Les sorties cinéma du mois de mars 2023 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en mars 2023.

Le 1er mars :

Primary Position

Deux adolescents, Darnell Jackson et Tracy Lavelle, ont vécu une vie mouvementée dans les rues éprouvantes de Chicago Illinois. Tout change lorsque Darnell convainc Tracy de quitter l’université et de s’engager dans l’armée. Alors qu’ils essaient de faire ce qui est juste en aidant l’Ukraine contre les Russes, les choses ne se passent pas comme prévu ! Darnell retourne à Chicago où il doit affronter de nouveaux ennemis…

Un film de Robert Amparan avec Robert Amparan, Omar Gooding, Kris D. Lofton.

Le 3 mars :

Creed III

Adonis a prospéré tant dans sa carrière que dans sa vie familiale, mais lorsqu’un ami d’enfance et ancien prodige de la boxe refait surface, l’affrontement est plus qu’un simple combat.

Un film de Michael B. Jordan avec Jonathan Majors, Michael B. Jordan et Tessa Thompson.

Le 3 mars :

Blueback

Abby est une enfant qui se lie d’amitié avec un magnifique mérou bleu sauvage lors d’une plongée. Lorsqu’Abby se rend compte que le poisson est menacé, elle s’inspire de sa maman militante, Dora, et s’attaque aux braconniers pour sauver son ami.

Un film de Robert Connolly avec Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Eric Bana.

Le 3 mars :

No Family Without Blood

Un cadre supérieur d’une entreprise familiale tente une prise de contrôle hostile et persuade un tiers du personnel d’encadrement de se rendre dans le nouveau territoire régional de l’entreprise pour créer une nouvelle entreprise rivale. Les employés du nouveau territoire risquent maintenant de perdre leur poste, leur maison, leur stabilité et leur qualité de vie. Lors d’une réunion d’urgence de la C-suite, un directeur général présente un plan pour se lancer dans la dangereuse mission d’infiltration pour sauver l’entreprise familiale et récupérer les pertes. Film basé sur des événements réels.

Un film de Karmyn Jones avec Philip Michael Thomas, Chance the Rapper, Michael Emery.

Le 3 mars :

God Bless you Al Pacino

Comédie.

Un film de Despina Mirou avec Roberto Benigni, Renée Taylor, Despina Mirou.

Le 3 mars :

80 Proof

Un père et son fils se lient autour d’un vol à main armée.

Un film de John Stanton.

Le 10 mars :

Scream VI

Dans le prochain épisode, les survivants des meurtres de Ghostface quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre à New York.

Un film de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega.

Le 10 mars :

65

Un astronaute s’écrase sur une planète mystérieuse et découvre qu’il n’est pas seul.

Un film de Scott Beck et Bryan Woods avec Adam Driver, Ariana Greenblatt et Chloe Coleman.

Le 10 mars :

Champions

Un ancien entraîneur de basket-ball de ligue mineure se voit ordonner par le tribunal de gérer une équipe de joueurs atteints de déficience intellectuelle. Il se rend vite compte que malgré ses doutes, ensemble, cette équipe peut aller plus loin qu’elle ne l’a jamais imaginé.

Un film de Bobby Farrelly avec Woody Harrelson, Ernie Hudson et Cheech Marin.

Le 10 mars :

The Magic Flute

Tim Walker, 17 ans, se rend de Londres aux Alpes autrichiennes pour fréquenter le légendaire pensionnat de Mozart. Là, il découvre un passage oublié vieux de plusieurs siècles vers le monde fantastique de « La Flûte enchantée » de Mozart.

Un film de Florian Sigl avec F. Murray Abraham, Jeanne Goursaud, Iwan Rheon.

Le 17 mars :

Shazam! Fury of the Gods

Le film raconte l’histoire de l’adolescent Billy Batson qui, en récitant le mot magique « SHAZAM ! », se transforme en son alter ego de super héros adulte, Shazam.

