Finaliser vos transactions immobilières en Floride en toute sérénité avec Galaxy Title !

Galaxy Tite et Escrow est une Agence de titres de propriétés bien établie en Floride parmi la communauté francophone depuis plusieurs années. Galaxy Title se spécialise dans la recherche et le transfert de titres de propriétés entre acheteurs et vendeurs et finalise les clôtures (« closings ») et réception de signatures pour l’achat et la vente. Avec une équipe qui parle couramment Français, espagnol et anglais, Galaxy Title a une présence importante en Floride pour finaliser les transactions immobilières des clients internationaux.

Il est important d’utiliser une Agence de titres expérimentée lorsque vous achetez ou vendez une propriété en Floride afin de garantir que le titre de propriété entre les acheteurs et les vendeurs soit claire et valide. Cela comprend entre autre, de bien sécuriser la transaction immobilière, la vérification que toutes les hypothèques sur la propriété ont été payées, qu’il n’y a pas de privilèges ou de violations de permis de construction ouverts sur la propriété, que toutes les taxes et frais de condos sont payés avant la clôture de la transaction. Cela peut être fait en Floride uniquement par un Agent de titres licencié ou un avocat. Ainsi, l’équivalent d’un « notaire » au Canada doit avoir sa licence d’avocat aux États-Unis afin de pouvoir transférer les Titres de propriétés.

De plus, Galaxy Title peut recevoir, vérifier et officialiser les signatures pour toutes transactions immobilières, y compris les prêts bancaires et les refinancements d’une propriété et ce, par l’intermédiaire de notre équipe francophone, ainsi qu’aider à diriger le client vers l’expert approprié en ce qui concerne les aspects fiscaux de retenues d’impôts lors de la vente (FIRPTA).

Aussi, une Agence de titres est généralement responsable de sécuriser la réception et de la distribution des fonds reliés à une transaction immobilière qui sont envoyés et conservés dans leur compte en fidéicommis ou « Escrow ». Ce compte bancaire est utilisé pour rassembler les dépôts et faire les déboursements afin de protéger les fonds de la vente ou achat d’une propriété.

Du nouveau, maintenant Galaxy Title offre le service d’un avocat licencié pouvant offrir des services juridiques supplémentaires à ses clients. Ces services légaux peuvent inclure la rédaction et la révision des contrats d’achats, des conseils juridiques généraux et la représentation lors d’une transaction immobilière.

L’avocat de l’équipe de Galaxy Title, Me Mitchell Issa, est né et a grandi à Miami en Floride et travaille dans le secteur de l’immobilier depuis 10 ans. Bien qu’il ait travaillé auparavant comme procureur pénal, Mitchell a maintenant décidé de se concentrer principalement sur les titres immobiliers et les clôtures de transactions afin de mieux s’épanouir dans ce secteur qu’il affectionne.

Chez Galaxy Title, Mitch explique : “Ici mon rôle est surtout d’amener les gens à travailler ensemble ; à s’entendre sur un but commun. Mais mon passé de plaideur m’a apporté beaucoup d’avantages, comme l’identifications des problèmes, et la communication nécessaire pour les expliquer et aider nos clients à les résoudre, afin que tout le monde soit satisfait à la fin ! »

Enfin, bien choisir une Agence de titres qualifiée pour vos transactions immobilières en toute confiance est essentiel, car les erreurs peuvent devenir très coûteuses!

GALAXY TITLE & ESCROW

800 W. Cypress Creek RD. Suite 330, Fort Lauderdale, FL 33309

(561) 447-9370 – mgmt@galaxy-title.com

www.galaxy-title.com