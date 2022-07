Les sorties cinéma du mois d’août dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en août 2022.

Le 5 août :

Secret Headquarters

Le jeune Charlie Kincaid découvre sous sa maison un quartier général secret qui semble appartenir à un super-héros. Il en fait part à ses amis, qui commencent à croire que son père dont il est séparé, pourrait avoir une double vie secrète.

Un film de Henry Joost et Ariel Schulman avec Walker Scobell, Owen Wilson, Jesse Williams, Michael Peña.

Guns 3 : Alias Billy the Kid

Troisième volet de la saga cinématographique « Young Guns ». L’intrigue est gardée secrète.

Un film de Emilio Estevez avec Christian Slater, Emilio Estevez, Lou Diamond Phillips.

Le 12 août :

The Man from Toronto

L’assassin le plus meurtrier du monde et le plus grand raté de New York sont pris l’un pour l’autre dans une location Airbnb.

Un film de Patrick Hughes avec Kaley Cuoco, Ellen Barkin, Woody Harrelson, Kevin Hart.

Le 19 août :

Beast

Un père et ses deux filles adolescentes se retrouvent pourchassés par un énorme lion malveillant qui veut prouver que la savane ne compte qu’un seul prédateur suprême.

Un film de Baltasar Kormákur avec Sharlto Copley, Idris Elba, Iyana Halley, Leah Jeffries.

Le 26 août :

Samaritan

Un jeune garçon apprend qu’un super-héros que l’on croyait disparu après une bataille épique il y a vingt ans peut en fait être toujours là.

Un film de Julius Avery avec Sylvester Stallone, Moises Arias, Dascha Polanco, Martin Starr.

