Donald J. Trump, le 45e président à la Cour de Miami : nos photos du rassemblement de ses supporteurs et adversaires

C’est sous une chaleur approchant les 90 degrés fahrenheit qu’une petite centaine d’américains supportant le 45 -ème Président des USA Donald J Trump étaient réunis le 13 juin 2023 devant le Cour de Justice de Miami.

Ce dernier était convoqué pour s’expliquer sur une possible incrimination pour obstruction de justice et conservation non autorisée de documents restés en sa possession après son départ de la Maison Blanche.

Il y avait certainement autant de journalistes de différents pays pour couvrir l’évènement que de supporteurs venus en moins grand nombre qu’annoncé.

Quel que soit la position que l’on puisse adopter sur l’incrimination judiciaire d’un ancien Président américain, sur la personnalité de Donald J Trump ou sur ses supporteurs, il faut objectivement admettre que l’ambiance était calme et chaleureuse.

De nombreux partisans de D J Trump avaient fait le voyage depuis New York, New Jersey, les Keys de Floride, Palm Beach et Miami et représentaient différentes classes d’âge, catégorie sociale et nationalités.

Certains opposants de la sphère MAGA étaient également présents pour supporter, tee-shirts et pancartes à l’appui, une conviction du 45eme Président et se mêlaient sans difficulté à ses partisans avec qui de nombreuses conversations se nouaient, certaines vives mais toujours correctes.

Arrivé à 14 heures sous les ovations, l’ancien Président ressortait 50 minutes après de la Cour de Justice, il a plaidé non coupable des charges relevées à son encontre par le Procureur Spécial désigné dans le dossier.

Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Le rapper Forgiato Blow faisant une video en direct durant la manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster© Manifestation des pro et anti-Trump devant le tribunal de Miami. Photo courtesy ©VKLancaster©

PUBLICITE :