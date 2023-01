Les sorties cinéma du mois de février 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en février 2023.

Le 4 février :

The Amazing Maurice

Cette histoire suit Maurice, un chat loufoque qui a le sens de la rue et qui a trouvé l’arnaque parfaite pour gagner de l’argent. Il trouve un enfant à l’air idiot qui joue de la flûte et possède sa propre horde de rats, qui savent étrangement lire et écrire.

Un film de Toby Genkel, Florian Westermann (coréalisateur) avec Hugh Laurie (voix, Emilia Clarke(voix) et David Thewlis (voix).

Le 4 février :

80 for Brady

Un groupe d’amis s’est donné pour mission de se rendre au Super Bowl et de rencontrer la superstar de la NFL Tom Brady.

Un film de Kyle Marvin avec Sally Field, Rita Moreno, Jane Fonda et Lily Tomlin.

Le 4 février :

Bosch & Rockit

À la fin de l’été, le long de la côte australienne, Bosch, un jeune père de famille, est en fuite pour trafic de drogue avec sa bande de surfeurs. Il est suivi par son fils, Rockit, qui croit qu’il passe des vacances magiques.

Un film de Tyler Atkins avec Isabel Lucas, Luke Hemsworth, Leeanna Walsman.

Le 4 février :

Gekijouban Sword Art Online the Movie: Progressive – Kuraki Yuuyami no Scherzo

Film d’animation japonais.

Un film de Ayako Kouno avec Haruka Tomatsu (voix), Yoshitsugu Matsuoka (voix), Shiori Izawa (voix).

Le 6 février :

Facing the Laughter: Minnie Pearl

Documentaire sur la vie et l’œuvre de Sarah Cannon, alias Minnie Pearl. Sarah était une femme sérieuse et cultivée qui avait un jour rêvé de devenir une actrice shakespearienne, mais elle a trouvé la célébrité en jouant une simple fille de la campagne qui se faisait souvent la cible de ses blagues.

Un film de Barbara J. Hall avec Reba McEntire, Paul Reubens, Barbi Benton.

Le 10 février :

Magic Mike’s Last Dance

« Magic Mike Lane » remonte sur scène après une longue pause, suite à une affaire qui a mal tourné et qui l’a laissé sans le sou. Pour ce qu’il espère être un dernier hourra, Mike se rend à Londres avec une riche mondaine qui l’attire avec une offre qu’il ne peut refuser… et un agenda bien à elle. Une fois que Mike aura découvert ce qu’elle a vraiment en tête, sera-t-il capable, avec les nouveaux danseurs qu’il devra former de mener à bien son projet ?

Un film de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Salma Hayek, Nancy Carroll.

Le 15 février :

Marlowe

À la fin des années 1930 à Bay City, un détective sombre et malchanceux est engagé pour retrouver l’ex-amant d’une héritière glamour.

Un film de Neil Jordan avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange.

Le 17 février :

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Scott Lang et Hope Van Dyne, ainsi que Hank Pym et Janet Van Dyne, explorent le royaume quantique, où ils interagissent avec d’étranges créatures et s’embarquent dans une aventure qui dépasse les limites de ce qu’ils croyaient possible.

Un film de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors.

Le 17 février :

Who Are You People

Après une tentative ratée de séduire son professeur d’anglais, Alex 16 ans s’enfuit du pensionnat pour rechercher le père biologique que sa mère a toujours caché et apprendre le sombre secret de ses racines.

Un film de Ben Epstein avec Alyssa Milano, Devon Sawa, Ema Horvath.

Le 24 février :

Cocaine Bear

Un groupe bizarre de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents converge vers une forêt de Géorgie où un ours noir de 500 livres se déchaîne après avoir ingéré involontairement de la cocaïne.

Un film de Elizabeth Banks avec Ray Liotta, Keri Russell, Alden Ehrenreich.

Le 24 février :

Jesus Revolution

L’histoire vraie d’un réveil spirituel national au début des années 1970 et de ses origines au sein d’une communauté d’adolescents hippies en Californie du Sud.

Un film de Jon Erwin (co-réalisateur), Brent McCorkle (co-réalisateur) avec Kimberly Williams-Paisley, Kelsey Grammer, Jonathan Roumie.

Le 24 février :

Mummies

Le film suit trois momies qui se retrouvent dans le Londres d’aujourd’hui, et s’embarquent dans un voyage à la recherche d’une bague ancienne appartenant à la famille royale, volée par l’ambitieux archéologue Lord Carnaby.

Un film de Juan Jesús García Galocha avec Sean Bean, Eleanor Tomlinson, Hugh Bonneville (version anglaise).

Le 24 février :

Quackers

Un jeune canard nommé Max rejoint une force d’autres canards vivant sur une île où les mauvais chiens sortent de la vie.

Un film de Robert C. Cooper et Rob Minkoff (co-réalisateur) avec Stella Stevens, Kimiko Glenn (voix), Ted Raimi.

