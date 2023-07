Horizon Vacation Homes : votre partenaire francophone pour la location et la gestion de résidences à Orlando en Floride

Yann Guyonic est à la tête d’Horizon Vacation Homes à Orlando, une société de gestion immobilière spécialisée dans les locations saisonnières. Sa mission : accompagner propriétaires et vacanciers francophones dans leurs projets locatifs en Floride.

Basée à Orlando proche de Walt Disneyworld, Horizon Vacation Homes gère la location de biens immobiliers (principalement court terme) pour le compte de particuliers et d’entreprises. Yann Guyonic précise avoir une double casquette, « gestionnaire pour des propriétaires désireux de louer leurs propriétés, et agence de location pour les vacanciers cherchant un lieu de villégiature agréable et sûre dans la région d’Orlando, plus précisément à Kissimmee, Davenport, Haines City et Clermont ». En plus de sa propre plateforme de réservations, Horizon Vacation Homes est présente sur des sites comme Airbnb, Vrbo, Booking.com, et travaille avec des tour-opérateurs européens et d’Amérique latine.

Coté propriétaires, Horizon commercialise les biens dans un souci d’optimisation des revenus locatifs, et les gère au quotidien en direct avec les vacanciers. Différents niveaux de prestations ‘clé en mains’ sont proposés et intègrent conseils commerciaux, marketing gestion des paiements (clients, taxes), relations avec les agences de voyages ou clients individuels, maintenance des biens (nettoyages, entretiens, réparations piscines, jardins, climatisations), ou encore gestion des imprévus liés à la location. « Notre mission est claire : s’assurer que les biens loués soient parfaitement entretenus et génèrent suffisamment de revenus pour couvrir les frais des propriétaires. Mais au-delà des finances, j’aime à dire que nous sommes les ‘yeux des propriétaires’ ! ».

Côté locataires, maisons, condominiums, townhouses plus ou moins vastes à différents tarifs (avec jardin, piscine, salle de gym) sont disponibles, et chacun peut donc trouver les vacances de ses rêves ! « Quelle que soit la location, nous sommes attentifs à fournir un service ‘haute qualité’ à tous les niveaux. Sur le logement lui-même, les propriétés disponibles sont soigneusement sélectionnées et la propreté est un point fondamental, mais aussi en répondant aux demandes telle une conciergerie ». Les propriétés sont inspectées avant chaque arrivée « afin de s’assurer que tout est conforme à nos valeurs et nos promesses. Chaque client bénéficie du même niveau d’attention et toutes les demeures du même niveau de soin ». Là aussi, Horizon s’occupe de tout et soigne ses clients !

Proximité et transparence avec les clients, réactivité et efficacité sont les forces d’Horizon Vacation Homes. « Nous faisons mensuellement un rapport locatif aux propriétaires, nous rendons visite aux locataires et intervenons très rapidement en cas de problème. Nous aimons travailler main dans la main et en toute confiance avec nos clients. C’est notre ADN ! »

Contrairement à ce l’on pourrait penser précise Yann Guyonic, « pour passer quelques jours à Disney ou Universal en famille, louer une maison floridienne est moins cher… et assurément plus convivial qu’une chambre d’hôtel de chaîne ! Cela vous permet en outre, de vivre le quotidien de tout américain. Il ne faut donc pas hésiter à nous solliciter sur nos locations… ».

Yann Guyonic

Horizon Vacation Homes 800 Celebration Avenue (suite 126)

Celebration, FL 34747 Téléphone : + 1 (407) 218-7613

Email : hvhflorida@gmail.com www.horizonvacationhomes.com

