Merveilleuses Nights of Lights de St Augustine (en Floride)

St Augustine est une ville américaine à visiter, ça tout le monde le sait. Mais, durant les fêtes de fin d’année, plus de trois millions de petites lampes éclairent les monuments de celle qui est la plus vieille ville bâtie sur le territoire américain et lui donnent ainsi des airs irréels, charmants, attirant des visiteurs d’un peu partout. Il s’agit d’une promenade complètement gratuite et romantique à souhait ! Pour info : toutes les photos de cette page ont été prises en une seule soirée l’an passé. Cette année les Nights of Lights seront du 19 novembre 2022 au 31 janvier 2023.

Site internet : www.floridashistoriccoast.com/nights-lights/

Notre vidéo sur les Nights of Lights de St Augustine :

D’où viennent les « Nights of Lights »

Lorsque les Espagnols établirent la ville de St Augustine (après avoir exterminé la colonie française, ils ont créé cette première ville américaine afin de sécuriser les environs), ils importèrent avec eux la tradition de mettre une bougie sur sa fenêtre lors des fêtes de Noël, et ainsi créer les premières « Nights of Lights » de la ville.

Comment voir les Nights of Lights

Tout d’abord : attention au parking car à la nuit tombée il y a beaucoup de monde à converger dans le centre ville. St Augustine est toute l’année une ville très touristique, mais chacun sait que les Nights of Lights sont un moment magique et ça attire du monde. L’endroit éclairé de manière impressionnante, c’est la partie monumentale de St Augustine, qui comprend à peu près au même endroit :

– Lightner Museum

– Flagler College (visitez le avant l’heure de fermeture !).

– Casa Monica

– Villa Zorayda

– Cathédrale basilique

– The Bridge of Lions (passez le pont pour voir les réflexions des lumières dans la rivière).

– Les illuminations monumentales s’arrêtent (essentiellement) là, mais les visiteurs prennent ensuite la très commerçante St George Street où ils peuvent se restaurer et prendre des chocolats chauds, et au nord de la rue ils apprécieront les vieux et mystérieux cimetières (non illuminés) Huguenot Cemetery et Tolomato Cemetery. On peut évidemment trouver des bâtiments très bien décorés dans un peu toutes les rues.

Il y a toute l’année un côté mystérieux à visiter St Augustine la nuit, et en conséquence il y a des tours d’organisés, en bateau, en navette, en calèche, à pied lors de « ghost tours » où des guides vous raconteront toutes les histoires de pirates et de fantômes, que ce soit durant les Nights of Lights ou pas (et vous ne pouvez même pas imaginer combien il y a de spectres dans cette ville) ! Si vous arrivez en fin d’après-midi et si le coucher de soleil est au rendez-vous, il peut constituer une « illumination supplémentaire que les photographes apprécient généralement !

Le mystère du bulbe rouge

Poser les décorations c’est 8 semaines de travail avant l’inauguration. Et rien que les lumières installées sur la Plaza représentent 19 kilomètres d’éclairage !

Vers 2002, un employé avait eu l’idée de cacher une ampoule rouge au milieu des millions d’ampoules blanches et, depuis lors, c’est devenu une tradition. Saurez-vous la trouver cette année ? Il y a une page pour en parler sur Facebook : www.facebook.com/AngelsintheArchitechture

Parking gratuit avec navettes :

– St. Johns County Health Department at 200 San Sebastian View

– San Marco Lot, 301 San Marco Avenue

– Broudy’s Lot, Corner of U.S. 1 and West King, 198 & 212 West King Street.

www.visitstaugustine.com/event/park-and-ride-shuttle

