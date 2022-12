Visite de Hollywood Beach Hotels : 24 motels sur la plage en Floride !

La plage de Hollywood a depuis un siècle sa propre histoire, avec ses petits motels colorés qui font l’âme de la ville. Depuis les années 1980, l’hiver tout le monde y parle français. « Mais quand nous sommes arrivés en 2005 quand vous alliez sur la plage au mois de novembre il n’y avait personne. Aujourd’hui ça a bien changé », constate Marc Eisenmann. En 2005 il achète les 6 premiers motels qui allaient constituer Hollywood Beach Hotels (il y en a aujourd’hui 24 pour un total de 180 chambres). «Hollywood a conservé ce pourquoi ma femme et moi sommes venus ici : c’est la plus belle plage de Floride car il n’y a pas de route, pas de pollution de tuyaux d’échappement ou de bruits de voitures. Et il y a tous les commerces sur le broadwalk : c’est le seul endroit où vous pouvez aller manger une glace ou bien aller au restaurant directement en maillot de bain avant de retourner à la plage ! »

Comme ses motels sont regroupés, vous en trouvez un dans lequel il y a l’accueil, l’autre dont la magnifique cour sert au petits-déjeuner, un autre abrite une salle de sport toute neuve alors que les plus grands ont des piscines ; il y a un centre de conférence etc… le tout étant accessible à tous. « Nous avons déjà investi plus de 2 millions de dollars en rénovation et nous continuons », explique Marc qui garde quelques secrets pour lui : « oui il va y avoir des changements », dit-il simplement !

En tout cas Hollywood reste et restera avec cet esprit familial, sympathique (et très francophone), comme on l’apprécie.

Hollywood Beach Hotels a même lancé une chaîne de locations de vélo qui fait des réductions pour les clients de l’hôtel… et c’est très utile sur le broadwalk. Bien entendu, quand vous êtes à « HBH », vous avez accès à tous les services de la Beach, et bien entendu au Water Taxi qui vous emmène vers Lauderdale. « Comme le dit notre devise, vous accédez à des services d’hôtels pour le prix d’un motel ».

Les Eisenmann : une famille hors du commun

On tenait aussi dans cet article à vous présenter la famille qui gère HBH. Marc et Astrid Eisenmann se sont rencontrés en Floride, mais elle venait de France et lui était New-Yorkais et trader à Wall Street (né d’un père suisse et d’une mère anglaise). « Un jour je me suis dit que j’avais envie de profiter de la vie, et j’ai décidé de quitter New-York. Aujourd’hui les Eisenmann sont une famille avec 7 enfants ! »

Marc est aussi connu pour avoir été pris en photo à son insu en 2010 alors qu’il était en train de sauver des gens juste après le tremblement de terre d’Haïti. « C’était un mercredi matin : quand j’ai appris ça j’ai pris l’avion pour Saint Domingue et j’ai traversé la frontière comme j’ai pu. Effectivement j’ai sauvé un enfant, qui a dû être amputé des bras, mais qui est toujours vivant. Avec sa famille ils sont désormais légaux aux Etats-Unis ».

Marc est très famille et proche de sa belle-mère, Henriette Siebenberg, qui est marquée par cet esprit de résilience. Alors qu’elle était enfant, elle a survécu à la déportation, cachée près de Paris, alors que son père était emmené dans un aller sans retour vers le camp d’extermination d’Auschwitz. Elle aussi était passé à la télévision pour avoir sauté deux fois en parachute au-dessus de Miami en 2017 et 2018 à l’âge de 84 et 85 ans !