Un film de David F. Sandberg avec Zachary Levi, Grace Caroline Currey, Helen Mirren.

Le 17 mars :

Inside

Nemo, un voleur d’œuvres d’art haut de gamme, est piégé dans un penthouse de New York après que son casse ne se soit pas déroulé comme prévu. Enfermé à l’intérieur avec rien d’autre que des œuvres d’art d’une valeur inestimable, il doit utiliser toute sa ruse et son esprit d’invention pour survivre.

Un film de Vasilis Katsoupis avec Willem Dafoe, Gene Bervoets et Eliza Stuyck.

Le 17 mars :

A Snowy Day in Oakland

A Snowy Day in Oakland – Un conte urbain magique sur une belle psychologue de San Francisco qui décide de mettre fin à une histoire d’amour sans lendemain avec son petit ami/associé psychiatre de longue date. Elle reprend le cours de sa vie en ouvrant son propre cabinet privé dans un bureau vacant situé au milieu d’un petit quartier commercial d’Oakland, de l’autre côté de la baie, transformant ainsi un quartier majoritairement afro-américain et psychologiquement ignoré.

Un film de Kim Bass avec Nicole Ari Parker, Evan Ross, Arden Myrin.

Le 17 mars :

Fast Charlie

Lorsque son vieux patron de la mafia est abattu, Charlie Swift (un ami loyal et un tueur à gages) ne reculera devant rien pour faire tomber la nouvelle équipe qui l’a éliminé. Basé sur le roman policier nommé aux Edgar Awards, GUN MONKEYS.

Un film de Phillip Noyce avec Morena Baccarin, Pierce Brosnan, James Caan.

Le 17 mars :

Grainne Uaile: The Movie

La vie de Grainne Uaile, la reine pirate irlandaise du 16ème siècle.

Un film de Ciaron Davies avec Fionnuala Collins, Ciaron Davies, Peter Cosgrove.

Le 24 mars :

John Wick: Chapter 4

John Wick découvre un moyen de vaincre la « Haute Table ». Mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec des alliances puissantes à travers le monde et des forces qui transforment de vieux amis en ennemis.

Un film de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård.

Le 24 mars :

A Good Person

Le film suit Allison, dont la vie s’écroule après son implication dans un accident mortel.

Un film de Zach Braff avec Florence Pugh, Morgan Freeman, Celeste O’Connor.

Le 24 mars :

Soft

Le film suit trois amis adolescents qui se laissent séduire par la vie nocturne des homosexuels pendant les vacances d’été avant qu’une personne disparue ne les ramène à la réalité qu’ils ont choisi de laisser derrière eux.

Un film de Joseph Amenta avec Matteus Lunot, Harlow Joy, Zion Matheson.

Le 24 mars :

Wildfire: The Legend of the Cherokee Ghost Horse

Inspiré par la chanson à succès de Michael Martin « Murphey », ce film raconte une histoire de rédemption et de pardon alors qu’une jeune fille libère un sombre secret grâce à l’amitié qu’elle développe avec un cheval sauvage.

Un film d’Eric Parkinson avec Anne Heche, Mo Brings Plenty, Adrian Paul.

Le 24 mars :

Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV

Le voyage de Nam June Paik, célèbre artiste asiatique du 20ème siècle, qui a révolutionné l’utilisation de la technologie comme toile artistique et a prophétisé à la fois les tendances fascistes et la compréhension interculturelle qui ont interconnecté le « metavers ».

Un film-documentaire d’Amanda Kim avec Nam June Paik (images d’archives).

Le 31 mars :

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Un charmant voleur et une bande d’aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour retrouver une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes.

Un film de John Francis DaleyJ et Jonathan Goldstein avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et Regé-Jean Page.

Le 31 mars :

Assassin

Un homme meurt dans le cadre d’un programme militaire expérimental. Un ancien soldat des opérations secrètes prend sa place pour trouver qui l’a tué.

Un film de Jesse Atlas avec Bruce Willis, Andy Allo, Dominic Purcell.

