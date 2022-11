Les sorties cinéma du mois de décembre dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en décembre 2022.

Le 2 décembre :

Violent Night

Lorsqu’un groupe de mercenaires attaque la propriété d’une riche famille, le Père Noël doit intervenir pour sauver la journée (et Noël).

Un film de Tommy Wirkola avec David Harbour, Beverly D’Angelo, John Leguizamo.

Le 2 décembre :

Savage Salvation

Un drogué aux opiacés en voie de guérison cherche à se venger des dealers responsables de la vente des drogues qui ont entraîné la mort de sa fiancée.

Un film de Randall Emmett avec Robert De Niro, Willa Fitzgerald, John Malkovich.

Le 2 décembre :

Marlowe

Dans la ville de Bay City à la fin des années 1930, un détective sombre et malchanceux est engagé pour retrouver l’ex-amant d’une héritière glamour.

Un film de Neil Jordan avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange.

Le 9 décembre :

The Whale

Un professeur d’anglais reclus tente de renouer avec sa fille adolescente dont il s’est séparé.

Un film de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins.

Le 9 décembre :

Empire of Light

Un drame sur le pouvoir des liens humains en période de turbulence, qui se déroule dans une ville côtière anglaise au début des années 1980.

Un film de Sam Mendes avec Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones.

Le 9 décembre :

Spoiler Alert

L’histoire de la relation entre Michael Ausiello et Kit Cowan qui prend un tour tragique lorsque Cowan est diagnostiqué avec un cancer en phase terminale.

Un film de Michael Showalter avec Jim Parsons, Sally Field, Ben Aldridge.

Le 16 décembre :

Avatar: The Way of Water

Jake Sully vit avec sa nouvelle famille formée sur la planète Pandora. Lorsqu’une menace familière revient pour finir ce qui a été commencé, Jake doit travailler avec Neytiri et l’armée de la race Na’vi pour protéger leur planète.

Un film de James Cameron avec Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington.

Le 16 décembre :

The Almond and the Seahorse

Que se passe-t-il lorsque vous êtes pris en embuscade par le temps ? Un archéologue et un architecte se battent pour réimaginer un avenir après qu’un traumatisme crânien les ait éloignés des personnes qu’ils aiment.

Un film de Celyn JonesTom Stern avec Rebel Wilson, Charlotte Gainsbourg, Meera Syal.

Le 21 décembre :

Puss in Boots: The Last Wish

Le Chat Botté découvre que sa passion pour l’aventure a fait des ravages : il a épuisé huit de ses neuf vies. Le Chat Potté se lance dans un voyage épique pour trouver le mythique Dernier Souhait et retrouver ses neuf vies.

Un film de Joel Crawford et Januel Mercado (coréalisateur) avec Antonio Banderas (voix), Salma Hayek (voix), Harvey Guillén (voix).

Le 21 décembre :

Bigfoot the monster within

Bigfoot the monster within, sont des événements réels de ce qui s’est passé à Alligator Alley en Floride. Trois amis sont partis à la recherche de preuves de l’existence de Bigfoot et ont vécu les événements les plus dramatiques et les plus horribles qu’un être humain puisse vivre. Une lutte pour rester en vie face à une créature ou un homme dont la seule passion et le seul moteur étaient de tuer…

Un film de Geovanni Molina avec Geovanni Molina, Chance Molina, Victor Hernandez.

Le 23 décembre :

Babylon

Une histoire d’ambition démesurée et d’excès scandaleux, qui retrace l’ascension et la chute de multiples personnages à une époque de décadence et de dépravation débridées au début d’Hollywood.

Un film de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart.

Le 23 décembre :

Corsage

Un récit fictif d’une année dans la vie de l’impératrice Elisabeth d’Autriche. La veille de Noël 1877, Elisabeth, autrefois idolâtrée pour sa beauté a 40 ans, et est officiellement considérée comme une vieille femme. Elle commence à essayer de maintenir son image publique.

Un film de Marie Kreutzer avec Colin Morgan, Vicky Krieps, Finnegan Oldfield.

Le 23 décembre :

I Wanna Dance with Somebody

La célébration joyeuse, émouvante et déchirante de la vie et de la musique de Whitney Houston, l’une des plus grandes chanteuses de R&B de tous les temps. Il retrace son parcours, de l’obscurité à la superstar de la musique.

Un film de Kasi Lemmons avec Stanley Tucci, Naomi Ackie, Tamara Tunie.

Le 25 décembre :

Write It Black

Dirigé par Matty, un idéaliste naïf, un groupe de rédacteurs du « Département du contenu alternatif » de WYTE (« Whitey ») Productions a 24 heures pour trouver des idées de projets à soumettre à la direction du studio.

Un film de Jaime Reborn avec Jaime Reborn, Dean Edwards, Sharmell Sullivan-Huffman.

Le 25 décembre :

The Port

Joe Perez essaie de trouver la suite de sa vie alors que le week-end est rempli d’aventures, juste entre garçons.

Un film de Joel Roman avec Joel Roman, Xavier Collazo, Cecilia Merlo.

