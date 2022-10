Miami Beach Botanical Garden : une oasis tropicale au cœur de l’île

Petit mais costaud ! Le jardin botanique de Miami Beach, est un très bel endroit qui compte bien des fans. Par ailleurs, il est complètement gratuit ! Cette oasis d’1,1 hectare a été créée en 1962. Il abrite un jardin japonais, des milieux humides avec plantes adaptées et fontaines, et bien sûr des espèces locales de Floride : aussi bien des orchidées que des palmiers, cycadales et broméliacées.

Le Jardin Botanique rappelle qu’il fut un temps où Miami Beach était un endroit très vert : en 1922 l’île devint le premier site producteur de mangues et d’avocats au monde. Mais, ça… c’était avant le tourisme de masse !

Quoi qu’il en soit, si vous voulez faire une pause fraîcheur agréable tout près de Lincoln Road, le jardin vous attend du mardi au dimanche de 9h à 17h !

En même temps, juste à côté, vous pouvez visiter le Mémorial de l’Holocauste.

Miami Beach Botanical Garden

2000 Convention Ctr Dr, Miami Beach, FL 33139

www.mbgarden.org

Notre galerie photo du Jardin Botanique de Miami Beach :

