscur. Lorsqu’il découvre un complot visant des citoyens américains, Block se retrouve dans le collimateur du directeur du FBI qu’il a autrefois aidé à protéger.

Un film de Mark Williams avec Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman.

Le 11 février :

Catwoman: hunted

On suit Catwoman dans une tentative de vol d’un bijou inestimable. Elle se retrouve ainsi dans la ligne de mire d’un puissant consortium de méchants, d’Interpol et de Batwoman.

Un film de Shinsuke Terasawa avec Stephanie Beatriz, Lauren Cohan, Kirby Howell-Baptiste, Kelly Hu.

Le 11 février :

Marry me

Les superstars de la musique Kat Valdez et Bastian vont se marier devant un public de fans du monde entier. Mais lorsque Kat apprend, quelques secondes avant ses vœux, que Bastian a été infidèle, elle décide d’épouser Charlie, un inconnu dans la foule, à la place.

Un film de Kat Coiro avec Utkarsh Ambudkar, John Bradley, Owen Wilson, Jennifer Lopez.

Le 11 février :

What about love

Deux jeunes amoureux changent à jamais la vie de leurs parents lorsque ces derniers tirent les leçons de la joyeuse expérience de leurs enfants et s’autorisent à retrouver leur amour.

Un film de Klaus Menzel avec Sharon Stone, Andy Garcia, Rosabell Laurenti Sellers, Marielle Jaffe.

Le 11 février :

The Devil’s light

Une religieuse se prépare à pratiquer un exorcisme et se retrouve face à une force démoniaque ayant des liens mystérieux avec son passé.

Un film de Daniel Stamm avec Virginia Madsen, Colin Salmon, Nicholas Ralph, Ben Cross.

Le 11 février :

The amazing Maurice

Cette histoire suit Maurice, un chat des rues, qui a trouvé l’arnaque parfaite pour gagner de l’argent. Il trouve un gamin à l’air idiot qui joue de la flûte et possède sa propre horde de rats, qui sont étrangement alphabétisés.

Un film de Toby Genkel et Florian Westermann avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, David Thewlis, Himesh Patel.

Le 18 février :

Uncharted

L’histoire est un prologue des « uncharted games », mettant en vedette Holland dans le rôle de Drake plus jeune, qui nous montre comment il a rencontré et s’est lié d’amitié avec Sully.

Un film de Ruben Fleischer avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas.

Le 18 février :

Rumble

Dans un monde où le catch de monstres est un sport mondial et où les monstres sont des athlètes superstars, l’adolescente Winnie cherche à suivre les traces de son père en entraînant un monstre adorable et sans défense pour en faire un champion.

Un film de Hamish Grieve avec Geraldine Viswanathan, Will Arnett, Stephen A. Smith, Terry Crews.

Le 18 février :

Ambulance

Deux braqueurs volent une ambulance après que leur casse ait mal tourné.

Un film de Michael Bay avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Devan Long.

Le 18 février :

Dog

Briggs, accompagné de sa compagne Lulu, un malinois belge, sillonne la côte Pacifique à temps pour assister à l’enterrement de leur meilleur ami et de leur maître. L’un d’eux n’a plus qu’une semaine à vivre, l’autre vit comme si chaque jour était le dernier.

Un film de Reid Carolin et Channing Tatum avec Channing Tatum, Q’orianka Kilcher, Jane Adams, Kevin Nash.

Le 18 février :

The ghosts of Borley rectory

Harry Price enquête sur les fantômes du Borley Rectory pendant son séjour.

Un film de Steven M. Smith avec Toby Wynn-Davies, Julian Sands, Colin Baker, Christopher Ellison.

Le 25 février :

The outfit

Leonard, un tailleur anglais crée des costumes sur le célèbre Savile Row de Londres. Mais après une tragédie personnelle, il part à Chicago, où il tient une petite boutique dans un quartier difficile. Il y fabrique de beaux vêtements pour les seules personnes du quartier qui peuvent se les payer, une famille de gangsters dangereux.

Un film de Graham Moore avec Mark Rylance, Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Johnny Flynn.

Le 25 février :

Mothering Sunday

Une femme de chambre vivant dans l’Angleterre de l’après-guerre prévoit secrètement de rencontrer l’homme qu’elle aime avant qu’il ne parte épouser une autre femme.

Un film de Eva Husson Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia Colman.

