« Récitatif », de Toni Morisson, publié en français

La nouvelle « Récitatif » de Toni Morrison sort le 18 août 2022 sous forme de livre en Français.

Un parcours atypique :

Toni Morisson pseudonyme qu’elle a choisi de Chloe Ardelia Wofford, est née le 18 février 1931 à Lorain – Ohio – dans une famille ouvrière, au sein d’une fratrie de quatre enfants. Après ses études de lettres, elle a été enseignante dans plusieurs universités avant de devenir éditrice. En 1988, son roman Beloved est récompensé par le prix Pulitzer. En 1993, elle se voit décerner le prix Nobel de littérature. Ses romans et essais ont tous été publiés en France par Christian Bourgeois Editeur. Elle est décédée le 5 août 2019.

Le mot de l’éditeur :

« Trois années se sont écoulées depuis la disparition de Toni Morrison, et plus d’un demi-siècle depuis la parution de son premier livre « L’œil le plus bleu », prélude d’une longue et magnifique symphonie romanesque.

Devenus désormais des classiques incontournables de la littérature, ses œuvres ont inspiré de manière déterminante des générations de romancières et romanciers dans leur propre vocation, à l’instar de Zadie Smith qui signe aujourd’hui une superbe postface pour accompagner en coda, la publication de « Récitatif » qui vient de sortir. Seule et unique nouvelle jamais publiée de Toni Morrison, en 1983, traduite en français par Christine Laferrière et publiée dans les pages de la revue America en 2019, celle-ci paraît enfin en volume pour la première fois.

Comme le fait très justement remarquer Zadie Smith dans sa postface, « Récitatif » s’inscrit dans la logique de l’œuvre de Toni Morrison – une œuvre parfaitement achevée, dans tous les sens du terme, qui compte onze romans, et une nouvelle, donc, « tous écrits avec des objectifs ou intentions spécifiques ». On y retrouve les thèmes de prédilection de l’écrivaine, tout en découvrant le résultat d’une expérience littéraire inédite, celle « d’ôter tous les codes raciaux d’un récit concernant deux personnages de races différentes pour qui l’identité raciale est cruciale ». Cette œuvre dans son intégralité et son intégrité, est proposée aux lecteurs francophones. »

Cette novella, a été exhumée aux Etats-Unis en février dernier. Toni n’est plus, mais sa voix continue de se faire entendre – une voix majestueuse et lyrique plus que jamais nécessaire. L’écriture de Toni Morrison est parfois difficile à décrypter, une volonté qui permet au lecteur de pousser l’analyse. La postface de Zadie Smith apporte un éclairage essentiel et remarquable.

Le résumé :

Twyla et Roberta ont huit ans lorsqu’elles se rencontrent au foyer de St-Bonaventure. L’une est noire ; l’autre est blanche. (Mais laquelle est laquelle ?) Nous ne le saurons jamais…) Quatre mois durant, les deux fillettes resteront inséparables, avant que la vie ne les éloigne. Des années plus tard, elles vont se recroiser brièvement, à plusieurs reprises, chaque fois dans des circonstances très différentes. Des retrouvailles souvent malaisées, jetant une lumière trouble sur un épisode de leur enfance, une scène en apparence anodine mais dont le souvenir ne les a jamais quittées – si tant est que ce souvenir soit fidèle à ce qui s’est réellement passé ce jour-là.

Pour cette nouvelle rentrée littéraire, Récitatif est un véritable booster littéraire tout public !

Isaline REMY

(d’après le dossier de presse Christian Bourgeois Editions).

